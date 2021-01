Maailmanperintökohde Verla palkittiin kestävän matkailun kehittämisestä: "Merkin saaneita nostetaan ihan eri tavoin esiin markkinoinnissa"

Verlan tehdasmuseo on saanut tunnustusta kestävän matkailun eteen tehdystä työstä. Arkistokuva.

Verlan tehdasmuseo on saanut tunnustusta kestävän matkailun eteen tehdystä työstä. Arkistokuva. Hanna Terävä / Yle

Kouvolassa sijaitseva Unescon maailmanperintökohde Verlan tehdasmuseo on palkittu kestävän matkailun eteen tehdystä arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä.

Verlan puuhiomoa ja pahvitehdasta hallinnoivalle UPM Verlan tehdasmuseolle on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki. Kyseessä on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota kohteille työkaluja kestävän matkailun kehittämiseen.

Verla on toiminut museona vuodesta 1971 lähtien. Hanna Terävä / Yle

Verlan tehdasmuseon museonjohtajan Ville Majurin mukaan tunnustus on merkittävä ennen kaikkea kansainvälisiä matkailijoita ajatellen.

– Visit Finland nostaa markkinoinnissa ihan eri tavalla esille merkin saaneitakohteita. Verlassakin on havaittu, että matkailijat kiinnittävät huomiota näihin asioihin ja ovat tietoisia.

Puhdas energia mittarina

Suomen maailmanperintökohteille ja Metsähallituksen luontopalveluille laadittiin yhteiset kestävän matkailun periaatteet vuonna 2016. Verla on niihin sitoutunut kaikessa toiminnassaan.

Verlassa on kiinnitetty huomiota erityisesti energia-asioihin. Verlan tehdasmuseossa tavoitellaan mahdollisimman vähäisiä hiilidioksidipäästöjä. Museon lämmitysjärjestelmä käyttää uusiutuvaa pellettiä. Käyttösähkössä siirryttiin viime vuonna vesisähköön.

Verla hyväksyttiin vuonna 1996 Unescon maailmaperintöluetteloon. Mårten Lampén / Yle

– Emme mittaa energian kulutusta, koska haluamme kehittyä matkailukohteena, jolloin ihmisiä käy enemmän ja energiaa kuluu enemmän. Me käytämme mahdollisimman puhtaasti tuotettua energiaa, museonjohtaja Ville Majuri kertoo.

Verla on toiminut museona vuodesta 1971 lähtien. Unescon maailmaperintöluetteloon se hyväksyttiin vuonna 1996. Verlan maailmanperintökohteen omistaa ja sitä ylläpitää UPM-Kymmene Oyj.

Viime kesä oli Verlassa ennätyksellisen vilkas, vaikka kansainväliset kävijät puuttuivat. Koronaepidemia kasvatti kiinnostusta kotimaan matkailuun. Saman trendin odotetaan Verlassa jatkuvan myös tänä vuonna.