“Poskeni olivat verillä, ja iho tulehtui päästä varpaisiin” – Jarna Pihlajamäki löysi ihonsa pelastuksen saunasta, avannosta ja mielenrauhasta

Jarna Pihlajamäki kokee, että mielen hyvinvoinnilla on suuri merkitys atooppisen ihon hoidossa.

Talvi on atoopikoille usein vaikeaa aikaa. Tänä vuonna se korostuu, koska ihoa hoitavalle aurinkolomalle ei pääse.

– Se on kuiva ja ohut. Se hajoaa helposti, eli se on jostakin kohtaa rikki kaiken aikaa. Se stressaa, ja siitä tulee kierre. Kun hermoilet, ihottuma pahenee, ja sitten hermoilet lisää, ja se pahenee lisää.

Jarna Pihlajamäelle talvi ei ole vain yksi vuodenajoista. Hän tuntee pakkasen ja pimeyden kirjaimellisesti nahoissaan.

Pihlajamäki on yksi yli miljoonasta suomalaisesta atoopikosta. Hänen ihonsa vaatii erityistä huolenpitoa ympäri vuoden, mutta ennen kaikkea nyt, kun aurinko ei tarjoile hoitavaa uv-säteilyään, ja pakkanen kuivattaa ilman.

Tällä kertaa talvi kurittaa atoopikkoja tavallistakin pahemmin. Monen ihosairaudesta kärsivän tavoin Pihlajamäki on yleensä pärjännyt talven yli matkaamalla välillä aurinkoon.

Uv-valohoitoa käytetään atooppisen ihottuman hoidossa, ja myös auringonvalon hoitava vaikutus mainitaan Käypä hoito -suosituksessa (siirryt toiseen palveluun). Yleensä atooppinen iho on rauhallisempi juuri kesällä (siirryt toiseen palveluun). Tänä talvena väliaikaiseen kesään ei koronaviruksen takia ole kuitenkaan mahdollisuutta.

– Tämä on ollut aika kauheaa. Suunnitelmien mukaan paluu Suomeen olisi ollut eilen, Pihlajamäki sanoo.

Hänen ihonsa voi kuitenkin yllättävän hyvin. Siihen syy löytyy saunasta, hyisestä avannosta ja mielen sopukoista.

Polku oman ihon tuntemiseen

Jyväskyläläinen Pihlajamäki, 47, on elänyt atopian ja allergioiden kanssa aina. Oma iho ja sen tavat ovat tulleet vuosien aikana kivuliaan tutuiksi. Pahin vaihe alkoi murrosiässä ja kesti nuoreksi aikuiseksi saakka.

– Atooppinen iho läpäisee helpommin bakteereja ja on siksi tulehdusherkkä. Opiskeluaikana poskeni, suupieleni ja silmäluomeni olivat välillä aivan verillä, ja iho oli päästä varpaisiin tulehtunut.

Ajan kuluessa Pihlajamäki on löytänyt itselleen sopivat keinot ihonhoitoon. Niko Mannonen / Yle

1990-luvulla atopian hoito rajoittui pääosin rasvaamiseen, lääkitykseen ja erilaisiin hoitojaksoihin sairaalan ihotautiosastolla. Ihon pesemistä suositeltiin harvakseltaan.

Lopulta juuri vesi osoittautui kuitenkin Pihlajamäen pelastukseksi.

– Pikkuhiljaa oma kokemukseni lisääntyi, ja viisastuin siinä, mitä ihoni tarvitsee. Aloin pestä ihoani useitten päivittäisten rasvausten välissä, ja tein sen huolella. Kun iho on ehjä, uskallan käyttää myös mietoja pesuaineita ja pesusientä.

Päivittäinen rasvaaminen on atooppisen ihon hoitamisen kulmakivi. Niko Mannonen / Yle

Sittemmin myös ohjeet atopian hoidossa ovat kääntyneet suosittelemaan päivittäistä peseytymistä (siirryt toiseen palveluun) ja ihon rasvaamista kosteana.

Pihlajamäki peseytyy vähintään kerran päivässä, ja usein saunassa.

– Saunon niin paljon kuin mahdollista, olinpa missä tahansa. Joskus saunassa saattaa vierähtää parikin tuntia, kun käyn välillä vilvoittelemassa tai uimassa.

Uinti on ollut Pihlajamäelle aina rakas harrastus. Veden kosketus hoitaa sekä ihoa että mieltä, ja samalla mukaan tulee liikunta.

Tänä talvena Pihlajamäki ylitti itsensä ja aloitti myös avantouinnin.

– Se on tehnyt hyvää. Iholleni, mutta ennen kaikkea mielelle.

Kutinalla suora linkki keskushermostoon

Vastoin Pihlajamäen kokemuksia, ihotautilääkärin mukaan saunominen ei varsinaisesti auta atooppista ihoa voimaan paremmin.

– Sen sijaan hikoilu ja kuumuus voivat ärsyttää ja ihoa entisestään, toteaa ihotautien ylilääkäri Maria Huttunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Saunominen kuitenkin rentouttaa. Jos saunasta nauttii niin, että kutiseva iho unohtuu, voi löylyttelystä olla epäsuorasti suurikin positiivinen vaikutus ihon kuntoon.

Stressi vaikuttaa iho-oireisiin usein haitallisesti, ja iho-oireet puolestaan aiheuttavat stressiä, ahdistusta ja jopa masennusta.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kysyi vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun)täysi-ikäisiltä atoopikoilta oireiden vaikutuksista elämään. Lähes puolet vastaajista kertoi atopian vaikuttavan itsetuntoon, ja noin kolmannes kertoi sen vaikuttaneen sosiaalisiin suhteisiin tai seksuaalisuuteen.

Siksi mielen hyvinvointiin kiinnitetään Maria Huttusen mukaan nykyään lääkärissäkin huomiota.

– Kutinalla on suora linkki keskushermoston ja tunne-elämän tapahtumiin. Kaikille niille, joilla on herkkä, kuiva ja kutiseva iho, se on varmasti tuttua.

Esimerkiksi kroonisen kutinan hoidon apuna käytetään joskus rentoutusmenetelmiä. Virallisia suosituksia mielen hyvinvoinnin huomioimiseen atopian hoidossa ei kuitenkaan vielä ole.

– Se on ehkä enemmänkin arkipäiväinen asia, joka otetaan huomioon hoidossa ja arjessa. Kuten kaikkien ihosairauksien, myös atooppisen ihottuman hoito on hyvin yksilöllistä, lääkäri toteaa.

"Kaikki sellainen hoitaa, mikä saa ihon unohtumaan"

Jarna Pihlajamäki uskoo, että psyykkisellä hyvinvoinnilla on valtava merkitys atopian hoidossa, koska iho-oireet vaikuttavat monella atoopikolla koko elämään.

– Siihen täytyy saada lääkkeeksi muutakin kuin peseytyminen ja rasvaaminen. Kaikki sellainen, mikä saa unohtamaan kipuilevan ihon ja stressin aiheuttajat, hoitaa ehkä yhtä paljon kuin ne rasvat. Kun mieli voi hyvin, ihollakin on kapasiteettia voida paremmin, Pihlajamäki toteaa.

Häntä ilahduttaa, että nykyään varsinkin atopiayhdistykset eri puolilla maata antavat vinkkejä myös mielen hoitamiseen.

– On alettu jakaa kokemuksellista tietoa. Atopia ei ole enää niin pelottava asia, kun saa samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä arkeen sopivia neuvoja. Ne voivat olla hyvin pieniä asioita arjessa, mutta ihon kannalta valtavia.

Yrittäjänä toimiva Pihlajamäki pystyy vaikuttamaan omiin aikatauluihinsa niin, että aikaa jää riittävästi myös rentoutumiseen. Niko Mannonen / Yle

Itseään kuunnellen myös Pihlajamäki on päässyt tilaan, jossa elämästä voi nauttia atopiasta huolimatta.

Edes korona ja matkustusrajoitukset eivät onnistuneet järkyttämään ihon ja mielen tasapanoa liiaksi.

– Tällä hetkellä silmät oireilevat, ja jaloissa ja korvissa on atooppista ekseemaa. Kyllä se vanha ystävä haluaa sinnikkäästi merkkejä antaa. Mutta koronavuoden aikana mieli on oppinut sopeutumaan niin monen asian kanssa, että ihokin on jollain tavalla jaksanut tsempata.

