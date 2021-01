Voimalinja kaatunut Toini-myrskyn seurauksena Naantalissa – kaksi pylvästä nurin, kolmas vaurioitunut

Naantalin Rymättylässä voimalinjan kaksi pylvästä on kaatunut ja kolmas vaurioitunut. Länsi-Suomen merivartioston mukaan voimalinja on pudonnut mereen asti.

Carunan käyttötoimintojen johtaja Jörgen Dahlqvistin mukaan pylväiden kaatuminen tapahtui myöhään tiistai-illalla. Hänen mukaansa turman syy on vielä epäselvä, mutta Caruna epäilee painavan lumikuorman olleen osasyynä.

– Voimalinja rakennettu vuonna 1986, metalliristikkopylväiden pitäisi olla vielä hyvässä kunnossa. Kaksi johdinta katkesi ja vastakkaisilla rannoilla olevat pylväät antoivat periksi, kuvailee Dahlqvist.

YLE / Päivi Leppänen

Dahlqvistin mukaan voimalinjat on hankala korjata ja korjaus tulee kestämään kauan.

YLE / Päivi Leppänen

Voimalinja sijaitsi Rymättylän ja Naantalin Luonnonmaan välisen salmen vieressä. Merivartioston mukaan Tervin-Särkän-Naantalin meriväylä on tällä hetkellä suljettu Kotkanvuoren kohdalla.

– Oma partio on matkalla kohteeseen. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollisia vaaratilanteita. Lisäksi olemme lähiseudun ammattikalastajia varoittaneet, että väylä on suljettu, jotta tietävät valita toisen reitin, kertoo Meripelastuskeskus Turun johtokeskusupseeri luutnantti Lars Saarinen.

Korjaustyöt kestävät merivartioston mukaan 20-40 tuntia, minkä jälkeen meriväylä saadaan avattua. Itse voimalinjan korjaus tulee kestämään kauemmin.

Rymättylän kotitalouksiin voimalinjan kaatuminen ei ole aiheuttanut pidempiä sähkökatkoja. Sähköt saatiin Rymättylään yöllä varasyötön kautta.