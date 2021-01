Vähentyneet aborttimäärät kannustavat kuntia tarjoamaan ilmaista ehkäisyä nuorille – ikähaarukka ja ehkäisymenetelmät vaihtelevat

Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella on tarjottu ehkäisyä ilmaiseksi vaihtelevasti ennenkin, mutta nyt sitä toteutetaan järjestelmällisesti.

Terveydenhoitaja Saija Keskinen pitää vastaanottoa Mänttä-Vilppulassa, Pohjois-Pirkanmaalla. Nuoret ovat varanneet perhesuunnitteluneuvolaan ahkerasti aikoja sen jälkeen, kun tieto ilmaisesta ehkäisystä julkistettiin netissä.

Terveydenhoitaja Saija Keskinen pitää vastaanottoa Mänttä-Vilppulassa, Pohjois-Pirkanmaalla. Nuoret ovat varanneet perhesuunnitteluneuvolaan ahkerasti aikoja sen jälkeen, kun tieto ilmaisesta ehkäisystä julkistettiin netissä.

– Aamupäivällä annoin seitsemän aikaa. Se on aika paljon näin pienelle paikkakunnalle, Keskinen sanoo.

Terveydenhoitaja Saija Keskinen huomasi heti, että tieto maksuttoman ehkäisyn alkamisesta on tavoittanut paikallisen nuorison. Matias Väänänen / Yle

Mänttä-Vilppula ja sen naapurikunta Juupajoki päättivät yhdessä tarjota maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille asukkailleen. Tarjolla on useita vaihtoehtoja; kondomeista pillereihin ja ehkäisyrenkaista implantteihin.

– Sehän on ollut Suomessa trendi ja suosituskin tarjota ehkäisy, jottei tulisi ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä, kertoo perhe- ja hyvinvointipalvelujen palveluvastaava Virve Marttila Mäntänvuoren Terveys Oy:stä.

Palveluvastaava Virve Marttila on pannut merkille ilmaisen ehkäisyn yleistyvyyden Suomessa. Myös jälkiehkäisyn saa nyt maksutta Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella. Matias Väänänen / Yle

Ehkäisymenetelmien hintaa tarkasteltaessa esimerkiksi e-pillerit maksavat noin sata euroa vuodessa. Myös kondomeille kertyy hintaa. Nuoret opiskelijat pitävät ilmaista ehkäisyä tervetulleena uudistuksena.

– Onhan se hyvä juttu, että rahaa säästyy, sanoo Vili Nieminen.

– Koskee varmasti aika monen nuoren elämää, lisää Oskari Vesala.

Nina Valli on kuullut äidiltään ilmaisesta ehkäisystä.

– Se on tosi hyvä juttu, koska ehkäisy maksaa paljon. On kaikille hyvä saada se ehkäisy, koska se on tärkeätä.

Onnistumisia muualta maasta

Hieman alle sata kuntaa Suomessa tarjoaa laajaa maksutonta ehkäisyä. Arvio on peräisin lääkevalmistaja Bayerin Sexfoni-sivustolta (siirryt toiseen palveluun), joka päivittää listaansa mediaraportoinnista saatavien tietojen perusteella.

Tämänhetkisen määrän arviossa on huomioitu päivitysviiveen vuoksi Bayerin infokartasta vielä puuttuvat kunnat.

Väestöliiton asiantuntijalääkäri, gynekologiaan ja synnytyksiin erikoistunut Suvi Leppälahti kertoo, että tulokset kauemmin maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille tarjonneista kunnista ovat olleet rohkaisevia.

– Niistä on tullut raportointia, että kun nuorille alettiin tarjoamaan maksutonta ehkäisyä, raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet.

Päätös maksuttomuudesta tehtiin Mänttä-Vilppulassa jo vuonna 2019, mutta koronapandemian tuomat haasteet hidastivat uudistuksen vaatimien järjestelyjen alulle laittamista. Matias Väänänen / Yle

Maksuttoman ehkäisyn mallia ei toteuteta sitä hyödyntävissä kunnissa täysin samalla kaavalla. Kuntakohtaisia eroja löytyy maksuttomuuden piiriin kuuluvien ehkäisymenetelmien ja siihen oikeuttavan ikähaarukan suhteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Anna Heino muistuttaa, että maksuton ehkäisy ei ole ainoa seikka, joka vaikuttaa raskaudenkeskeytysten määrään.

– Siihen vaikuttavat myös muu ehkäisyn ja terveyspalveluiden saatavuus, seksuaalikasvatus, keskusteluilmapiiri ja tiedonhankinnan helppous.

Tieto tuo tarmoa muutokseen

THL ja Väestöliitto kannustavat kuntien terveydenhuoltopalveluja tarjoamaan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille asukkailleen.

– Aiheesta on tehty väitöksiä ja tutkimustuloksia vasta ihan lähiaikoina. Ne ovat osoittaneet maksuttoman ehkäisyn suotuisat kustannusvaikutukset, joten mahdollisesti se on innostanut kuntia tarttumaan maksuttomuuteen yhä enemmmän, Leppälahti uskoo.

Vuodesta 2016 alkaen Nokian kaupungin terveydenhuolto on tarjonnut ilmaiseksi ehkäisypillereiden aloituksen ja ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisyn, eli ehkäisykierukan tai -kapselin.

Nokian kohdalla ehkäisyn maksuttomuus ei tunne yläikärajaa, joten sen saavat ilmaiseksi kaikenikäiset naiset.

Ennen vastaanotolle saapumista ehkäisyn aloittamisen merkeissä on hyvä tutkia itsenäisesti eri vaihtoehtoja ja pohtia, mikä niistä voisi palvella parhaiten omia tarpeita. Matias Väänänen / Yle

Nokian kaupungin ylilääkäri Katja Ylitolvan mukaan aborttien määrät ovat viime vuosien ajan vähentyneet kunnassa. Trendi on ollut laskeva kuitenkin myös valtakunnallisesti.

Maksutonta ehkäisyä alettiin tarjoamaan Nokialla, koska vielä viitisen vuotta sitten siellä tehtiin abortteja yli muun Suomen suhteellisen keskiarvon.

Yhä enemmän pitkävaikutteista

Vuodesta 2013 asti Vantaan kaupunki on tarjonnut kaikenikäisille naisille ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisymenetelmän ilmaiseksi. Pitkävaikutteisia ehkäisymuotoja ovat ehkäisykapselit sekä hormoni- ja kuparikierukat.

Kesäkuussa 2020 julkaistu Helsingin yliopiston väitöstutkimus (siirryt toiseen palveluun) näytti todeksi sen, että maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn ottaneilla naisilla raskaudenkeskeytyksen riski oli peräti 80 prosenttia pienempi kuin niillä, jotka eivät pitkävaikutteista ehkäisyä olleet ottaneet. Eniten abortit Vantaalla vähenivät 15–19-vuotiailla.

Nuorimmat ehkäisyneuvola-asiakkaat käyttävät kuitenkin Leppälahden mukaan enemmän muita keinoja.

– He käyttävät enimmäkseen ehkäisypillereitä. Kuitenkin pitkävaikutteisten ehkäisykeinojen pariin päätyvien nuorten määrä on viime vuosista alkaen ollut koko ajan kasvussa.

Syyksi suosion kasvuun Leppälahti näkee lisääntyneen tutkimustiedon pitkävaikutteisista menetelmistä, joka tukee niiden sopivuutta nuorille käyttäjille. Hormonikierukasta on hyötyä myös kuukautiskipujen ja -vuotojen vähentämisessä.

Onko ilmainen ehkäisy nuorille tarpeellinen? Voit keskustella aiheesta 16.1. klo 23 saakka.

