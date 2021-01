Tänään ratkeaa, pääsevätkö pääkaupunkiseudun abit lähiopetukseen ennen yo-kirjoituksia – abi: lumilautailu vie voiton pänttäämisestä, jos istuu kotona

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki päättää tänään iltapäivällä, pääsevätkö abit lähiopetukseen vielä ennen ylioppilaskirjoituksia.

Päätös on merkityksellinen, sillä ylioppilastutkinto on aiempaa tärkeämpi hakiessa jatko-opintoihin. Osaan opiskelupaikoista pääsee suoraan todistuksella tai hyvällä yo-tuloksella.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päättää tänään kello 15 alkavassa kokouksessaan mahdollisista uusista koronaohjeistuksista. Kokouksen jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus, mutta todennäköisesti vasta huomenna perjantaina.

Viime viikolla koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori lupaili, että tällä viikolla päätettäisiin sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollisesta avaamisesta sisätiloissa että abiturienttien lähiopetukseen siirtymisestä.

Toisen asteen opiskelijat, myös lukiolaiset ovat olleet useammassa etäopetusjaksossa. Viimeisin etäopetusjakso alkoi marraskuun lopulla. Abiturientit ovat olleet etäopetuksessa viime ja tänä vuonna yhteensä lähes puoli vuotta.

Neljä espoolaista abia kertoo, millaista on koittaa valmistautua kotoa käsin elämän toistaiseksi tärkeimpiin kokeisiin.

Jasper Lindqvist: lumilautailu houkuttelee enemmän kuin kotona opiskelu

Jasper Lindqvist kokee, että etäopetuksessa on hankalampi keskittyä, sillä keväällä lämpö houkutteli ulos ja nyt talvella mieli tekee lumilautailemaan ja laskettelemaan. Hän pelaa amerikkalaista jalkapallo Helsinki Wolverinekselle kaudella 2021. Jasper Lindqvist

Espoolainen Jasper Lindqvist kokee, että etäopetuksessa on vaikeampi keskittyä opiskeluun. Keväällä lämpö houkutteli ulos. Nyt talvella mieli tekee lumilautailemaan ja laskettelemaan.

– Olisi tärkeä päästä lähiopetukseen, koulussa oppii paljon enemmän. Lisäksi keskustelu on tärkeää reaaliaineissa ja kielissä, Lindqvist sanoo.

Lindqvistin mukaan monilla on mennyt unirytmi sekaisin. Tulee tehtyä muuta ja ei jaksa mennä etätunnille, kun nukkuu pidempään. Moni kokee hänestä myös yksinäisyyttä, kun ei pääse samalla tavalla juttelemaan kuin koulussa pääsi.

Lindqvistin mukaan on harmi, jos penkkarit joudutaan perumaan.

– Viimeinen hetki, kun voi luoda muistoja koulukavereiden kanssa.

Matti Krapinoja: Puolen metrin koulumatka on ollut mukava

Matti Krapinoja on sopeutunut hyvin etäopetukseen. Hänestä puolen metrin koulumatka ja oman huoneen työrauha kotona ovat olleet mukavia. Matti Krapinoja

Matti Krapinoja ei kannata lähiopetukseen siirtymistä.

– Kaikkien turvallisuuden vuoksi olisi hyvä jäädä etäopetukseen, kunnes ylioppilaskirjoitukset alkavat, Krapinoja sanoo.

Krapinoja on tottunut etäopetukseen. Se on sopinut hänelle hyvin. Puolen metrin koulumatka ja oman huoneen työrauha kotona ovat olleet mukavia.

– Etäopiskelu tuo oma-aloitteisuutta. Voi tehdä asioita omaan tahtiin oman aikataulun mukaan. Lähiopetus kehittää myös mahdollisia jatko-opintoja varten, Krapinoja sanoo.

Hän tunnistaa myös etäopetuksen toisen puolen. Osalle on ollut vaikea tottua kotona työskentelyyn.

– Lähelle jäänyt kännykkä tai avoinna oleva Netflix ovat petollisia, mutta itsestä niskasta kiinni pitäminen auttaa, Krapinoja sanoo.

Krapinojan mukaan on surullista, jos juhlia ei voi järjestää keväällä, mutta terveys edellä on mentävä.

– Niin kauan kuin kaikki ovat terveitä ja eivät joudu vaaraan, olen valmis juhlimaan etänä.

Rehtori ehdottaa henkilökunnalle koronarokotuksia

Lähiopetus on tärkeä opiskelijoille, mutta siihen liittyy myös riski mahdollisista altistumisista ennen yo-kokeita. Leppävaaran lukion rehtori Ismo-Olav Kjäldmanin mukaan lähiopetuksen ja ruokailun palauttaminen ei ole vaikea tehtävä. Suurin huoli on yo-kirjoitusten turvaaminen.

Kjäldman kannattaa lähiopetusta vähän empivästi, sillä hän tunnistaa myös riskit.

Kjäldman painottaa, että kyse ei ole pelkästään siitä, ovatko opiskelijat terveitä ja osallistuvat kirjoituksiin, vaan myös henkilökunnan on oltava terveinä valvomassa kirjoituksia.

– En näkisi huonona, jos sairaanhoitopiirit rokottaisivat lukioiden opettajat ja henkilökunnan koronaa vastaan ennen ylioppilaskirjoituksia. Näin pystyttäisiin turvaamaan se, että meillä on valvojat ylioppilaskirjoituksissa.

Rehtori toivoo myös kaikkien riskiryhmiin kuuluvien abien ottavan rokotuksen.

Kjäldman ymmärtää opiskelijoiden halun lähiopetukseen, sillä lukio-opetus on kokonaisuutena vain kaksi ja puoli vuotta. Siitä noin viidennes on tämän kevään abiturienteilla ollut etäopetusta.

– Jos lähiopetuksen hinta on se, että meillä on koronasta sairastuneita ylioppilaskirjoitusten tekijöitä, niin ei sekään ole hyvä asia, hän sanoo.

Joonatan Saarenmaa: Jos jokainen käyttää maskia, riski on pieni

Espoolaisen abiturientti Joonatan Saarenmaan mielestä luokassa opetus on enemmän vuoropuhelua, mikä on oppimisen kannalta parempi. Joonatan Saarenmaa

– Kertauskurssit ovat menossa ja tärkeimmät asiat olisi mukava käydä lähiopetuksessa keskustellen. Etänä porukka käy keskustelua vähemmän, sanoo espoolainen abi Joonatan Saarenmaa.

Saarenmaan mukaan luokassa opetus on enemmän vuoropuhelua, mikä on hedelmällisempää.

– Toivoisin vahvasti, että päästäisiin takaisin lähiopetukseen. Myös kavereiden kanssa on ollut puhetta, että olisi mukava palata vielä lähiopetukseen ennen kirjoituksia. Jos jokainen käyttää maskia, niin riski on pienempi.

Saarenmaa kertoo löytäneensä itse rytmin myös etäopetuksessa ja saavansa kouluhommat valmiiksi määräajassa.

– Minulle tämä on vielä toiminut, mutta monelle tämä on ollut tosi raskasta aikaa. Koulunkäynti on nyt enemmän sellaista tehtäväkeskeistä, ei niinkään opetusta.

Jumah Didar: Kaikki yrittävät tehdä parhaansa

– Kotona on ärsykkeitä lähellä, mutta kaikki yritämme tehdä parhaamme, Jumar Didar sanoo. Jumar Didar

Jumah Didarin mukaan lähiopetus on tehokkaampaa, etäopetus sen sijaan aiheuttaa monille stressiä.

– En ole pitänyt etäopiskelusta. Opiskeleminen on hitaampaa. Kotona on ärsykkeitä lähellä, mutta me kaikki yritämme tehdä parhaamme, Dirar sanoo.

Didarin ystävien mielestä ensimmäinen etäopetusviikko oli kiva, mutta sen jälkeen se muuttui tylsäksi.

– Lähiopetus on sosiaalisempaa. Kommunikointi onnistuu paremmin, Didar sanoo.

