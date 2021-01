Kirjeenvaihtajalta: Koronakuolemien määrä pysäyttää Ruotsissa – Oppositiojohtajan mukaan maa hukkasi valtavan rokotemahdollisuuden

Ruotsissa on jo yli kymmen tuhatta ihmistä kuollut koronaan liittyvään sairauteen. Viranomaiset ja hallitus seisovat valitun strategian takana, kirjoittaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihta Kirsi Heikel.

TUKHOLMA Ruotsin ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolema todettiin lähes päivälleen kymmenen kuukautta sitten, 11.3.2020.

Tämä päivä jää yhtä lailla historiaan.

Tänään meni rikki kymmenen tuhannen koronakuoleman raja. 10 185 ruotsalaista on menehtynyt Ruotsissa koronavirukseen liittyvään sairauteen.

Se on valtava luku Ruotsille.

Kansanterveysvirastolta kysyttiin tänään tiedotustilaisuudessa, mitä tämä luku kertoo maan koronastrategian onnistumisesta.

"Kuolleiden määrä tulee olemaan tuhansia, siihen on syytä varautua", sanoi Ruotsin pääministeri Stefan Löfven Dagens Nyheterille huhtikuun 4. päivänä viime vuonna Kirsi Heikel / Yle

Osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell vastasi, että arviointi on muiden tehtävä. Tutkijat tulevat tekemään ajallaan johtopäätökset. Viimeksi eilen pääministeri Stefan Löfven sanoi, että hänestä Ruotsin strategia on ollut oikea.

Viranomaiset listasivat tänään kolme asiaa, jotka tekevät Ruotsin tilanteesta juuri nyt erityisen vaikean.

Ensinnäkin tartunnat ovat levinneet laajalti yhteiskuntaan, mikä tulee väistämättä lisäämään kuolemien määrää. Ruotsissa on esitetty kannanottoja, joissa vaaditaan yhteiskunnan sulkemista muutamiksi viikoiksi.

Tukholman kaduilla on tyhjää. Maan hallitus on kehottanut kauppoja välttämään alennusmyyntien järjestämistä tänä vuonna. Kirsi Heikel / Yle

Toiseksi sairaanhoidon kestokyky on äärirajoilla ja terveydenhuollon henkilöstön taakka on käymässä ylivoimaiseksi. Neljä lääniä on varoittanut, että tilanne aiheuttaa "vakavia vaikutuksia elämään ja terveyteen".

Kolmantena ovat pitkittyneistä koronaoireista kärsivät, joiden määrä kasvaa. Ruotsin hallitus myönsi juuri viisi miljoonaa euroa pitkäaikaisen koronan tutkimukseen.

Julkinen keskustelu pyörii tällä hetkellä rokotuksissa. Ruotsi oli viime viikonloppuun mennessä saanut 160 000 annosta ja käyttänyt niistä puolet.

Monista tahti on liian hidas. Yksi syy tahmeuteen on rokottamisesta vastaavien alueiden toiminta. Ne ovat säästäneet rokotteita toista annosta varten, koska epävarmuus rokotekuljetuksissa on ollut suurta.

Asiakasmääriä rajoitetaan Ruotsissa. Kauppojen täytyy ilmoittaa ulko-ovella liikkeessä sallittu asiakasmäärärä. Kaupat ovat keksineet erilaisia ratkaisuja määristä huolehtimiseen. Tässä kenkäkaupassa asiakkaiden tulee ottaa kenkälusikka mukaansa telineestä. Kirsi Heikel / Yle

Nyt ne ovat saaneen selvän määräyksen valtioepidemiologi Anders Tegnelliltä rokottaa niin monta kuin pystyvät, eikä annoksia saa säästää.

Suurimman oppositiopuolueen, Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja katsoo, että Ruotsi on menettänyt rokotuksissa valtavan mahdollisuuden.

– Miksi Ruotsi ei ostanut suoraan koronarokotetta Astra Zenecalta, joka on puoliksi ruotsalainen lääkeyhtiö, tuskaili Ulf Kristersson radiohaastattelussa eilen.

– Astra on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä ja hyvin arvostettu. On hyvin merkillepantavaa, että emme tehneet omaa sopimusta puoliksi kotimaisen yhtiön kanssa.

Kristerssonin arvion mukaan Ruotsi olisi voinut päästä aloittamaan rokotukset jo aiemmin, jos se olisi ostanut Astra Zenecan ja Oxdfordin yliopiston rokotetta suoraan ja hoitanut itse myös rokoteen hyväksymisprosessin.

Koronasta kertovat kyltit muistuttavat tukholmalaisia pandemiatilanteesta. Kirsi Heikel / Yle

Maltillisesta kokoomuksesta kerrotaan Ylelle, että Kristersson ehdotti ruotsalaisyhtiöltä rokotteen ostamista jo viime keväänä, kun puoluejohtajat kokoontuivat useasti käsittelemään maan koronatilannetta. Hän koki, että hallitus ei antanut tuolloin selkeää vastausta.

Hallitus kuitenkin päätti kulkea samaa matkaa muiden EU-maiden kanssa. Hallitus katsoo, että yhteistyö nimenomaan takaa maalle riittävän määrän rokoteannoksia.

Ruotsin tavoite on hitaasta käynnistymisestä huolimatta rokottaa kaikki halukkaat juhannukseen mennessä.

Tämän uskotaan onnistuvan, jos rokotteiden hyväksynnät saadaan suunnitellusti.

Haastavin vaihe alkaa maalis–huhtikuussa, kun arviolta lähes viisi miljoonaa ruotsalaista pitää rokottaa. Tavoiteaikataulun mukaan vajaassa neljässä kuukaudessa pitäisi ehtia antamaan kymmenen miljoonaa rokoteannosta.

Jos myymälät eivät ohjeista asiakkaitaan koronatoimiin sisällä liikkeessä, ne voidaan sulkea. Kirsi Heikel / Yle

Tällä hetkellä alueilla tehdään suunnitelmia rokotekeskuksista, sovitaan yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, hiotaan logistiikkaa ja etsitään henkiöstöä. Esimerkiksi eläkkeelle jääneitä sairaanhoitajia on jo pyydetty takaisin töihin.

Monia haasteita on vielä edessä ja monia avoimia kysymyksiä. Yksi niistä on se, voidaanko koronavirustaudin pitkäaikaissairaita rokottaa.

Ihmisten jaksaminen on nyt koetuksella Ruotsissa. Suurin osa noudattaa määräyksiä, jotka ovat kattavia. Koronatilanne alkoi kuitenkin pahentua selvästi jo kaksi kuukautta sitten, eikä vieläkään ole näkyvissä helpotusta.

Ihmiset ovat hyvin väsyneitä henkisesti.

Kuulen monilta, että he eivät enää jaksa seurata koronauutisia.

Tavallisen ruotsalaisen tunnelma on tulkintani mukaan se, että vaikeasta ajasta huolimatta on yritettävä jaksaa ja pysyä myönteisenä.

Mieleeni on jäänyt teho-osastolääkäri Karin Hildebrandin sanat eräässä haastattelussa.

– Suunnittelen elämääni vain kaksi päivää kerrallaan. En halua enkä pysty ajattelemaan yhtään pidemmälle, sillä muuten en ehkä jaksaisi.

