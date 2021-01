Tor-verkko ei ole niin salainen kuin luulisi: Tekoäly auttaa seulomaan miljoonista viesteistä terroristit, huumekauppiaat ja ääriliikkeet

Tampereella on kehitetty koneoppimisen työkaluja, joilla voi luokitella pimeän verkon viestejä.

Anonyymissa verkossa eli Tor-verkossa tehdään paljon huumekauppaa. Siellä leviävät myös suunnitelmat terrori-iskuista ja ääriliikkeistä.

Kaikki miljoonista viesteistä eivät kuitenkaan liity rikollisuuteen.

Tekoäly auttaa seulomaan yhteiskunnalle vaaralliset ilmoitukset ja viestit. Tampereella on kehitetty koneoppimisen työkaluja, joilla voi luokitella pimeän verkon viestejä. Työ on vielä meneillään.

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen apulaisprofessorina työskentelevä Tuomas Harviainen on tutkinut Tor-verkon huumekaupan ja ääriliikkeiden foorumien käytäntöjä.

– Siellä käydään elämänhallintaan liittyviä keskusteluja, yhteisö pitää omistaan huolta. Monelle kyse on ideologiasta, huumeiden käytön kirjo on laaja. Kaikki ei liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai vakiintuneeseen huumeiden käyttöön, Tuomas Harviainen sanoo.

Tor-verkkoon liittyy Harviaisen mukaan yhteiskunnallinen ristiriita. Toisaalta halutaan entistä tiukempaa viranomaisvalvontaa, toisaalta vahvempaa yksityisyydensuojaa.

Rikostutkintaa Tor-verkossa

Huumekauppa tai rikolliset viestit eivät ole Tor-verkossakaan niin piilossa kuin luulisi. Tor-verkon anonymiteetti ei estä tutkimasta huumerikosten määrää ja rikollisten toimintatapoja, huomasi tamperelainen tutkija Juha Nurmi jo aiemmin.

Jo nyt poliisi on onnistunut selvittämään rikoksia Tor-verkosta ja huumeiden kauppapaikkoja on suljettu.

Anonyymi verkko hidastaa tutkintaa, mutta viestit voidaan polisiin mukaan silti saada auki. Tor-verkossa ovat paitsi rikolliset nykyään myös poliisi tekemässä tutkintaa.

Tämän osoittavat huumekauppapaikkojen Silkkitien ja Sipulikanavan kautta nousseet laajat tutkinnat.

Myös esimerkiksi suurta huomiota saaneessa tamperelaisessa palkkamurhatutkinnassa yhtenä todisteena oli Tor-verkossa käyty keskustelu.

Auttaa myös rikosten ennaltaehkäisyssä

Tuomas Harviaisen mukaan tutkijat kehittävät nyt koneoppimisen työkaluja, joilla voi luokitella pimeän verkon viestejä.

– Tehtävämme on määritellä valtavan data-aineiston analysoinnin käytännöt, joilla tutkijat voivat kerätä tietoa tehokkaasti ja silti säilyttää tutkimuskohteiden yksilönsuojan.

Tekoälyn avulla verkon miljoonista viesteistä voidaan tunnistaa haitalliset viestit, kuten esimerkiksi huumeiden myynti-ilmoitukset nettikirpputorien kaltaisilla kuvalaudoilla tai ääriliikkeiden propagandaan ja rekrytointiin liittyvät meemit.

– Kun tunnistamme erilaisten yhteisöjen tavat kommunikoida, on mahdollista paitsi jäljittää terroritekojen suunnittelijoita, myös ehkäistä radikalisoitumista. Tieto helpottaa myös huumeiden haittojen ennaltaehkäisyä ja tehostaa vieroitustyötä.

Ongelmien ennaltaehkäisyä helpottaa Harviaisen mukaan, jos ymmärrys alakulttuurien toimintatavoista kasvaa. Tieto auttaisi esimerkiksi sosiaalitoimea ja poliisia.

Suomen Akatemian rahoittaman ENNCODE (siirryt toiseen palveluun) (Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments) -konsortion tutkimusetiikkaa koskeva tiedeartikkeli (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin HICSS-konferenssissa tammikuussa. Vuoteen 2022 jatkuvassa tutkimuksessa on mukana informaatiotutkimuksen, koneoppimisen, mediatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja kielitieteen asiantuntijoita. Tutkimusta tehdään yhdessä Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa.

Lue lisää:

”Anonyymi murhapalvelu, maksu bitcoineina” – Kun kaksi suomalaista nuorukaista löysi toisensa netissä, seuraukset olivat kohtalokkaat

Tulli takavarikoi Tor-verkossa toimineen huumeiden kauppapaikan Sipulimarketin palvelimen sisällön

Huumekauppa ei olekaan netissä niin piilossa kuin luulisi – tamperelainen tutkija keksi tavan mitata sitä:

"Näkyvämpää kuin koskaan"

9 harhaluuloa: Huumepoliisit kertovat, mitä illuusioita nuorilla on huumekaupasta – "Vain tuuri ratkaisee, miten tilanne päättyy"