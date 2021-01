"Turvavälit, kamerat, käy!" – tv-sarjojen tuotanto vaatii nyt kummia järjestelyjä, mutta tahti kiihtyy: työn alla on ennätysmäärä uutta katsottavaa

Suositun tv-sarjan Roban näyttelijät Kari Hietalahti ja (vas) ja Andrei Alén (oik) ovat poikkeuksellisesti kuvauksissa ilman maskia. Käynnissä on oikea kuvaustilanne.

Suositun tv-sarjan Roban näyttelijät Kari Hietalahti ja (vas) ja Andrei Alén (oik) ovat poikkeuksellisesti kuvauksissa ilman maskia. Käynnissä on oikea kuvaustilanne. Jari Kovalainen / Yle

Roba- ja Sekasin-tv-sarjojen kuvauksissa noudatetaan tarkkoja koronamääräyksiä, mikä näkyy katsojille, jos on tarkkana.

"Turvavälit, hiljaisuus, kamerat, käy!"

Käskyt kiirivät vanhassa koulurakennuksessa Sipoossa. Käynnissä ovat Sekasin-sarjan kolmannen tuontatokauden kuvaukset.

Sarja on kerännyt paljon kehuja, koska se on tarttunut yhteiskunnan kipupisteisiin nuorten näkökulmasta. Uuden tuotantokauden tarina sijoittuu vastaanottokeskukseen.

Kuvauksia varten piti siis löytää rakennus, jossa olisi monta huonetta kuten vastaanottokeskuksissa. Tilaa tarvittiin myös siksi, että koronarajoitukset voitaisiin ottaa huomioon.

Tuotantoryhmä etsi kuvauspaikkaa pitkään.

– Koulu on täydellinen kuvauspaikka. Täällä on vessojakin 13, kertoo tuottaja Jani Pösö ohjelmaa tekevästä It's Alive Films -tuotantoyhtiöstä.

Kuvauksissa on mukana tuotantoryhmä sekä joukko näyttelijöitä. Yksin tuotantoryhmässä on 35 henkeä. Tuotantotiimi pyrkii pitämään kaikki omissa kuplissaan, ettei mahdollinen koronatartunta pääsisi leviämään.

Sekasin-tv-sarjan kolmas tuotantokausi nähdään Ylellä syksyllä. Sasha Silvala / Yle

Heti kuvausten alkumetreillä kolme ihmistä joutui käymään testeissä. Se ei tuotantoa kuitenkaan pysäyttänyt.

– Meidän kuvauspaikoillamme voi määrätä, että pitäkää turvavälit ja maskit päällä, jota ei valintamyymälässä voi sanoa. Siinä mielessä tämä on aika turvallista hommaa, Pösö toteaa.

Koronatilanne vaikuttaa kuitenkin sarjan kuvauksiin siten, että suuria joukkokohtauksia ei voida kuvata.

Myös lähikontaktit ovat pannassa, sillä etäisyyttä toisiin näyttelijöhin pitää olla.

Kuvakulmilla voi kuitenkin kikkailla niin, että luodaan vaikutelma lähekkäin olevista ihmisistä, vaikka tosiasiassa näyttelijöiden välillä on välimatkaa.

– Koronaa pitää kunnioittaa, mutta ei hirveästi pelätä, sanoo tuottaja Pösö.

Sekasin-tv-formaattia on myyty myös ulkomaille. Omia versioita on tehty esimeriksi Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. Sasha Silvala / Yle

Uusia sarjoja joka kuukausi

Kotimaisille käsikirjoitetuille tv-sarjoille on nyt kova kysyntä. Draamaa ja komediaa on ahmittu viime vuosina yhä enemmän, kun suoratoistopalveluiden suosio on kasvanut.

Korona-aika on lisännyt tv-sarjojen tarvetta entisestään, kun ihmiset viettävät aikaa kodeissaan ja kaipaavat viihdykettä. Vaihtoehtona kun ei ole elokuvateatteriin meneminen.

Tv-sarja Roban kuvauksissa on tarkat koronarajoitukset. Kuvassa toinen kamera-assistentti Teemu Korhonen (vas) ja näyttelijä Andrei Alén. Jari Kovalainen / Yle

Tv-kanavat suoratoistopalveluineen ovat lisänneet kotimaisten tv-sarjojen tarjontaa vuosi vuodelta. Kuluvana vuonna tahti vain kiihtyy.

Ylen ja Elisa Viihde Viaplayn tarjonta pysynee tänä vuonna viimevuotisella tasolla, mutta esimerkiksi Nelonen, MTV ja suoratoistopalvelu C More kasvattavat tarjontaansa.

Viihdettä ja realitya painottava Nelonen ja nettipalvelu Ruutu esitti viime vuonna kolmea kotimaista tv-sarjaa, joista tunnetuin on Syke. Ohjelmapäällikkö Ville Toivonen kertoo, että tälle vuodelle sarjojen määrä kasvaa 50 prosenttia.

Eniten tv-sarjoihin panostavat MTV ja sen suoratoistopalvelu C More.

– Aikaisempina vuosina käsikirjoitettua draamaa on tehty muutama sarja vuodessa. Jatkossa meillä tulee sarja per kuukausi, kertoo MTV:n draamapäällikkö Jani Hartikainen.

– Katsojamäärät viihdemedian ja television suhteen ovat olleet kasvussa. Ihmiset ovat olleet kotona ja on etsitty korvaavaa ajanviihdettä, sanoo MTV:n draamapäällikkö Jani Hartikainen. Jari Kovalainen / Yle

Suomessa kuvataan tai jälkityöstetään alkuvuoden aikana toistakymmentä tv-sarjaa. Se työllistää satoja ihmisiä. Tv-alalla on tällä hetkellä niin paljon töitä, että työntekijöistä on jopa pulaa.

– Tänään olisi tarvittu yksi ihminen kuvauksiin. Tavoiteltiin 30 ihmistä, jonka jälkeen päädyttiin siihen, että hoidetaan homma itse, kertoo tuottaja Jani Pösö.

Robassa suojellaan näyttelijöitä

Toistakin suosittua tv-sarjaa, nimittäin poliisisarja Roban viidettä tuotantokautta, kuvataan niin ikään parhaillaan vanhan koulun tiloissa, mutta Sipoon sijaan Helsingissä. Käytävillä viuhtoo kiireistä kuvausryhmää maskit naamoillaan.

Liikuntasaliin on rakennettu poliisiaseman lavasteet, ja sinne ei kaikilla ole asiaa. Kuvausryhmään kuuluu noin 50 ihmistä, mutta koronan takia itse kuvauksissa on läsnä vain kourallinen väkeä.

Ylimääräisiä ihmisiä ei paikalle haluta. Ylen kuvaaja pääsee tallentamaan muutaman otoksen kuvaustilanteesta sovitusti. Toimittaja odottaa ulkopuolella käytävässä.

– Roban maailmassa korona näkyy kuten tilanne oli kesällä Suomessa. Se on läsnä, mutta ei akuuttina, kertoo tuottaja Minna Virkajärvi. Jari Kovalainen / Yle

Roban tuottaja Minna Virkajärvi vaikuttaa tyyneltä, vaikka koronan takia kuvaukset ovat vaatineet paljon ylimääräistä työtä.

Kaikki pitää suunnitella ennakkoon, mutta silti tilanne voi muuttua hetkessä päälaelleen.

Toisaalta poikkeuksellisia työskentelyoloja on totuttu elämään jo viime kesästä lähtien, kun kuvaukset ylipäätään pääsivät koronakevään jälleen vauhtiin.

– Robassa ei ole juurikaan intiimikohtauksia. Jos sellaisia on, näyttelijät testataan ennen kohtausta, ettei kummallakaan ole piilevää tartuntaa, kertoo tuottaja Minna Virkajärvi. Jari Kovalainen / Yle

Kari Hietalahti kävelee poliisiaseman kulisseissa maski kasvoillaan. Hän ottaa sen pois vain, kun kuvataan. Hietalahti on esittänyt Robassa ylikonstaapeli Arto Mäkelää sarjan alusta lähtien.

Roban kuvauksissa pyritään suojelemaan etenkin näyttelijöitä. Heidät pidetään muusta kuvausryhmästä erillään mahdollisimman paljon. Syy on ilmeinen. Kuvaaja voidaan korvata toisella ihmisellä, pääroolin esittäjää ei.

Korona on myös otettu osaksi Roban tarinaa, sillä sarjan halutaan elävän mukana tässä ajassa.

– Kuvaamme paikoissa, joissa näkyy käsidesipulloja ja maskeja ihmisillä. Päätimme kesällä, että korona myös vaikuttaa tapahtumiin. Se näkyy ensi kaudella, paljastaa Virkajärvi.

Näyttelijät Kari Hietalahti (vas) ja Andrei Alén (oik) naureskelevat poliisisarjan Roban kuvauksissa, Jari Kovalainen / Yle

Roban kuvauksissa kaikki sujuu mutkattomasti. Turvaväleistä ja maskeista on tullut uusi käytäntö, joka ei tuotantoa haittaa.

Tuottaja Minna Virkajärvi kuitenkin toivoo, että päästäisiin pian takaisin normaaliin.

– Jokaisesta kuvatusta päivästä ollaan kiitollisempia kuin aiempina aikoina. Toisaalta haaveillaan siitä, jos ja kun korona on ohi. Sitten kuvaukset tuntuvat varmaan lastenleikiltä.

Lue myös:

Suomessa kuvataan Hollywood-elokuva alusta loppuun tänä syksynä – ohjaaja vertaa Tamperetta rentona pidettyyn Seattleen

Elokuvateattereita mennee kiinni HUS-alueella – Filmikamarin Tero Koistinen: "Harmittaa, että alue on näin tolkuttoman laaja"

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 17.1. klo 23 asti.