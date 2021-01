Suomesta löytyi kaksi uutta vierasperäistä kalalajia – kaloja löytyi varsinaissuomalaisista lammista

Luonnonvarakeskus katsoo, että vieraita lajeja on tuotu ja levitetty luontoon luvattomasti.

Varsinais-Suomessa on löytynyt kaksi kalalajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa, kertoo Luonnonvarakeskus.

Uudet löydetyt lajit ovat nokkasärki ja katkerokala. Kalalajit havaittiin aurinkoahvenesiintymien kartoitusten ja tutkimusten yhteydessä.

Luken mukaan nokkasärjet elävät luontaisesti Keski-Euroopan joissa. Katkerokala on alun perin Mustanmeren pohjoispuolelta, mutta laji on levinnyt pitkän ajan kuluessa kauas länteen ja pohjoiseen.

– Katkerokala on löydetty myös Virosta vuonna 2019. Lajien lähin yhteinen esiintymisalue on nykyään Puolassa. Onkin todennäköistä, että joku on tuonut lajit tullessaan ja päästänyt ne varsinaissuomalaiseen lampeen, Luke kertoo tiedotteessaan.

Luken mukaan ei ole vielä tiedossa, millaisia vaikutuksia vierailla kalalajeilla voi olla lammen muulle lajistolle.

– Nokkasärkien tiedetään kantavan ihmiseenkin tarttuvaa maksamatoa, joka voi väli-isäntien, esimerkiksi lintujen, avulla levitä myös muihin vesistöihin. Katkerokala taas voi kantaa lohikaloihin tarttuvaa tautia. Vieraiden kalalajien tuonti ja istuttaminen ilman valvontaa onkin kuin pelaisi venäläistä rulettia Suomen luonnolla, lajit löytänyt erikoistutkija Lauri Urho Luonnonvarakeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Luke katsoo, että vieraita lajeja on tuotu ja levitetty luontoon luvattomasti. Sitä on tapahtunut Varsinais-Suomessa todennäköisesti jo noin vuosikymmenen ajan.

Luke muistuttaa, että kalojen tuonti Suomeen vaatii luvan. Samoin lupa tarvitaan kalojen istuttamiseen luonnonvesiin.

Viimeisen 30 vuoden aikana Suomessa havaituista kymmenestä uudesta kalalajista yhdeksän on ollut vieraslajeja eli ihmistoiminnan takia Suomeen tulleita.