Koko Hubara ja Sampo Terho julkaisevat esikoisromaaninsa – esittelemme 9 kiinnostavaa kevään kaunokirjaa

Kevään kirjailijoita ovat muun muassa Koko Hubara, Sampo Terho ja Hanna Brotherus. He kaikki julkaisevat esikoisromaaninsa.

Kevään kirjailijoita ovat muun muassa Koko Hubara, Sampo Terho ja Hanna Brotherus. He kaikki julkaisevat esikoisromaaninsa. Jonne Räsänen / Otava, Jussi Koivunoro / Yle & Timo Korhonen / AOP, kuvankäsittely Jyrki Lyytikkä / Yle

1. Koko Hubara: Bechi

Koko Hubara on tullut tunnetuksi Ruskeat tytöt -blogistaan. Kirjoituksista on julkaistu myös esseekokoelma. Bechi on kuitenkin Hubaran ensimmäinen romaani. Kirja kertoo sukupolvien jännitteistä ja muistamisesta.

Hubara on ollut pitkään eritaustaisten ihmisten äänitorvi. Hän on tehnyt näkyväksi yhteiskunnan rakenteita ja nostanut esiin kysymyksiä rodullistamisesta. Hän kyseenalaisti muun muassa Laura Lindstedtin Finlandia-palkitun romaanin Oneironin ja herätti keskustelun kulttuurisesta omimisesta.

Ruskeat tytöt on edelleen merkittävä foorumi. Se on kouluttanut muun muassa eritaustaisia kirjoittajia yhteistyössä Otava-kustantamon kanssa.

2. Sampo Terho: Olev Roosin kyyneleet

Entinen kulttuuriministeri ja poliitikko Sampo Terho on toteuttanut haaveensa ja ryhtynyt kirjailijaksi. Esikoisromaani on historiallinen sijoittuen Neuvosto-Viroon.

Historiaa opiskellut Terho on kirjoittanut kasvutarinan. Idea kirjaan syntyi jo 15 vuotta sitten Terhon vieraillessa Saarenmaalla. Kirja kuvaa, miten historian mullistukset vaikuttavat yksittäisen ihmisen elämään.

Terho tuli tunnetuksi perussuomalaisten euroedustajana sekä kansanedustajana. Sittemmin Terho erkaantui puolueesta ja oli mukana perustamassa Sininen tulevaisuus -puoluetta. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa puolue ei kuitenkaan saanut ainuttakaan paikkaa, ja Terho vetäytyi puolueen johdosta. Nykyisin hänellä on tuotantoyhtiö.

Sampo Terho jätti politiikan, mutta mitä hän tekee nyt? Entinen kulttuuriministeri ja sinisten puheenjohtaja pyörittää tuotantoyhtiötä

3. Hanna Brotherus: Ainoa kotini

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus tunnetaan yhteiskunnallisista ja koskettavista tanssiteoksista. Hän on tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten ryhmien kuten ikäihmisten, turvapaikanhakijoiden ja kuntoutuvien narkomaanien kanssa.

Esikoisromaanissaan Brotherus sukeltaa naisen elämän eri vaiheisiin. Romaanissa viisikymppinen nainen käy läpi elämäänsä ja valintojaan.

Viime vuonna Brotherus tuli tutuksi myös televisiosta juontaessaan puolisonsa Mikko Kuustosen kanssa keskusteluohjelmaa.

Palkitut kotimaiset kirjailijat, joita kannattaa odottaa

4. Niillas Holmberg: Halla Helle

Niillas Holmberg on kirjoittanut useita runokokoelmia ja ollut ehdolla muun muassa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Halla Helle on Holmbergin ensimmäinen romaani.

Teos sijoittuu Utsjoelle, missä Holmberg asuu. Holmberg on itse saamelainen, mutta romaanin näkökulma ei ole saamelaisen, vaan etelästä Lappiin muuttaneen Samun. Kirjassa käsitelläänkin kulttuurien välisiä eroja ja ristiriitoja.

Holmberg on paitsi kirjailija myös muusikko, näyttelijä ja ympäristöaktivisti. Hän kirjoittaa sekä suomeksi että saameksi. Hän käsikirjoittaa parhaillaan yhdessä puolisonsa Katja Gauriloffin kanssa ensimmäistä koltansaamelaisista kertovaa elokuvaa.

Niillas Holmberg on kirjailija ja aktivisti. Arkistokuva maaliskuulta 2017. Jari Kovalanen / Yle

5. Saara Turunen: Järjettömiä asioita

Saara Turusen teoksia kannattaa aina odottaa, sillä hän kirjoittaa tarkkanäköisesti ja tunnistettavasti. Hän paljastaa hauskasti yhteiskuntamme rakenteita ja tapojamme toimia.

Maaliskuussa ilmestyvä uusi romaani on yllättäen rakkausromaani. Käsittelyssä on järjen ja tunteiden ristiriita. Kirjassa pohditaan muun muassa, voiko vakavasti otettavassa kirjallisuudessa käsitellä rakkautta.

Saara Turunen voitti esikoisellaan Rakkaudenhirviö Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Teatterintekijänä tunnetun Turusen näytelmiä on nähty muun muassa helsinkiläisessä Q-teatterissa, ja ne ovat olleet yleisömenestyksiä.

Mykistetty Medusa saa Saara Turusen näytelmässä oman huoneen: "Naiselle on tarjolla yleensä monsterin tai objektin rooli"

Saara Turunen on myös menestynyt näytelmäkirjailija ja ohjaaja. Kuva helmikuulta 2019. Jaani Lampinen / Yle

6. Marjo Niemi: Kuuleminen

Marjo Niemi voitti edellisellä romaanillaan Kaikkien menetysten äiti Runeberg-palkinnon. Keväällä ilmestyvä Kuuleminen on Niemen viides romaani. Lisäksi hän on kirjoittanut lukuisia näytelmiä.

Kuuleminen kertoo nimensä mukaisesti siitä, miten saada itsensä kuulluksi ja nähdyksi. Kirjassa välineenä käytetään tietenkin kirjoittamista. Päähenkilö meuhkaa ja on välillä yliampuva saadakseen asiansa esiin.

Rankka tilitys äidin ja tyttären suhteesta sai Runeberg-palkinnon – Marjo Niemi: "Olen onnellinen, että sen kirjoittaminen on ohi"

Ruotsinsuomalaisten ääni kuuluu

7. Anna Järvinen: Uni viime yönä (suom. Raija Rintamäki)

Ruotsinsuomalainen muusikko Anna Järvinen debytoi kirjailijana. Hänen pienoisromaaninsa on haikea kuvaus Anna-nimisen kertojan elämästä. Taiteella on siinä suuri rooli.

Teos ilmestyi ruotsiksi viime vuonna ja sai hyvät arviot. Tukholmassa asuva Anna Järvinen on rakastettu muusikko myös Suomessa. Uusin levy ilmestyi viime vuonna.

Anna Järvinen on on tehnyt pitkän uran muusikkona. Daniel Ivarsson

8. Susanna Alakoski: Pumpulienkeli (suom. Sirkka-Liisa Sjöblom)

Toinen tunnettu ruotsinsuomalainen Susanna Alakoski saa myös suomennoksensa keväällä. Pumpulienkeli aloittaa neliosaisen sarjan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan Hildasta, joka elää Pohjanmaalla. Hänen tiensä kuitenkin vie Ruotsiin, kuten niin monen muunkin suomalaisen.

Romaanisarja kertoo Susanna Alakosken suvun historiaa.

Alakoski voitti esikoisromaanillaan Sikalat August-palkinnon vuonna 2007. Ruotsinsuomalaisten elämästä karusti kertova kirja sai suuren suosion, ja siitä tehtiin myös elokuva.

9. Alex Schulman: Eloonjääneet (suom. Jaana Nikula)

Alex Schulmanin viime vuonna suomeksi ilmestynyt Polta nämä kirjeet sai suuren suosion. Myös Eloonjääneet jatkaa tosipohjaisten perhesuhteiden valottamista. Kirja kertoo veljessuhteista ja lapsuuden kokemisesta uudelleen aikuisena.

Alex Schulman on ruotsalainen toisen polven julkkis. Hänen suomalainen isänsä Allan oli tunnettu tv-tuottaja ja toimittaja. Schulman on julkaissut kahdeksan kirjaa. Hän vetää yhdessä kirjailija Sigge Eklundin kanssa Ruotsin suurinta podcastia, jolla on 300 000 viikoittaista tilaajaa.

Alex Schulman on Ruotsin suosituimpia kirjailijoita. Thron Ullberg

Lue lisää:

Näistä kirjoista puhuttiin tänä vuonna – tässä yhdeksän vinkkiä joululukemiseksi tai lahjaksi

Mitä kaunokirjoja itse nostaisit esiin kevään runsaasta tarjonnasta? Voit keskustella aiheesta 17.1. klo 22 saakka.