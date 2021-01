Jenny Matikainen: Salaliittoteorioilla on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Vuosi 2021: Yhdysvaltain kongressin käytävillä marssii sarvipäinen mies ilman paitaa. Toisella on päässään kuollut eläin (siirryt toiseen palveluun). Samaan aikaan netissä kerrotaan, että maailmaa kurittava epidemia on oikeasti valtaeliitin salajuoni.

Somessa tälle kaikelle on helppo nauraa. Onhan se nyt huvittavaa, että joku päätti lähteä sekoilemaan Yhdysvaltain kongressiin nimikortti kaulassaan (siirryt toiseen palveluun).

Sekoilulta kongressin valtaus nimittäin äkkiseltään näytti. Irti päässeeltä nykytaidesirkukselta.

Katsellessani kuvia, joissa pipopäinen urheilutoimittajan näköinen mies (siirryt toiseen palveluun) kantaa puhujanpönttöä, aloin kuitenkin vakavoitua. Tuo voisi olla naapurin Jarno. Voisin olla myös täysin tietämätön siitä, että Jarno oli suunnitellut todelliseksi muuttunutta vallankaappauslarppia.

Ehkä Jarno ei itsekään tiennyt.

Moni lieneekin kysynyt samaa kuin minä: mitä helvettiä täällä tapahtuu? Miksi Jarno kantaa podiumia?

Samalla mikään ei tunnu enää yllättävän. Eikö se nyt tavallaan ollut sanomattakin selvää, että totuudenjälkeinen aika ottaisi jonain päivänä konkreettisen muodon.

Silti oli vaikea ennakoida, miten se tulisi tapahtumaan. Nyt tiedämme. Kongressiin hyökkäyksestä on jo puhuttu hetkenä, jona internetin ilmiöt lihallistuivat.

Ehkä samalla olisi myös aika myöntää, että vuoden 2021 vallankumousyritys ei välttämättä täytä sotilaallisen vallankaappauksen tunnusmerkkejä. Se voi kyteä netin keskustelupalstoilla ja sitä voi johtaa naapurin Jarno.

Hän itse saattaa kutsua sitä vitsiksi mutta seuraukset ovat vähemmän huvittavia.

Siksi kongressin tapahtumat antoivat syytä pohtia myös ulkomaantoimituksen rutiineja. Hyökkäyksen aikana kuvattuja videoita katsellessani televisiossa usein nähtävät EU-kokouskuvat alkoivat tuntua täysin tyhjänpäiväisiltä.

Ei maailma siellä tapahdu. Se tapahtuu internetin syövereissä, missä oudot teoriat ja silkka trollaus jalostuvat mahtivaltion pysäyttäviksi uutistapahtumiksi.

Vastuullinen media on yrittänyt toppuutella huuhaata, mutta loppiaisena salaliittoteoriat ja totuudenjälkeisen ajan soturit marssivat kyynärpäät edellä porttien läpi julkisuuteen.

Toimituksissa suhde salaliittoteorioihin ja niiden kannattajiin aiheuttaa jatkuvasti päänvaivaa.

Kuinka sakeita teorioita journalismissa pitää nostaa esiin?

Kongressiin hyökänneille amerikkalaisille presidentti Trumpin perusteettomat väitteet, toisin sanottuna valheet, vaalivilpistä ovat totta. Moni heistä myös kantoi viime vuonna tunnetuksi tulleen QAnon-salaliittoteorian tunnuksia.

Yksi teorian pääväittämistä on, että Yhdysvaltain demokraattipuolue on täynnä pedofiileja, jotka käyvät ihmiskauppaa ja juovat lasten verta. Kuulostaa hullulta, mutta brittiläisen järjestön teettämän kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) joka kymmenes yhdysvaltalainen uskoo johonkin QAnonin väitteistä.

Se ei tarkoita, että QAnon-shamaani ja naapurin Jarno pitäisi kutsua televisioon keskustelemaan vaalivilpistä akateemisesti koulutetun tutkijan kanssa. Tällöin luotaisiin tasapuolisuusharha eli tilanne, jossa tutkittu tieto ja mielipide esitetään tasavertaisina.

Mutta selvää on, että naureskelun aika on ohi. Media ei voi toistaa salaliittoteorioita huvittuneena hämmästellen – päinvastoin. On kysyttävä hyvin vakavissaan, miksi älytön tieto uppoaa kansaan.

Seuraavaa uskoako vai eikö -valintaa ei tehdä vaaliuurnilla vaan terveysasemilla. Rokote vai ei rokotetta? Uskoako vai eikö, että rokotteessa on 5G-siruja?

Kaikki rokotevastaiset suomalaiset eivät tietenkään ole huuhaan viemiä. He voivat olla huolestuneita esimerkiksi siitä, että koronarokote on kehitetty ennätysvauhdilla.

– En ota rokotetta, koska en tiedä siitä tarpeeksi, sanoi eräs läheinen ystäväni jouluna.

Minä raivostuin.

Kyllä, maailma on juuri nyt niin monimutkainen, että tekisi mieli sulkea internet ja ryömiä lumihankeen nukkumaan. Mutta ei, siihen ei kellään meistä ole varaa. Tietämättömyys ei saa olla selitys.

Tavikset voivat tehdä vallankumouksen mutta he voivat myös estää sen. Journalistien tehtävä on pitää huoli, että heillä on luotettavaa tietoa oikeaan aikaan. Sen avulla tehdään valistuneita päätöksiä.

Salaliittoteoriat eivät ole uusi keksintö, mutta niillä on nyt enemmän valtaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Internet on niiden mahdollistaja ja koronarajoitukset yhteinen maailmanlaajuinen vihollinen.

Outoon teoriaan uskominen voi tuntua helpolta tavalta käsitellä monimutkaisia kysymyksiä. Vaihtoehtoja on kuitenkin olemassa.

Aamulla ystäväni istui sohvalla tuijottamassa puhelintaan.

– Aloin nyt lukea tästä rokotteesta lisää ja miettiä asiaa, hän sanoi. Olin vihjannut hänelle muutaman hyvän artikkelin aiheesta.

Tein työni ja sillä oli tarkoitus.

Jenny Matikainen

Kirjoittaja on Ylen ulkomaantoimittaja, joka aikoo ottaa koronarokotteen.

