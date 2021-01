Tänään sosiaalisessa mediassa on käynnistynyt myrsky Perussuomalaisen Nuorison alullepanemasta kampanjasta, jossa pyysimme oppilaiden kertomaan kokemuksiaan koulumaailmasta.



Valitettavasti asia on lähtenyt laukalle ja tekemäämme avausta on vääristelty useilla eri keinoilla 1/6