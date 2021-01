Riittääkö Suomessa sähkö? Kulutushuippu on nyt käsillä – samaan aikaan tuulivoimalat hiljenevät ja pakkanen kiristyy

Sähkön kulutuksen odotetaan nousevan torstaina illalla ja perjantaina aamulla tavallista korkeampiin lukemiin, kun pakkanen kiristyy eteläisessä Suomessa.

Viime talvi oli leuto, eikä sähkönkulutuksessa nähty suurempia piikkejä. Myöskään muutamana aiempana talvena erityisen kovia pakkasia ja sähkönkulutuksen huippuja ei nähty. Kantaverkkoyhtiö Fingridissä odotetaankin nyt mielenkiinnolla, minkälaisiin lukemiin sähkön kulutus yltää.

Korkeimmillaan kulutus voi nousta hyvin kylmänä aikana yli 15 000 megawattituntiin, mutta nyt näin korkeisiin lukemiin ei ennusteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ylletä, kertoo johtaja Reima Päivinen kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

– Edellinen sähkönkulutusennätys tehtiin vuonna 2016, jolloin käytiin noin 15 100 megawatin kulutuksessa, kertoo Fingridin Päivinen.

Nyt sähkönkulutus yltää ennusteen tänään illalla noin 14 000 megawatin tasolle ja huomenna perjantaina aamulla noin 14 200 megawatin luokkaan. Sähköä riittää, jos vain tuonti naapurimaista (siirryt toiseen palveluun) toimii.

Tuotanto yhä enemmän tuulivoiman varassa

Viime vuosikymmenellä moni asia muuttui sähköntuotannossa. Käytöstä poistui lauhdevoimalaitoksia eli voimaloita, jotka tuottavat pelkkää sähköä esimerkiksi kivihiiltä polttamalla.

Muutama vuosi sitten Inkoossa alettiin purkaa Fortumin 1 000 megawatin voimalaitosta, jonka tuotantoteho oli Fortumin mukaan aikoinaan yhtä suuri kuin Loviisan ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksikön yhteenlaskettu teho.

Energiayhtiöt ovat keskittyneet yhä enemmän pelkkiin lämpölaitoksiin sen sijaan, että voimalat tuottaisivat lämmön lisäksi myös sähköä.

Tilalle on tullut tuulivoimakapasiteettia, jonka tuotanto tunnetusti vaihtelee sääolojen mukaan. Keskimäärin tuulivoima kuitenkin tuottaa sähköä enemmän talvella kuin kesällä.

– Jos tuulivoimaa ei ole käytössä, Suomi on silloin voimakkaasti tuonnin varassa. Jos kulutus nousee 15 000 megawatin tuntumaan, on arviolta 20–25 prosenttia sähköstä tuotava naapurimaista eli Ruotsista, Virosta ja Venäjältä, Päivinen sanoo.

Aiemmin tällä viikolla olleen lumimyräkän aikaan tuulivoima tuotti sähköä jopa ennätysmäisen paljon, yli 2000 megawatin kapasiteetilla, kertoo johtaja Jari Kostama alan etujärjestö Energiateollisuudesta.

– Mitä laajemmalla alueella tuulivoimaa on, sitä luotettavammaksi se menee, kun kaikkialla harvoin on tyyntä samaan aikaan. Mutta kyllä Olkiluoto 3:n tulevaa kapasiteettia tarvitaan, se on 1600 megawattia jatkuvaa tehoa, se vähentäisi painetta tuonnista, Kostama sanoo.

Olkiluoto 3 -ydinreaktorin odotetaan aikanaan valmistuessaan vähentävän sähköntuonnin tarvetta. Voimalan oli alun perin tarkoitus valmistua vuonna 2009. Henrietta Hassinen / Yle

Huomenna perjantaina tuulivoiman tuotannon (siirryt toiseen palveluun)ennustetaan olevan vajaa kymmenesosa viikon aiemmista huippulukemista.

Kostaman mukaan on arvioitu, että vaikka huippukulutuksen aikaan yksi iso siirtoyhteys naapurimaahan katkeaisi, tai jos ydinvoimala jäisi verkosta pois, sähköä riittäisi. Jos nämä tapahtuisivat samaan aikaan, alkaisi tilanne olla vaikea.

Riittääkö Ruotsissa sähköä tuotavaksi Suomeen?

Sähkön tekninen tuontikapasiteetti riittää hyvin kattamaan kovankin kulutuksen, jos vain sähköä on saatavilla. Jos varsinkin Ruotsissa on tyyntä ja erittäin kylmää, ei Ruotsin oma sähköntuotanto riitä kattamaan kulutusta.

Sekään ei toisaalta tarkoita, etteikö sähköä silti voi tulla Ruotsista Suomeen, sillä Ruotsi voi täyttää omaa vajettaan tuonnilla Norjasta, Tanskasta, Saksasta ja Liettuasta.

Sähkön kulutusta ohjaa myös markkinamekanismi: mitä enemmän sähkölle on kysyntää, sitä korkeammalle hinta nousee, jos tarjontaa ei ole tarpeeksi.

Energiateollisuuden Kostama kehaisee kantaverkkoyhtiö Fingridin Suomessa huolehtineen hyvin siitä, että sähkö kulkee maan eri osien välillä.

Sen sijaan Ruotsissa ja Saksassa on ongelmia saada siirrettyä varsinkin tuulivoimalla tuotettua sähköä maiden pohjoisosista eteläosiin, kun siirtoverkkojen kapasiteetti ei ole riittävää. Tuulivoiman määrä tulee Pohjoismaissa kasvamaan tulevina vuosina.

Samuli Huttunen / Yle

Varavoima paikkaa tarvittaessa ongelmia ydinvoimalassa

Joulukuussa Olkiluodon ydinvoimalan toinen yksikkö jouduttiin irrottamaan verkosta. Mitä kävisi, jos voimalan ongelmat osuisivat kovien pakkasten aikaan?

– Olkiluodon laitoksilla on merkitystä koko maan sähkön riittävyyteen. Toisaalta jos tullaan tilanteeseen, jossa sähkön tuonti ja tuotanto eivät riitä, on meillä niitä tilanteita varten käytössä yli 1000 megawattia erityistä varavoimakapasiteettia, jota käytetään viimeisenä puskurina, Päivinen toteaa.

– Näillä varavoimalaitoksilla voidaan 15 minuutissa käynnistää tuotanto ja ne ovat jatkuvasti valmiudessa. Niitä on tarvittu keskimäärin kerran pari vuodessa, ja välillä on mennyt kauemminkin ettei niitä ole tarvinnut ottaa käyttöön, Päivinen kertoo.

Hankalin tilanne sähkön riittävyydelle olisi pitkä ja kireä pakkasjakso jolloin olisi hyvin tyyntä, ja tämä säätyyppi yltäisi muihinkin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Silloin sähkön hinta voisi nousta korkealle.

