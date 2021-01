Herätys: Trumpia vastaan nostetaan syyte, energiaturpeen käyttö vähenee nopeammin kuin haluttiin, Ugandassa nuorisosuosikki haastaa presidentin

Trumpia vastaan nostetaan syyte kapinaan kiihottamisesta – presidentti tuomitsi väkivallan, muttei maininnut mitään syytteestä

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen enemmistö on äänestänyt presidentti Donald Trumpin virkasyytteeseen asettamisen puolesta. Trump saa syytteen kapinaan kiihottamisesta. Trump on näin ensimmäinen presidentti Yhdysvaltain historiassa, joka saa kautensa aikana kaksi virkarikossyytettä. Edustajainhuoneen äänestyksessä kaikkiaan peräti kymmenen republikaaniedustajaa päätti kääntyä presidenttiä vastaan.

Energiaturpeen käyttö vähenee nopeammin kuin haluttiin – pulassa ovat yrittäjät ja maatalous: "Kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa"

Energiaturpeen kysynnän liian nopea hiipuminen vaikuttaa moneen asiaan. Turvetyömaalla Kauhajoella työskenneltiin tammikuun alussa. Birgitta Vuorela / Yle

Suomi haluaa puolittaa energiaturpeen käytön vuoteen 2030 mennessä. Nyt näyttää siltä, että aikataulusta ollaan edellä ja tavoite ylittyy jo lähivuosina. Hallitsemattomasti, sanoo moni. Turvetuotannon vähentymisellä on vaikutuksensa ainakin turvealan yrittäjiin ja alkutuotantoon, mistä väläytellään jo tuontiturpeen tarvetta.

Ministeri kannustaa suomalaisia yrityksiä maailmalle – koronakriisi leikkasi ulkomaankauppaa

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) patistaa suomalaisia yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Toni Määttä / Yle

Koronakriisi on leikannut Suomen ulkomaankaupasta yli kymmenen prosenttia. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) patistaa suomalaisia yrityksiä maailmalle. Tavoitteena on, että viennin arvo ylittäisi sata miljardia euroa vielä tämän hallituskauden aikana.

Ugandassa nuorisosuosikki haastaa maata vuosikymmeniä hallinneen presidentin

38-vuotias Robert Kyagulanyi eli Bobi Wine kutsuu Ugandan vaaleja sukupolvien kamppailuksi. Hän on Ugandassa tunnettu muusikko, joka pääsi parlamenttiin vuonna 2017. Luke Dray

Ugandalaismuusikko Robert Kyagulanyi, taiteilijanimeltään Bobi Wine, nousi slummeista eturivin viihdyttäjäksi, ja sen jälkeen maan varteenotettavimmaksi oppositiopoliitikoksi. Bobi Wine puhuu vallankumouksesta. Hän yrittää nousta maan johtoon 35 vuotta Ugandaa hallinneen presidentti Yoweri Museveni tilalle muun muassa sosiaalisen median avulla. Hallitus seuraa tarkoin Bobi Winen liikkeitä. Moni ei uskalla tunnustaa kannattavansa pitkäaikaista presidenttiä arvostelevaa nuorisoidolia.

Pakkanen kiristyy etelässäkin

Yle

Suomen yllä on korkeapaineen selänne ja suuressa osassa maata sää on selkeää ja kylmää. Pakkanen kiristyy maan eteläosassakin päivän aikana. Pakkasta on maan keskiosassa ja pohjoisessa 20-35 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.