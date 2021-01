Rautateille ilmestyi uusi tavarankuljettaja – VR:n tuorein haastaja haluaa seuraavaksi mukaan puu- ja metalliteollisuuden kuljetuksiin

Operail Finland on käynnistänyt tavarakuljetukset Suomen rautateillä.

Viron valtion omistaman Operailin suomalainen tytäryhtiö Operail Finland käynnisti tavarakuljetuksensa marraskuun lopulla.

Yhtiön veturit ajavat hiiltä Vainikkalan raja-asemalta Hangon satamaan.Raja-aseman ja Hangon välillä kulkeetällä hetkellä noin neljä junaa viikossa. Muita kuljetuksia yhtiöllä ei ole.

– Nämä tavarakuljetukset linkittyvät kansainvälisiin kuljetusketjuihin. Toiminta on lähtenyt aivan suunnitellusti. Olemme tyytyväisiä, kun olemme pystyneet pitämään asiakkaille lupaukset ja jokainen juna, mitä suunniteltu kuljetettavaksi, on ajettu, sanoo Operail Finlandin toimitusjohtaja Ilkka Seppänen.

Operail Finland ajaa tavarakuljetuksiaan Kouvolan ratapihan kautta, jossa sillä on vetureille säilytysalue.

Kouvolassa osalle yhtiön vetureista tehdään vielä käyttöönottovalmisteluita, joissa uusiin vetureihin asennetaan Suomen raideliikenteeseen sopivat turva- ja kulunvalvontalaitteet. Suomessa pelkästään tavaraliikenteen kuljetuksia tekevä Operail Finland omistaa yhdeksän veturia. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 20 henkilöä.

– Pääosa henkilökunnasta on veturinkuljettajia ja sitten on toimistohenkilökuntaa. Kuvailisin organisaatiota tällä hetkellä, että se on pieni ja ketterä, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Seppänen.

Seppäsen mukaan uusia rekrytointeja ei ole näköpiirissä vuoden 2021 aikana.

Tuore tulokas kuljetusmarkkinoilla

Rahtiliikenne rautateillä aukesi kilpailulle Suomessa jo vuonna 2007, mutta haastajia hallitsevalle VR:lle on ilmaantunut kiskoille niukasti. Merkittävimmäksi VR:n kilpailijaksi tavaraliikenteessä rautateillä on tullut Fenniarail. Fenniarail on ilmoittanut tavoittelevansa pitkällä aikavälillä 10 prosentin markkinaosuutta Suomen rahtiliikenteestä.

Virolaisyhtiö Operail on Suomen tavarakuljetusmarkkinoilla uusi tulokas ja samalla VR:n tuorein haastaja.Virolainen rautatiejätti aloitti Suomen toimintojensa valmistelun vuonna 2019.

Operail ilmoitti toissa vuonna, että se varaa 50 miljoonaa euroa kuljetusten aloittamiseen Suomessa. Suomen toiminnoista vastaavan Operail Finlandin toimitusjohtaja Ilkka Seppänen on vähäsanainen siitä, kuinka paljon aloitusbudjetista on jo käytetty ja mihin investoidaan seuraavaksi.

– Se [50 miljoonaa euroa] on kokonaisluku. Niissä raameissa etenemme edelleen. Täytyy katsoa, miten kuljetusmäärät kehittyvät. Sitä mukaa teemme investointipäätöksiä., Seppänen sanoo.

Tämän ja ensi vuoden aikana Operail Finland haluaa mukaan suomalaisen perusteollisuuden, kuten puu-, metalli- ja kaivosteollisuuden kuljetuksiin. Kilpailijoiden jalkoihin jääminen ei pelota.

– Täytyy olla sen verran ketterä, että ei jää jalkoihin. Kyllä me pyritään kilpailemaan joustavuudella ja hyvällä palvelulla ja tietysti hinnoittelulla on oma roolinsa, Seppänen sanoo.

