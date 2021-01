STM:n Tuija Kumpulainen A-studiossa: Suomi yrittää ostaa koronarokotteita, joita muut EU-maat jättävät lunastamatta

EU hankkii rokotteet yhdessä niin, että jokainen maa on oikeutettu rokotemäärään väkilukunsa mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen kertoi illalla A-studiossa, että Suomi tavoittelee nyt käsittelyssä olevasta Biontech-Pfizerin rokote-erästä väestöosuuttaan suurempaa määrää.

Euroopan komissio ilmoitti viime viikolla sopineensa Biontech-Pfizerin kanssa 300 miljoonan annoksen lisähankinnasta, mikä nostaa kokonaismäärän 600 miljoonaan.

Kumpulaisen mukaan Suomi onnistui saamaan jo syksyn ensimmäisestä erästä satojatuhansia ylimääräisiä Biontech-Pfizerin rokotteita. Tarkkaa määrää siitä, kuinka suurta ylitystä Suomi hakee, Kumpulainen ei kerro. Erän suuruus selviää loppuviikosta.

Ylimääräisillä rokotteilla tarkoitetaan sellaisia rokotteita, joita jokin maa ei syystä tai toisesta halua omasta osuudestaan lunastaa. Näin muille EU-maille tarjoutuu tilaisuus niiden ostamiseen.

Tiedossa on, että ainakin Saksa, Tanska, Ranska ja Viro ovat ostaneet muiden maiden rokotteita.

Suomessa annettu yli 50 000 koronarokotetta

Biontech-Pfizerin tuote on tässä vaiheessa merkittävä, sillä se on ainut, jolla EU:ssa on päästy rokottamaan.

Yhdysvaltalaisen Modernan rokote sai viime viikolla myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta. Tänään uutisoitiin, että ensimmäiset erät ovat lähteneet matkaan Italiaan ja Espanjaan.

Suomi on tilannut Modernaa noin pari miljoonaa, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan muutama tuhat kappaletta saapuu todennäköisesti tällä viikolla.

Kontion mukaan Biontech-Pfizeria on saapunut Suomeen noin 100 000 annosta, ja seuraavat 50 000 ovat tulossa tämän ja huomisen päivän aikana.

Tiistai-iltana Suomessa oli annettu yhteensä yli 50 000 koronarokotusta, Kontio kertoi A-studiossa.

