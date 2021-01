Kalansaaliit mätänevät, byrokratia lisääntyi, tuoretuotepula pahenee – Listasimme 6 asiaa, jotka ovat muuttuneet Britannian EU-eron jälkeen

Hollannin tulli tarkastaa nyt Britanniasta tulevat autot. Vuodenvaihteen jälkeen Britannian tuonnilla ja viennillä on ollut tiukemmat säännöt kuin ennen maan EU-eroa.

Hollannin tulli tarkastaa nyt Britanniasta tulevat autot. Vuodenvaihteen jälkeen Britannian tuonnilla ja viennillä on ollut tiukemmat säännöt kuin ennen maan EU-eroa. Sander Koning / EPA

Britannian lopullisesta EU-erkaantumisesta on kaksi viikkoa. Seitsemän brexit-arkipäivän jälkeen on hyvä hetki tarkastella, millaisia välittömiä vaikutuksia historiallisella erolla on ollut.

Toistaiseksi on vaikea nähdä brexitin hyötyjä Britannialle. Haitoista taas on raportoitu paljon, hieman yllättävistäkin. Ne voivat vielä lieventyä, kun Britannia neuvottelee naapureidensa kanssa sopimatta olevista asioista.

Marks & Spencer -kauppaketjun tyhjien hyllyjen päälle vedetyissä verhoissa Prahassa kerrotaan, että tavarantoimittamisessa Britanniasta Manner-Eurooppaan on ollut viiveitä brexitin jälkeen. Martin Divisek / EPA

1. Tuotteista pulaa kaupoissa

EU-alueella toimivat brittikaupat ovat kärsineet rajamuodollisuuksista, koska niillä on ollut vaikeuksia (siirryt toiseen palveluun) saada tavaraa Britanniasta Manner-Eurooppaan.

Britanniassa, etenkin Pohjois-Irlannissa, kauppojen vihannes- ja hedelmähyllyt ovat ammottaneet tyhjyyttään, kun tuoretuotteita on jäänyt rajoille. Tilanne näyttää vain pahenevan (siirryt toiseen palveluun) useiden lähteiden mukaan.

Myös Irlannissa (siirryt toiseen palveluun) on ollut pulaa Britannian kautta tulevista tuotteista.

2. Kalastus kriisiytyi

Pääministeri Boris Johnson juhli EU:n kanssa tekemäänsä brexit-sopimusta Britannian voittona esimerkiksi kalastuksessa. Toisin kävi, kalastajat ovat olleet viime päivinä äänekkäin valittajaryhmä.

Britannia voi joutua tuomaan perinteisten "Fish & Chips" -annostensa kalaa aiempaa enemmän ulkomailta, koska maa ei ole vielä onnistunut sopimaan kalakiintiöistään Norjan ja Islannin vesillä. Nigel Roddis / EPA

Esimerkiksi Skotlannissa (siirryt toiseen palveluun) moni kalastusjalostamo ja merenantimia EU:hun tuova yritys voi joutua laittamaan lapun luukulle tammikuun alussa lisääntyneen byrokratian (siirryt toiseen palveluun) vuoksi.

Kalan hinnat ovat maassa selvässä laskussa (siirryt toiseen palveluun) EU-viennin tyrehtymisen vuoksi. Saaliita on jäänyt mätänemään (siirryt toiseen palveluun) satamiin ja Skotlannin kalastajia on neuvottu (siirryt toiseen palveluun) pyytämään vähemmän saaliita.

Kalastusaluksia seisoo Britannian satamissa, koska niiden kalastusoikeudet hävisivät brexitin myötä: hallitus ei ole vielä onnistunut sopimaan kalastuskiintiöistä (siirryt toiseen palveluun) Norjan ja Islannin kanssa. EU on hoitanut homman Britannian puolesta tähän asti.

Osa kalastajista taas on rantautunut Tanskan satamiin (siirryt toiseen palveluun) välttääkseen rajamuodollisuuksien aiheuttamat viivästykset. Kun kalat jalostetaan EU-maissa, tuotteille ei tarvitse tehdä tulliselvityksiä.

3. Pienten yritysten kauppa hyytyi

Isot yritykset olivat varautuneet brexitin tuomaan lisätyöhön suhteellisen hyvin, mutta pienet yritykset (siirryt toiseen palveluun) ovat olleet hätää kärsimässä.

– Tämä [brexit-byrokratia] on kuin sipuli: mitä enemmän kuorit, sitä enemmän itkettää, Britannian Keskuskauppakamarin johtaja Adam Marshall kommentoi Bloombergille. (siirryt toiseen palveluun)

Pienten yritysten kannalta ongelmaksi on muodostunut se, että kuljetusyritykset (siirryt toiseen palveluun) ainakin Britanniassa välttelevät nyt ruuan yhteislähetyksiä EU-alueelle. Se tarkoittaa kuljetuksia, joissa samassa rekassa on useamman yrityksen tuotteita.

Kun kuljettaja joutuu esittelemään paperit ja todistukset koko rekkakontin sisällöstä, aikaa kuluu enemmän, kun mukana on useiden yritysten lasteja.

Rekkakuskit ovat jo joutuneet odottelemaan (siirryt toiseen palveluun) tarkastusten vuoksi aiempaa pidempään satamissa. Esimerkiksi Ranskan tulli korostaa (siirryt toiseen palveluun), että se aikoo tarkastaa kuljetukset erityisen tarkasti tulevina viikkoina.

Jotkut yritykset ovat lopettaneet (siirryt toiseen palveluun) kaupankäynnin rajan yli, koska se on liian hankalaa. Kauppaa jää siis kokonaan tekemättä.

Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) brexit onkin nostattanut kiivaita kommentteja monelta kauppaa seuraavalta kommentaattorilta.

Hollannin tulli on tarkastanut Britanniasta tulevien matkustajien autoja tuoretuotteiden varalta. Niitä ei saa enää tuoda EU-alueelle ilman tulliselvitystä. Sander Koning / EPA

4. Evässämpylät kontrolliin

Rajan yli liikkuvat ihmiset eivät saa (siirryt toiseen palveluun) tuoda EU:hun liha- tai maitotuotteita niin kutsutuista kolmansista maista. Niinpä moni brittikuljettaja ja -matkustaja on yllättynyt esimerkiksi Hollannin satamissa, kun tulliviranomaiset ovat tutkineet jopa heidän evässämpylöitään (siirryt toiseen palveluun).

Myös lääkkeiden kuljettamiselle rajan yli on noussut uusia esteitä. Jopa joidenkin elintärkeiden lääkkeiden (siirryt toiseen palveluun) saanti Britanniaan on vaikeutunut vuodenvaihteen jälkeen.

Satamissa kummallakin puolella Englannin kanaalia on ollut hiljaista vuodenvaihteen jälkeen, kun yritykset ovat kuluttaneet ennen vuodenvaihdetta hankkimiaan varastoja ja yritykset välttelevät EU:n ja Britannian välistä kauppaa. Kuva Doverin satamasta Britanniasta. Neil Hall / EPA

5. Autojen hinta nousi

Joidenkin ulkomaalaisten automerkkien hinnat ovat jo nousseet (siirryt toiseen palveluun) uusien alkuperämaasäännösten vuoksi Britanniassa.

Brexit-sääntöjen täyttämiseksi autonvalmistajilta kuluu aiempaa enemmän energiaa osien valmistusmaiden todistamiseen. Ne laskuttavat sen asiakkailtaan.

Esimerkiksi ghanalaiset (siirryt toiseen palveluun) banaanit taas jumittuivat vuodenvaihteessa tulliin, koska Britannialla ei ole entisen siirtomaansa kanssa vielä kauppasopimusta. Banaanit ovatkin kallistuneet (siirryt toiseen palveluun) maassa vuoden lopulta.

Lontoon rahoitusalan yritysten suosiosta ovat kilpailleet kesän 2016 brexit-äänestyksen jälkeen ennen kaikkea EU-kaupungit Frankfurt, Pariisi, Dublin, Amsterdam, Madrid ja Luxemburg. Satojen miljardien eurojen rahoitusbisenekset ovat jo siirtyneet pois Lontoosta. EPA

6. Lontoon pörssistä pakeni rahaa

Vuoden ensimmäisenä pörssipäivänä miljardeja euroja liiketoimintaa lähti Britanniasta (siirryt toiseen palveluun) EU-maihin.

Noin kuusi miljardia euroa niin ranskalaisten pankkien kuin saksalaisten autoyhtiöidenkin osakkeista häipyi Lontoon pörssistä ja siirtyi Manner-Euroopan finanssikeskuksiin kuten Pariisiin ja Amsterdamiin.

Muutos on suora seuraus brexit-sopimuksesta – tai sen vajaavaisuuksista. Kun finanssipalveluista ei saatu sopua, brittiläiset pörssioperaattorit eivät voi enää tarjota osakekauppaa EU-alueella pääkonttoriaan pitäville asiakkailleen.

Kuusi miljardia euroa on pieni summa Lontoon Cityssä olevasta valtavasta rahoitusomaisuudesta, mutta jos Britannia ei pelaa korttejaan oikein jatkoneuvotteluissa EU:n kanssa, se saattaa menettää vahvan asemansa muun muassa eurooppalaisten osakkeiden kaupassa.

Maan hallitus kuitenkin uskoo (siirryt toiseen palveluun), että Lontoon finanssikeskus selviää brexitistä vielä voittajana "luovuutensa" ansiosta.

