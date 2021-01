STM:n Varhila: Hallitus valmistelee muutoksia maahantulon edellytyksiin – matkustajien pakkotestaus ei pohdinnassa

Hallitus on käynyt tänään laajaa keskustelua koronan muuntovirukseen varautumisesta, mutta neuvotteluissa ei ole pohdittu pakkotestausta, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylen A-studiossa.

Varhila saapui A-studion haastatteluun hallituksen neuvotteluista.

Varhilan mukaan poliitikoilla ja virkamiehillä yksimielisyys on siitä, että uusia toimenpiteitä on tehtävä muuntoviruksen takia. Hän ei kuitenkaan paljasta, mitä uudet toimenpiteet tarkalleen ovat.

– Terveysturvallisuus rajoilla on yksi asia, jota tullaan valmistelemaan. Tarkastelemme maahantuloedellytyksiä sekä sitä, miten maahantulevasta väestöstä pystyttäisiin erottelemaan tartunnan saaneet ja etenkin he, joilla on muuntunut virustartunta.

Massatestaaminen satamissa haastavaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi keskiviikkona Säätytalolla, että pitää katsoa pitäisikö sallia vain välttämätön työmatkaliikenne. STM:n Varhilan mukaan tämä ei ole mahdollista.

– Suomen kansalainen saa aina lähteä maasta ja palata maahan. Mutta voisiko olla velvoitteita siitä, että osallistuu terveystarkastukseen tai muuta vastaavaa? Sitä käydään nyt läpi, millaista tällainen mallinnus voisi olla, Varhila sanoo.

Helsinkiin saapuu 3000–4000 matkustajaa päivässä kolmeen satamaan. Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo, että kaikkien matkustajien massatestaaminen satamissa lentokenttien tapaan ei ole realistista.

– Matkustajamäärä on niin iso, kääntöajat ovat lyhyet, kerralla voi tulla tuhansia matkustajia, tilat ovat ahtaat, Jolkkonen perustelee näkemystään.

Lainsäädäntö ei mahdollista pakkotestausta

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jolkkosen mukaan Suomessa ei voida nykylainsäädännöllä velvoittaa matkustajia pakkotestaukseen sakon uhalla, kuten Norja on tehnyt, vaan se vaatisi lainsäädännön muutoksia.

– Aika rajulta se kuulostaa ajatellen perusoikeuksia. Tämän hetken lainsäädännön mukaan ei voida tehdä enempää maahantulolle ilman lakimuutoksia, Jolkkonen sanoo.

STM:n Varhilan mukaan tartuntatautilaki antaa mahdollisuuden siihen, että yksittäiseltä ihmiseltä voidaan edellyttää terveystarkastukseen osallistumista “tiettyjen kriteereiden täyttyessä”.

– Mutta jos lähdemme massoittain ihmisiä testaamaan, riittääkö riskimaasta tuleminen kriteeriksi sille, että voidaan puuttua ihmisen perusoikeuksiin ja hänen koskemattomuuteensa? Tämä on iso perusoikeuskysymys, Varhila sanoo.

