Viking Sallyn murhasta syytetty uhkasi exäänsä 2015: ”Olen murhaaja ja voin todistaa sen” – pakeni vankilasta kaivamalla tunnelin lusikalla

Poliisi piti vuosia tanskalaismiestä rikoksen avaintodistajana. Kuvassa on Ylen graafikon esitys uhrien löytöpaikasta ja -tilanteesta sen mukaan, mitä tanskalaismies kertoi vuonna 1987. Grafiikka: Ilkka Kemppinen/Yle

Poliisi piti vuosia tanskalaismiestä rikoksen avaintodistajana. Kuvassa on Ylen graafikon esitys uhrien löytöpaikasta ja -tilanteesta sen mukaan, mitä tanskalaismies kertoi vuonna 1987. Grafiikka: Ilkka Kemppinen/Yle

Viking Sallyn murhasta syytetty tanskalaismies on syyllistynyt vuoden 1987 tapahtumien jälkeen useisiin vakaviin rikoksiin. Hän on myös kertonut useille henkilöille, että hän on tappanut ihmisiä.

Joku surmasi heinäkuussa 1987 saksalaisen Klaus Schelklen ja haavoitti vakavasti hänen naisystäväänsä Bettina Taxisia matkustaja-alus Viking Sallyn kannella. Tanskalaismiestä pidettiin vuosikymmeniä jutun avaintodistajana. Vuonna 2016 poliisi alkoi epäillä häntä rikoksen tekijäksi.

Miehen viimeisin vankeusrangaistus on vuodelta 2017. Tuolloin hänet tuomittiin muun muassa ex-vaimonsa laittomasta uhkauksesta. Miehen rikoshistoriasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Sitä ennen asiasta on uutisoinut Tanskassa Ekstra Bladet (siirryt toiseen palveluun).

Mies ei halua antaa haastattelua, mutta hän on asianajajansa välityksellä kiistänyt olevansa syyllinen Viking Sallyn henkirikokseen. Hän on kertonut saapuvansa vapaaehtoisesti Suomeen oikeudenkäyntiä varten toukokuussa.

”Osaan olla paha”

Kun mies uhkaili ex-vaimoaan, hän vihjasi tekstiviesteissä olevansa tappaja, joka ei ole jäänyt kiinni. Puheet ilmenevät Ylen saamista tanskalaistuomioistuinten asiakirjoista:

”Osaan olla paha, koska olen tappanut kahdesti aiemmin.”

”Kyllä, olen murhaaja ja voin todistaa sen, mutta jos tekisin niin, olisin vankilassa pitkään, enkä halua sitä, koska silloin pakenisit kostoani, joka tulee, kun et osaa odottaa sitä.”

Toisesta tuomiosta ilmenee, että mies on vihjannut myös poliisille, että on tappanut ihmisen. Vuonna 2016 hän kirjoitti poliisille ja syyttäjälle kirjeen, jossa hän kutsui itseään tikittäväksi pommiksi.

Perusteeton henkirikoksilla leuhkiminen ei ole harvinaista rikollisille, eikä se todista ketään syylliseksi.

Vaimoaan mies uhkasi vuonna 2015, ja asiaa käsiteltiin oikeudessa 2015–2016. Turun poliisi on kertonut, että Viking Sallyn henkirikostutkinta avattiin uudelleen vuonna 2016, kun poliisi sai asiasta lisää tietoa.

Tutkinnanjohtaja Veli-Matti Soikkeli tai syyttäjä Kai Selander eivät kommentoi, onko uhkaustuomiolla tai miehen puheilla mitään tekemistä tutkinnan uudelleen avaamisen kanssa.

Uhkaustuomion ohessa mies tuomittiin myös muun muassa törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, sillä hän heitti itse tehtyjä pommeja sisään ex-vaimonsa makuuhuoneeseen.

Pakeni lusikalla vankilasta

Asiakirjoista ilmenee, että uhkaustuomion saadessaan mies oli viettänyt yhteensä 19 vuotta elämästään vankilassa. Mies on elämänsä aikana käyttänyt useita eri nimiä, ja hänen edesottamuksistaan löytyy tietoa jopa suomalaisista sanomalehdistä.

Vuonna 1998 Helsingin Sanomat kirjoitti miehestä "kekseliäänä tanskalaiskarkurina", sillä mies oli paennut Tanskassa useasti vankilasta. Lehden mukaan hän oli paennut kahdesti vankilasta kiipeämällä muurin yli itse tehdyillä tikkailla.

Aiemmin toisesta vankilasta hän oli paennut kaivamalla teelusikalla tunnelin muurin alitse.

Erään paon jälkeen poliisi luokitteli hänet vaaralliseksi, mistä mies tuohtui ja lähetti paikalliselle poliisipäällikölle postikortin: ”Miten menee, pomo? Älä puhu paskaa, en minä ole vaarallinen. Olen mukava mies.”

Ektstra Bladet vahvistaa jutussaan omiin tietoihinsa perustuen samat pakenemistapaukset.

Miehen rikoshistoriaan sisältyy Ylen saamien asiakirjojen, Ekstra Bladetin tietojen sekä muun tanskalaismedian tietojen perusteella ainakin ryöstö, ampuma-aserikoksia, talousrikoksia ja uhkauksia.

1990-luvun alussa mies varasti Ekstra Bladetin mukaan tanskalaismuseosta arvokkaan, kultaisen viikinkikorun. Vankilapakojensa jälkeen häntä nimitettiin jonkin aikaa julkisuudessa "karkurikuninkaaksi".

Lue lisää:

Viking Sallyn murhasta syytetty partiopoika kertoi todistajana yöstä ristiriitaisesti poliisille ja lehdille – näin kertomukset muuttuivat

Viking Sallyn henkirikoksesta sai murhasyytteen partiopoika, joka kertoi löytäneensä uhrit – antoi 1987 haastatteluita, kuinka auttoi uhreja

Opiskelijapari nukkui Viking Sallyn kannella makuupusseissaan, kun tappaja hyökkäsi – Turun poliisin mukaan 33 vuotta vanha murha on selvinnyt

Studentparet låg och sov under bar himmel då den brutala attacken fick sin början - Polisen i Åbo: Det 33 år gamla mordet på Sverigebåten är nu löst