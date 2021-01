Facebook poisti sovittelujournalistien ryhmän – samalla hävisivät kuuden ylläpitäjän profiilit

Facebook poisti lauantaina Sovittelujournalistit – Sopiva ry:n Facebook-sivun ilman ennakkovaroitusta. Samalla hävisivät ryhmän ylläpitäjiin kuuluvan kuuden ihmisen henkilökohtaiset profiilit.

Sopivan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston viestinnän tutkija Mikko Hautakangas epäilee, että syynä on ilmoitus, jossa kerrottiin tulevasta lukupiiristä. Sen aiheena olivat salaliittoteoriat.

– Osallistujia kehotettiin lukemaan etukäteen tiettyjä tekstejä, ja yhden otsikko sisälsi sanan Qanon. Sen mainitseminen on saattanut tulla tunnistetuksi automaattisesti ja johtaa poistamiseen, Hautakangas arvelee.

Lukupiirissä oli tarkoitus lähestyä aihetta tutkimuksen kautta ja kriittisesti. Hautakangas arvioi, että viime aikojen tapahtumat Yhdysvalloissa ja kongressin valtaus ovat saaneet somejätit tarkistamaan ehtojaan. Ja se näkyy nyt.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, millainen somejättien valta on. Automaattinen tunnistus ei arvioi, keskustellaanko asioista kriittisesti, jos mukana on kielletty sana, jota ei saisi lausua ääneen.

Yksityisellä firmalla suuri valta

Facebookin automaattiviestin mukaan profiilit on poistettu käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, eikä päätöstä voi perua. Hautakangas kertoo, että he ovat tänään onnistuneet saamaan yhteyden Facebookin työntekijään, joka selvittää tapausta.

– Meidän ryhmäämme kuuluu journalisteja ja tutkijoita, ja meidänkin on vaikea saada lisätietoa asiasta tai kontaktia Facebookin. Muilla on vielä jyrkempi muuri vastassa.

Tapaus herätti huomaamaan, kuinka paljon oleellista tietoa voi kadota ja kuinka vähän asiaan voi vaikuttaa.

– Joillakin hävisi samalla esimerkiksi työhön liittyvää keskustelua. Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa teemme työ- ja muita tärkeitä asioita alustalla, jonka sisältöön yksityisellä firmalla on valta. Käyttö on tuntunut helpolta. Tekee nöyräksi tajuta, miten auliisti olemme antautuneet Facabookin vallan alle.

Poistettu ryhmä tutkii polarisaatiota

Ironisen tilanteesta tekee se, että nyt poistettu ryhmä tutkii sitä, miten julkinen keskustelu tuottaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

Yhdistys järjestää koulutuksia ja työpajoja, joissa se pyrkii ehkäisemään polarisaatiota ja luomaan keskusteluyhteyden eri tavoin ajattelevien ihmisten välille.

Ryhmään kuuluu journalisteja ja tutkijoita. Poistetut kuusi yksityistä profiilia kuuluvat muun muassa Helsingin Sanomien ja Yleisradion toimittajille (Anna Takala ja Noora Kettunen), kahdelle tutkijalle (Mikko Hautakangas ja Matleena Ylikoski) ja Mediakasvatusseuran suunnittelijalle (Ninni Ahonen).

Aiemmin poistettu alastomuuden perusteella

Vastaavia tapauksia on sattunut aiemminkin. Vuonna 2020 Instagram sensuroi Suomen valokuvataiteen museon päivityksen taiteilija AdeYn teoksesta, jossa näkyi kaksi alastonta ihmistä.

Vuonna 2019 Facebook poisti ilman ennakkovaroitusta mm. siipikarjaharrastajien keskusteluryhmät Munanetin ja Tuotantokanit. Ylläpitäjät arvelivat tuolloin, että syynä saattoivat olla kuvat kuolleista eläimistä tai eläinten hyödyntämiseen liittyvät aiheet.

Lokakuussa 2020 Facebook poisti vihapuheena toimittaja kirjailija Markus Leikolan satiirisen kirjoituksen, joka vertaa pandemia-aikaa talvi- ja jatkosodan tilanteeseen. Kari Haakana kirjoitti tuolloin blogissaan (siirryt toiseen palveluun) Facebookin kyvyttömyydestä ymmärtää konteksteja.

Nyt ilmi tulleesta Sovittelujournalistien tapauksesta tekee erityisen se, että yhdistyksen sivujen mukana somejätti hävitti myös ylläpitäjien henkilökohtaiset profiilit.

Keskustele aiheesta 14.1. klo 23 asti.

Lue lisää:

Instagram sensuroi suomalaismuseon näyttelyä: monikansalliset mediajätit päättävät, mitä näemme ja mitä emme, eikä se ole aina johdonmukaista

Facebook tiukensi käytäntöjään: Suomessa suljettiin yhtäkkiä suositut muna- ja kaniryhmät – nyt muutkin harrastajat ovat paniikissa