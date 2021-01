Kainuu on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – voimassa edelleen 20 henkilön kokoontumisrajoitus

Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun kunnat ovat todenneet Kainuun olevan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Edeltävän viikonlopun ja alkuviikon aikana uusia tartuntoja on todettu 22, joista suurin osa liittyy kajaanilaisen kuntoutuskodin tartuntaketjuun. Tämän lisäksi tartuntoja on todettu ulkomailta palanneilla henkilöillä. Ilmaantuvuus on 39 tartuntaa 100 000 asukasta kahden viikon ajalta ja positiivisten tulosten osuus 1,2 prosenttia kaikista testatuista. Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään 100 prosenttia, eikä sairaalahoidon tarve ole lisääntynyt koronapotilaiden vuoksi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on edelleen voimassa. Lisäksi samaa rajoitusta suositellaan vahvasti noudattamaan myös yksityistilaisuuksien osalta.

– Tämän hetken arvion mukaan voimassa olevat rajoitukset ja nyt annetut suositukset riittävät varotoimiksi. Seuraamme kuitenkin tilanteen kehittymistä, ja seuraavan kahden viikon kuluessa voimme tarkentaa ratkaisuja helmikuun osalta. Merkittävästihän tämä ei arkea muuta, mutta tämän kanssa on vielä jaksettava, kuvailee Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Koukkari sanoi jo maanantaina Ylen haastattelussa, että Kainuussa kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät jälleen (siirryt toiseen palveluun).

Kainuu oli aiemmin syksyllä epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta palasi perustasolle joulukuun alkupuolellla.

