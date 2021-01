Ravintola-alalla pelätään konkurssilain koronalievennysten loppumista – pitkittynyt poikkeustila väsyttää: "Monella yrittäjällä on henkinen konkurssi päällä"

Koronapandemian mukanaan tuomat kokoontumisrajoitukset iskivät rajusti ravintola-alalle viime keväänä.

Seinäjoella reilun parinkymmenen toimintavuotensa aikana nousevien bändien esiintymispaikkana mainetta niittänyt Bar 15 joutui perumaan keväällä kolmisenkymmentä sovittua keikkaa.

Se vei elävään musiikkiin profiloituneen baarin toiminnalta pohjan ja selviytymiseksi tomintamallia piti miettiä uusiksi.

Vuodesta 2017 Bar 15:sta eli "Warttibaaria" pyörittäneelle Laura Penttilälle se tarkoitti pitkiä päiviä.

– Ollaan selvitty sillä, että kulut on karsittu todella todella minimiin ja tehty pitkää päivää. Välillä on yritetty myydä merkkareita ja ovia on pidetty auki sen mukaan mitä on saanut.

Penttilä työllistää itsensä lisäksi yhden vakituisen työntekijän, joka on puoliksi lomautettuna tällä hetkellä. Bändi-iltoja Warttibaarissa on normaaliaikoina pari kertaa viikossa ja silloin apuna on ollut lisäkäsiä.

Konkurssilain koronahelpotukset päättyvät

Hallitus lievensi konkurssilakia viime keväänä väliaikaisesti. Tarkoitus oli helpottaa koronakriisistä kärsineitä elinkelpoisia yrityksiä.

Velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitettiin ja sen myötä velkoja ei ole voinut käyttää maaliskuun jälkeen syntyneitä rästejä konkurssihakemuksen perusteena. Lain voimassaolo päättyy tammikuun lopussa.

Alan edunvalvoja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa povaa alalle kevääksi konkurssiaaltoa (siirryt toiseen palveluun).

MaRan hallituksen jäsen ja Pohjanmaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jani Unkeri kertoo, että aihe puhuttaa myös pohjalaisyrittäjiä. Maksuvaikeuksien lisäksi huolena on oma jaksaminen.

Konkurssien pelko on ollut ravintoloissa viime keväästä asti.

Jani Unkeri Äärellä ravintolassaan. Ravintoloille viime kesä toi helpotusta koronarajoituksiin, mutta syksyllä pikkujoulukausi meni monelta ravintolalta pilalle uudelleen asetettujen rajoitusten takia. Tuomo Rintamaa/Yle

– Kesä onneksi pikkuisen helpotti tilannetta, mutta syksyä kohti omien rahojen riittäminen on ollut yksi meidän alan päämurheista. Jännityksellä odotamme mitä tapahtuu helmikuun alussa.

Unkeri ei kuitenkaan odota suurta konkurssiaaltoa saman tien helmikuussa.

– Monella yrittäjällä on henkinen konkurssi päällä tällä hetkellä. Oma jaksaminen ja henkinen kantti on aika kovilla, Unkeri huokaa.

Koronatunnelin päässä näkyy valoa

Unkerin mukaan tärkeää olisi, että valtion kustannustuen suunnitteilla oleva kolmas hakukierros alkaisi pian helmikuun 26. päivä päättyvän toisen hakukierroksen jälkeen.

Helmikuun loppuun voi hakea tukea kesä-lokakuun ajanjaksolta, jos yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia koronakriisin vaikutuksesta.

– Pikkujoulukauden menetys oli rahallisesti suuri ja siksi tukipaketti kolmosen odottaminen ei saisi mennä pitkälle kevääseen, Unkeri sanoo.

Ravintoloissa toivotaan, että kokoontumisrajoituksia pystyttäisiin purkamaan mahdollisimman pian. Yhdelläkin viikolla voi olla alalle suuri merkitys. Unkeri haluaa myös koronarokotukset pian täyteen käyntiin.

– Koko ajan seuraamme niiden etenemistä Etelä-Pohjanmaalla, Suomessa ja maailmalla. Rokotukset on meidän valonlähde, josta saamme toivoa.

Laura Penttilän luotsaaman Warttibaarin lava on tuttu monille eturiviin nousseelle suomalaisbändille. Koronakriisin ajan se on toiminut enimäkseen varastona. Tuomo Rintamaa/Yle

Myös Laura Penttilä on varovaisen toiveikas, että kesään mennessä kokoontumisrajoituksista päästään eroon ja ihmiset pääsevät taas vapaammin hauskanpitoon.

– Tässä on nyt vuoden aikana oppinut, että mikään ei ole varmaa ja mihinkään ei voi luottaa. Päivä kerrallaan mennään niillä mitä on jaettu, Penttilä miettii.