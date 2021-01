Itärajan tuntumaan nousi erikoinen kaksoisiglu – siellä kuiskauskin kuuluu 8 metrin päähän

Jäästä ja lumesta tehty suuri iglu, SounDome, on noussut jälleen Imatralle. Tekijöiden mukaan olosuhteet olivat sellaiset, että tänä talvena iglu on paras mahdollinen.

Varpasaaressa Imatralla, Vuoksen vieressä, tuuli on viileä ja pakkasta on 18 astetta. Edellisenä päivänä SounDomen talkooporukka on saanut 19-tuntisen jäädytystyön valmiiksi.

Varpasaareen on muodostunut kaksi suurta jäästä ja lumesta tehtyä iglua. Tilat ovat keskeltä 3,6 metriä korkeita ja lattian halkaisija on 8 metriä, seinämän vahvuus on 30 senttimetriä teräsjäätä. Ulkona noin 10 metrin säteellä maa on jäinen ja lähipuut ovat huurteessa johtuen lumitykistä.

– Meillä oli kaksi ilmatäytteistä muottia, joiden päälle aloimme hiljalleen suihkuttaa vettä. Lopulta suihkutimme päälle lumitykillä lumisohjoa, kertoo SounDomen jäämestari Juuso Partanen.

Kuuntele jäämestari Juuso Partasen haastattelu. Toimittajana on Ville Toijonen.

SounDome tehdään nyt viidettä kertaa. Tosin kahtena talvena sää on ollut niin huono, etteivät iglu tai jäästä tehdyt soittimet ole kestäneet.

Aiemmin Varpasaaressa on nähty yksi iglu, mutta tänä talvena lumesta ja jäästä tehtiin kaksi konserttisalia. Tilat ovat yhteydessä pienellä yhdystunnelilla.

Koronan takia SounDomessa ei tänä talvena järjestetä konsertteja, mutta jäisiä soittimia on silti mahdollista nähdä.

Tänä talvena igluja tehtiin kaksi, koska "ne tuli samalla vaivalla". Ville Toijonen / Yle

– Meillä on tarkoitus tehdä tänä talvena jäägalleria, eli paikka mihin ihmiset pääsevät pieninä ryhminä. Jääsoittimet ovat kiinnostaneet ihmisiä ja niitä esittelemme helmikuussa, kun ovet avataan yleisölle. Niitä pääsee halutessaan myös kokeilemaan, Partanen sanoo.

Sisällä on "lämmintä"

Vaikka ulkona on lähes 20 astetta pakkasta, sisällä iglussa lämpötila pysyy jäämestari Juuso Partasen mukaan tasaisesti noin neljässä pakkasasteessa.

SounDomen perimmäinen ajatus oli äänimaiseman ja jään yhdistäminen. Akustiikasta mielenkiintoinen esimerkki on se, että jääkupolin sisällä vastakkaisilla seinillä olevat ihmiset, joiden kasvot ovat seinään päin, voivat puhua ja kuulla toisensa tavallisella puheäänellä, jopa kuiskaamalla.

Henkilöiden välillä on siis kahdeksan metriä matkaa, mutta äänet kuuluvat, kuin puhuja olisi ihan vieressä. Ääni kiertää hyvin seinien ja katon kautta.

Jäästä tehtyjen soittimien lisäksi tänä talvena teemaksi tulee Vuoksen pohja ja vedenalainen maisema. Jääveistäjät tekevät jäästä rapuja, sukeltajan ja muitakin veistoksia, jotka kertovat Vuoksen tarinaa. Kaikki jäämateriaali saadaan noin 30 metrin päästä Vuoksesta.

Tulossa on myös iglun seinälle heijastettava videoteos. Jussi Solehmainen Imatran Urheilusukeltajista on kuvannut materiaalia Vuoksessa ja Juuso Partanen on tehnyt videoteokseen äänet.

SounDome on tarkoitus avata yleisölle helmikuussa.