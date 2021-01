Herätys: Lunta tulee keskiviikkona lisää, virusmuunnokset ajavat kohti uusia rajoituksia, Trumpin tukijat sulkevat rahahanojaan

Pyryttäminen jatkuu, ja sen jälkeen on luvassa paukkupakkasia

Toini-pyry tuiskuttaa lunta vielä keskiviikonkin puolella. Lumisateet vähenevät, mutta etelässä sataa vielä kuitenkin lunta 5–10 senttiä. Kun lumentulo hellittää, alkaa paukkua pureva pakkanen. Torstain ja perjantain aikana lähes koko maassa on pakkasvaroitus pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Virusmuunnokset tuovat paineita rajoitusten tiukentamiseksi, hallitus pui tänään uusia toimia

Mehiläisen drive-in-testausasema Helsingin Hernesaaressa. Silja Viitala / Yle

Hallituspuolueet ovat keskustelleet alustavasti sote-ministeriryhmässä uusien, tiukempien rajoitusten tarpeesta. Puolueet ovat Ylen tietojen mukaan samaa mieltä siitä, että muuntovirusta on syytä yrittää torjua ennalta. Sosiaali- ja terveysministeriön esityksen ne kuitenkin saavat käsiinsä vasta tänään keskiviikkona käytävissä neuvotteluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaisi, että muuntoviruksen leviämistä yritettäisiin ehkäistä tiukentamalla koronarajoituksia. Esillä on ainakin kouluihin ja harrastuksiin liittyviä rajoituksia.

Amerikkalaisyritykset kääntävät rahahanoja kiinni Trumpilta ja hänen tukijoiltaan

Moni yritys ei halua tulla yhdistetyksi Donald Trumpiin sen jälkeen, kun hänen kannattajansa hyökkäsivät kongressiin kesken presidentinvaalien tuloksen vahvistamisistunnon. Michael Reynolds / EPA

Suuret amerikkalaisyritykset ovat yksi toisensa jälkeen vetäneet rahoitustaan pois presidentti Donald Trumpilta ja tätä tukevilta republikaanipoliitikoilta, sillä heidän katsotaan yllyttäneen äärimielisiä Trumpin kannattajia hyökkäämään kongressiin loppiaisena. Joukossa on Suomessakin tunnettuja yritysjättejä kuten Coca-Cola, Marriott, Mastercard ja American Express sekä verkkokauppa Amazon.

Nikotiinituotteiden myynnin kasvu näkyy kaupoissa ja apteekeissa

Matkustusrajoitukset ovat korona-aikana lisänneet tupakan myyntiä kotimaassa. Samaan aikaan yhä useampi on yrittänyt viime keväänä ja loppuvuodesta lopettaa tupakanpolton. Nella Nuora / Yle

Maailmanlaajuinen koronakriisi on näkynyt Suomessakin tupakoinnin lopettamisyritysten lisääntymisenä. Nikotiinituotteiden myynti kaupoissa ja apteekeissa kääntyi nousuun viime keväänä ja on pysynyt korkealla viime vuoden loppuun saakka. Tupakointi on yksi vakavan koronataudin merkittävistä riskitekijöistä.

Laskettelusta tuli korona-ajan harrastus – hiihtokouluissa on ollut moninkertaisesti lapsia, ja moni aikuinen palasi tutun lajin pariin

Lasten hiihtokouluissa oli vuodenvaihteessa jopa nelinkertainen määrä oppilaita edellisvuoteen verrattuna. Ensio Karjalainen / Yle

Rukan hiihtokoulussa kävi joululomien aikana nelinkertainen määrä asiakkaita vuoden takaiseen verrattuna. Ilmiö on samansuuntainen muissakin hiihtokeskuksissa, kerrotaan Suomen Hiihtokeskusyhdistyksestä. Rinteisiin on ilmestynyt myös huomattava määrä laskettelijoita, jotka ovat pitäneet taukoa harrastuksestaan vuosikaudet. Syy paluuseen löytyy useimmiten koronasta.

Sää kylmenee koko maassa

Tänä aamuna pyryttää vielä etelässä. Iltapäivällä lumisateet vähenevät, lounaasta pyry väistyy vasta illalla. Sää kylmenee koko maassa.

Torstaina etelässä on pakkasta 10–20 astetta. Maan keksiosissa pakkasta on 20–35 astetta, pohjoisessa puolestaan 20–40 astetta.

