Maailman sademetsäalueet katoavat vauhdilla – heikentää suojaa eläimistä tarttuvilta taudeilta

Reilun vuosikymmenen aikana sademetsää on tuhottu Ruotsin kokoisen alueen verran.

Maailman sademetsien tuhoutuminen jatkuu vauhdilla, ilmenee ympäristöjärjestö WWF:n raportista. Sademetsien tuhoutuminen keskittyy erityisesti Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan metsäkatoalueille.

Katoa luonnehditaan erittäin hälyttäväksi, sillä reilun vuosikymmenen aikana maailman metsäkatoalueilta on tuhottu 43 miljoonan hehtaarin kokoinen alue sademetsää.

Alue vastaa kooltaan suurin piirtein Ruotsin kokoista aluetta. Ruotsi on pinta-alaltaan Euroopan viidenneksi suurin maa Venäjän, Ranskan, Ukrainan ja Espanjan jälkeen.

Metsät tarjoavat suojaa eläimistä ihmisiin tarttuvilta taudeilta

Metsäkadolla on vaikutusta myös ihmisten terveyteen, sillä hyvinvoivat metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta sekä torjuvat ilmastokriisiä. Lisäksi metsillä on oma merkityksensä, kun ehkäistään tarttuvien tautien leviämistä eläimistä ihmisiin. Useat epidemiat ja tautiesiintymät ovat alkaneet, kun tauti on levinnyt villi- ja kotieläimistä ihmisiin.

– Terveet metsäalueet pitävät yllä laajaa lajikirjoa. Metsien pirstoutuessa ja kadotessa viruksia kantavien villieläinten ihmiskontaktit lisääntyvät ja tartuntataudit leviävät todennäköisemmin ihmisiin, WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen sanoo.

Metsäkadon syyt vaihtelevat alueittain, mutta merkittävin tekijä on ruoantuotanto. Etelä-Amerikassa metsäkadon taustalla on pääosin kaupallinen maanviljely – erityisesti soijan viljely sekä lihakarjan kasvatus.

Afrikassa taas ongelmana on väkiluvun kasvu, pienviljely sekä kasvava tarve polttopuulle. Aasiassa sademetsiä tuhoutuu öljypalmu- ja sellupuuplantaasien sekä kumi- ja ruokahyödykkeiden viljelyn vuoksi.

