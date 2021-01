Yle tapasi Ugandan suositun oppositiojohtajan, jota 35 vuotta vallassa ollut presidentti pelkää vaaleissa – "Edustan köyhiä, vihaisia ja nälkäisiä ihmisiä"

38-vuotias Robert Kyagulanyi eli Bobi Wine kutsuu Ugandan vaaleja sukupolvien kamppailuksi. Hän on Ugandassa tunnettu muusikko, joka pääsi parlamenttiin vuonna 2017.

Nuorten rakastama muusikko on ollut lähellä kuolemaa monta kertaa kampanjan aikana. Hän jatkaa, koska “vaihtoehtoja ei ole”.

KAMPALA Ugandan opposition kärkiehdokas Robert Kyagulanyi, taiteilijanimeltään Bobi Wine, on päässyt elämässään pitkälle.

Hän kasvoi pääkaupungissa Kampalassa Kamwokyan slummissa. Tai ghetossa, kuten hän itse mieluummin sanoo.

Bobi Winen nykyinen kotikatu Kampalan reunamailla on vaatimaton, mutta sen varressa näkyy isoja valkoisia tolppia, joissa on Huawein kamerat.

Ugandan hallitus seuraa tarkkaan, keitä Bobi Winen luona käy.

Se johtuu siitä, että nuorten rakastamasta muusikosta ja artistista on tullut jo vuosia sitten itsevaltaisen presidentti Yoweri Musevenin näkyvin haastaja.

Ugandassa valitaan tänään torstaina presidenttiä ja parlamenttia. Vaikka pian 35 vuotta maata hallinnut 76-vuotias Museveni todennäköisesti hoitaa itselleen voiton vaaleissa, tällä kertaa tunnelma on erilainen.

Näitä vaaleja on kutsuttu sukupolvien väliseksi taisteluksi.

Ugandan väestö kuuluu Afrikan nuorimpiin, ja suurin osa väestöstä ei ole nähnyt toista presidenttiä kuin Museveni. Liselott Lindström / Yle

Some pantiin kiinni juuri ennen vaaleja

Presidentti Museveni ja hänen liikkeensä National Resistance Movement tekivät vuonna 1986 lopun Ugandan sisällissodasta. Vanhempi sukupolvi kiittää Musevenia siitä edelleen. He kokevat, ettei kukaan muu johtaja voi säilyttää rauhaa.

Noin 45 miljoonasta ugandalaisesta jopa 80 prosentilla ei ole kokemusta muista johtajista kuin Musevenistä. He ovat kasvaneet köyhässä maassa, jossa ei ole ruokaa, työpaikkoja tai mahdollisuuksia.

Ja he ovat vihaisia.

38-vuotiaan Bobi Winen puutarhassa kasvaa banaanipuita, ja helmikanat juoksevat päättömästi ympäriinsä. Wine hoitaa suoran haastattelun ugandalaiselle tv-kanavalle ruohikolta, päässään symbolikseen noussut punainen baskeri.

– Sori sori, nukuin vähän pommiin, hän sanoo ja ojentaa kätensä nyrkkitervehdykseen.

Winen päivät ovat olleet kiireisiä siitäkin huolimatta, että kampanjointi on kielletty opposition vahvoilla alueilla, kuten Kampalassa, koronapandemiaan vedoten.

Myöskään presidentti Museveni ei saa kampanjoida pääkaupungissa, mutta se olisi muutenkin hänelle turhaa. Täällä suurin osa kannattaa Bobi Wineä.

Bobi Wine nousi ugandalaisten tietoisuuteen kappaleillaan, jotka kertoivat tavallisten ugandalaisten ahdingosta. Vuonna 2017 hän nousi täydennysvaaleissa parlamenttiin, ja sen jälkeen hän on ollut Musevenin silmätikku. Muutama päivä ennen vaaleja Wine julkaisi uuden kappaleen, jossa hän kehottaa ihmisiä äänestämään.

Wine on siirtänyt kampanjointinsa sosiaaliseen mediaan. Tiistaina Ugandan hallitus sulki suurimman osan somesta ja viestintäsovelluksista, kuten Facebookin ja Whatsappin.

– Museveni pelkää minua, koska hänellä ei ole aiemmin ollut vastassa tavallista kansalaista. Aiemmin oppositiossa on ollut hänen sukupolvensa vapaustaistelijoita, Wine sanoo.

– Minä olen tavallinen kansalainen ja edustan suurta massaa. Köyhiä, syrjäytyneitä, vihaisia ja nälkäisiä ihmisiä.

Bobi Winen vaalimainoksia on revitty alas monessa paikassa Kampalassa ja Musevenin vaalimainos laitettu tilalle. Luke Dray

Poliisi ampui kymmeniä Winen tukijoita

Presidentti Musevenin pelko on näkynyt vaalikampanjan aikana.

Bobi Wine on pidätetty useaan otteeseen, ja vaalien alla suurin osa hänen kampanjatiimistään on pidätettynä. Useita on tapettu luodeilla, jotka olivat tarkoitettuja Winelle.

– Tietenkin pelkään turvallisuuteni puolesta, Wine sanoo.

– Lähetin lapseni Yhdysvaltoihin, koska kuulimme suunnitelmista siepata heidät, jotta minua voitaisiin kiristää luopumaan presidenttiehdokkuudesta.

Wine pidätettiin, kun hän julkisti ehdokkuutensa marraskuussa. Siitä seurasi levottomuuksia, jollaisiin Ugandassa ei ole totuttu. Virallisten lukujen mukaan poliisit ampuivat 54 ihmistä Wineä tukeneissa mielenosoituksissa.

Winen mukaan kuolleita oli paljon enemmän. Toisaalta hänet tunnetaan liioittelemisesta.

Musevenilla ei ole aikomusta luopua vallasta

Museveni on varmistellut jatkoaan jo useaan otteeseen. Ensin hän poisti perustuslaista pykälän, joka rajoitti presidenttikausien määrää. Sen jälkeen poistui rajoitus, jonka mukaan presidentti ei saanut olla yli 75-vuotias.

Musevenillä ei ole aikomustakaan luopua vallasta, ja hän yrittää nyt kaikin keinoin estää Bobi Winen nousua presidentiksi.

Kun Wine on yrittänyt antaa haastatteluja maaseudun radiokanaville, poliisi on estänyt häntä. Museveni on vahvoilla maaseudulla, jossa radio on pääasiallinen tiedonlähde.

– Nämä vaalit eivät ole millään tavalla vapaat ja rehelliset. Mutta se ei tarkoita sitä, ettemme voisi voittaa, Bobi Wine sanoo.

– Ihmiset tulevat äänestämään ennätyksellisen vilkkaasti, ja Museveni tulee käyttämään väkivaltaa, kuten on uhkaillut. Mutta diktaattorit pelkäävät kansainvälistä huomiota.

Toimittajien on ollut hankalaa saada akkreditointia Ugandan vaaleihin. Poliisiylijohtaja on uhannut toimittajia väkivallalla, jos he eivät tottele poliiseja.

Bobi Wine itkee kannattajansa hautajaisissa Kampalassa keskiviikkona. Kannattaja ammuttiin kuoliaaksi Kampalassa tiistaina. Luke Dray

Köyhät samaistuvat “ghettopresidenttiin”

Bobi Wine lupaa luoda nuorille työpaikkoja, poistaa korruption ja lopettaa Ugandassa vallitsevan laittomuuden ja rankaisemattomuuden.

– Meillä on hyviä lakeja, mutta niitä ei vain noudateta. Olemme lähes romahtanut valtio, ja meille nauretaan maailmalla. Museveni on hallinnut väkivallalla 34 vuotta, ja valitettavasti kehitysyhteistyökumppanit ovat rahoittaneet sitä väkivaltaa, Wine sanoo.

Kamwokyan slummialueella ei ole epäilystäkään siitä, ketä ihmiset aikovat äänestää.

– Bobi Wine on presidenttimme! Ghettopresidentti, sanovat asiakkaita rivissä odottavat moottoripyörätaksikuskit.

Heidän ammattinsa on yksi nuorten miesten yleisimmistä Ugandassa. Moni ajaa moottoripyörää, koska muuta työtä ei ole.

Winen vaalijulisteen alla istuu joukko nuoria. On vasta varhainen iltapäivä, mutta moni heistä on jo päihtynyt.

– Katso nyt meitä. Istumme tässä, koska muuta tekemistä ei ole. En tiedä, koska Museveni aikoo jättää virkansa, jotta vihdoin saamme rauhan. Olen todella vihainen, sanoo Alan Mugisa.

Hän nostaa nyrkkinsä ilmaan ja huutaa:

– Kansan valta!

Ystävät huutavat kuorossa:

– Meidän valtamme!

Ne ovat Bobi Winen puolueen nimi ja iskulause.

Alan Mugisa kertoo olevansa todella väsynyt Museveniin. Hän istuu ystäviensä kanssa Kamwokyan slummialueella, missä Bobi WIne kasvoi. He ovat kaikki työttömiä, ja toivovat Bobi Winen voittavan ja kehittävän työpaikkoja. Luke Dray

Hallinto valvoo kameroilla ja vakoojilla

Keskustelua seuraa vähän matkan päästä pari miestä. He sulautuvat huonosti joukkoon, ja he tuijottavat.

Fredrick Wabuteya vetää minua hihasta ja pyytää seuraamaan. Menemme hänen kotiinsa.

Kokkina työskentelevä, Bobi Winen ikäinen mies asuu pienessä huoneessa vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Perheensä hän on lähettänyt maaseudulle vaalien alla, koska pelkää levottomuuksia ja väkivaltaa pääkaupungissa vaalipäivänä.

Keskustelua seuranneet miehet ovat hänen mukaansa hallituksen vakoojia.

– Ihmiset eivät uskalla puhua teille, koska täällä on vakoojia joka puolella. Jos he huomaavat, että puhumme, he tulevat yöllä pahoinpitelemään meitä. Ihmiset pelkäävät, Wabuteya sanoo.

Se vaikuttaa pitävän paikkansa. Slummissa moni kertoo äänestävänsä Bobi Wineä, mutta ei suostu haastateltavaksi.

Jututamme myös useita Bobi Winen puolueeseen kuuluvia, parlamenttivaaleissa ehdokkaina olevia ihmisiä. He kaikki kertovat saman: heitä on pidätetty ja viety kuulusteltaviksi. Poliisit kysyvät, miksi he tukevat Bobi Wineä.

Kampalassa näkyy vaalien alla armeijan raskaita ajoneuvoja. Maaseudulta kantautuu tietoa, että ennätysmäärä ihmisiä on lähtenyt kotiseuduilleen äänestämään.

Kamwokyan slummissa kukaan ei elä uskossa, että vaalit olisivat vapaat ja rehelliset.

Kysymys kuluu, mitä Bobi Winen kannattajat tekevät, jos heidän ehdokkaansa ei voita.

