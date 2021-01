Masennuksesta kärsivä Sari sai kafkamaista palvelua: "Tuli tunne, pitääkö itse lohduttaa klinikan väkeä" – taustalla tuhansia koskeva uudistus

Organisaatiouudistus on tuonut monelle mielenterveyspotilaalle ongelmia Pirkanmaalla. Tampereen kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut liittyivät vuodenvaihteessa Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin alaisuuteen. Tämä ei ole sujunut ongelmitta.

Taustalla on TAYSin ja kaupungin mukaan vaikea psykiatri- ja lääkäripula.

Tampereen päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat palvelleet Tampereen, Oriveden, Pirkkalan ja Vesilahden asukkaita, nyt heidän pitäisi saada apua TAYSin psykiatriasta. Uudistus koskee 6 000 potilasta.

Käyttäjät ovat raportoineet keskustelupalstoilla useista vaikeuksista saada aikoja lääkäreiltä tai reseptejä uusittua.

Esimerkiksi masennuksesta pitkään kärsinyt Sari sanoo, että uudistus on kangerrellut heti alkuunsa. Sarin nimeä ei kerrota asian arkaluonteisuuden takia. Sari on elänyt vuosia kuntoutustuella.

Ei lääkäriä, ei reseptiä, ei neuvoja

Sari kertoo Ylelle, että pääsi klinikan puhelinvaihteeseen yritettyään kolme päivää. Siihen asti hän oli puhunut TAYSin vaihteen kanssa. Pahinta oli Sarin mukaan, ettei saanut neuvoja, miten toimia.

– Minulla sanottiin vain, että juu ei toimi, näin on.

Lopulta Sari pääsi läpi oikeaan numeroon, mutta sieltä oli valitettu, että toiminta on ollut sekaisin neljä päivää, eikä toimistoa ole ohjeistettu.

– Minulle tuli tunne, pitääkö itse lohduttaa klinikan väkeä. Että voi kauheata, mikä teidän olonne on.

Sari olisi halunnut uusia reseptin. Reseptien uusinta ei toiminut kuitenkaan Kanta-palvelun kautta, koska tietojärjestelmä oli vaihtunut sairaanhoitopiirin Uranus-järjestelmään.

Sarin hoitava lääkäri oli lopettanut työnsä, eikä toimisto voinut ohjata Saria uudelle lääkärille.

– En tiedä, kuka uusisi reseptin, kun minulle ei ollut osoittaa lääkäriä. Nyt pallotellaan, että vika on lääkäreissä, vaikka mielestäni vika on nyt järjestelmässä, Sari sanoo.

Puhelun jälkeen Sari jäi epätietoisuuteen, saako hän reseptin. Lopulta se onnistui.

– Jostain oli löytynyt vieläpä TAYSin palkkalistoilta lääkäri, jonka olin tavannut vuosia sitten. Tämä ei kuitenkaan selvinnyt puhelun aikana, vaan jäin epätietoisuuteen. Klinikalla tiimini vahvuudessa kuitenkin on tällä hetkellä vain yksi lääkäri. Edelleen hoitava lääkäri on nimeämättä, kun saamani tiedon mukaan "sellaista ei ole", Sari kertoo.

Kaikki eivät jaksa vaatia palvelua

Tampere on vedonnut siihen, että lääkäreistä on pulaa. Sarin mukaan järjestelmä toimi kuitenkin ennen uudistumista viime syksynä huomattavasti paremmin kuin nyt.

Toisaalta kaupungin tehtävä on hänen mukaansa järjestää hoito ja lääkäreitä, eikä selitellä.

Sari on elänyt vuosia kuntoutustuella ja voimat ovat rajalliset, kuten monella mielenterveyspotilaalla. Kaikki tällainen uudistus vaatii siksi erityisiä voimia.

– Onneksi minulle osui parempi päivä ja sisuunnuin. En ole uudistuksessa yksin, monet ovat neuvottomia, eikä ole energiaa.

TAYS yllättyi potilaiden määrästä

TAYSin psykiatrian toimialajohtaja Hanna-Mari Alanen sanoo, että asiakkaita siirtyi sairaanhoitopiirille noin 6 000.

Määrä on isompi kuin ennakoitiin. Asia on vasta paljastunut sairaanhoitopiirille. Lähetteet ja ajanvaraukset on pitänyt Alasen mukaan siirtää käsin tietojärjestelmästä toiseen.

– 700 potilasta on hoitotakuujonossa ja 1 500 potilasta jonottaa ensimmäistä aikaa. Tämä tilanne on vähintään haastava, ellei hankala.

Tilannetta pahentaa se, että psykiatreista on valtakunnallinen pula. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille siirtyi 44 lääkärin vakanssia, mutta vajausta on 12 lääkärin verran.

– Olemme etsineet lääkäreitä kissojen ja koirien kanssa ja houkutelleet eläkkeelle menneitä lääkäreitä. Yhdeksän lääkäriä pitäisi saada heti ja se on ihan mahdottomuus.

Alasen mukaan jonot kasvavat alkuvuonna. Hän toivoo tilanteen helpottavan maaliskuussa.

TAYSin psykiatrian toimialueen johtaja Hanna-Mari Alanen sanoo, että työsarkaa riittää saada ongelmat kuntoon. Marjut Suomi / Yle

Uudistusta on vaikeuttanut myös se, että ajanvarausten siirtyminen on ollut selkeästi haastavampaa kuin mihin oli varauduttu. Myös viestintää potilaille ja omaisille olisi pitänyt olla etukäteen enemmän.

– Tulen juuri hätäkokouksesta. Otamme käyttöön takaisin soitto -järjestelmiä ja päivystyspuhelimia, ettei siellä ole vain yksi linja, joka vastaa kyselyihin.

Yksi valopilkku on olemassa. Nuoret lääkärit antoivat TAYSin psykiatrian osastolle neljä tähteä, eli työntekijät viihtyvät työssään.

Ongelmat kaupungin tiedossa

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) pitää tilannetta haastavana. Haasteet ovat olleet tiedossa.

Tampereen kaupunki on pyytänyt ja saanut selvityksiä sairaanhoitopiiriltä asiasta.

Tampereella on ollut jatkuva psykiatri- ja lääkäripula, mikä on johtanut Loukaskorven mukaan ongelmiin. Loppuvuodesta lähti monta kokenutta lääkäriä. Tampereen kaupunki on palkannut ostolääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä.

Uudistus on pyrkinyt Loukaskorven mukaan vastaamaan juuri tähän lääkäripulaan.

Loukaskorpi muistuttaa, että uudistuksessa monen työntekijän työpaikka, työnantaja ja työpaikan toimintatavat muuttuivat. Apulaispormestari uskoo, että ongelmat helpottuvat alkukangertelun jälkeen.

