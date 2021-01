Ravintoloiden työntekijät kertovat, millainen koronavuosi on ollut – viihderavintolan vuoropäällikkö: "Olemme ihmisiä ihan oikeissa töissä"

Ravintola-alan työntekijät ovat olleet koronaepidemian alusta lähtien kovilla. Kymmenet tuhannet joutuivat viime keväänä lomautetuiksi, ja vilkkaan kesän jälkeen epävarmuus jatkui.

Lomautettujen määrä on tämän vuoden alusta jälleen hieman kasvanut. Ravintola-alalla pelätään nyt myös konkurssilain koronalievennysten loppumisen tuovan konkurssiaallon myöhemmin keväällä.

Kysyimme kahdelta alalla työskentelevältä ja yhdeltä tarjoilijaksi valmistuvalta ajatuksia kuluneesta koronavuodesta.

Mikko Piriselle koronavuosi on ollut myös uuden suunnan miettimisen aikaa. Antti Karhunen / Yle

Mikko Pirinen, vuoropäällikkö, Kuopio

Minut lomautettiin ensimmäisen kerran viime keväänä. Silloin ensimmäisenä mielessä oli pelko siitä, tulenko toimeen ja riittävätkö rahat. Mietin paljon myös tulevaisuutta. Kevät meni kuitenkin hyvin, ja kesällä pääsin takaisin töihin. Se oli kiireistä aikaa.

Syksyä kohden asiakasmäärät hiljenivät jälleen, ja päätin jäädä vuorotteluvapaalle. Nyt olen ollut vuoden alusta taas lomautettuna. Hain syksyn yhteishaussa opiskelemaan toista alaa, koska alan vaihtaminen kiinnostaa. En kuitenkaan saanut opiskelupaikkaa. Uskon, että moni muukin on pohtinut alan vaihtamista.

Olen työskennellyt ravintola-alalla yli 30 vuotta. Aina on ollut se mantra, että kyllä tällä alalla töitä riittää. Nyt tilanne on hetkessä muuttunut. Moni on jo joutunut etsimään uutta työtä taloudellisista syistä.

On ollut surullista huomata, mikä tämän alan arvostus on poliitikkojen ja päättäjien suunnalta. Myös somekeskusteluissa on tietämättömyyttä ja kommentointia, jotka harmittavat. Aivan kuin ravintola- ja tapahtuma-ala eivät olisi oikeita aloja ollenkaan. Ei se näin pitäisi mennä. Me olemme ihmisiä ihan oikeissa töissä ja saamme elantomme tästä.

Elisa Ruotsalainen opiskelee Savon ammattiopistossa kaksoistutkinnolla tarjoilijaksi. Opinnot ovat hieman viivästyneet koronan takia. Kuvassa myös asiakaspalvelun lehtori Terhi Saarinen. Antti Karhunen / Yle

Elisa Ruotsalainen, ravintola-alan opiskelija

Opiskelen kaksoistutkinnolla tarjoilijaksi Savon ammattiopistossa. Koronaepidemian alussa viime keväänä minun olisi pitänyt aloittaa viimeinen harjoittelu ravintolassa. Se kuitenkin peruuntui.

Tuolloin minulle tuli epävarmoja ajatuksia. Kun aloitin opinnot muutama vuosi sitten, sanottiin, että työllistyminen alalla on varmaa. Nyt kävi mielessä, että pitäisikö lähteä opiskelemaan jotain muuta.

Pystyin suorittamaan kevään aikana kuitenkin lukiokursseja, joten se aika ei mennyt hukkaan. Valmistuminen on myöhästynyt koronan takia kuukaudella.

Tulevaisuuden suhteen minulla on toisaalta vähän haparoivia mietteitä. Valmistun nyt tammikuun lopussa, ja aion hakea alan töitä kevään aikana. Olen myös valmis muuttamaan muualle ravintola-alan töiden perässä, jos täältä ei löydy mitään.

Uutisia seuratessa vähän pelottaa, miten paljon työpaikkoja alalta häviää. Vuokratyöfirmojen kautta oli tosi paljon töitä ennen koronaepidemiaa. Nyt ei ole ollut.

Haluan kuitenkin ajatella, että pystyisin itse päättämään, minne haluan lähteä ja mitä tehdä. Toiselle alalle suuntautuminen ei tällä hetkellä tunnu vaihtoehdolta. Ei ole muuta, mitä haluaisin työkseni tehdä. Toivon, että saan töitä tarjoilijana.

Keittiön esimiehenä työskentelevä Marika Noponen siirrettiin kauppaan töihin pariksi kuukaudeksi viime keväänä. Antti Karhunen / Yle

Marika Noponen, keittiön esimies, Kuopio

Viime keväänä tilanteet vaihtuivat todella nopeasti, ja kaikki oli hyvin jännittävää. Hetken aikaa menimme päivä kerrallaan, kunnes ravintolat suljettiin.

Meillä ravintola-alan työntekijöitä siirrettiin esimerkiksi päivittäistavarakauppoihin. Minä päädyin Karttulan S-marketiin ja siellä työskentelin jo ensimmäisenä päivänä kassalla. Se ei minua hirveästi hetkauttanut, vaan suhtauduin avoimin mielin. Olin kiitollinen, että sain tehdä töitä eikä tullut lomautusta.

En koe viime vuotta älyttömän rankkana, mutta olen hyvin huolestunut työkavereista ja ystävistä. Moni on ollut lomautettuna tai osa-aikalomautettuna.

Alaa on kuritettu vähän turhaankin. On syytelty, että kaikki tartunnat tulisivat ravintoloista ja ne olisivat se synnin pesäke. Onko se sitten näin?

Kevät tulee olemaan varmasti haastava, mutta suhtaudun kesään toiveikkaasti. Ehkä rokote antaisi helpotusta. Onhan tätä koettelemusta kuitenkin jo takana lähes vuosi.

Lue lisää:

Ravintola-alalla pelätään konkurssilain koronalievennysten loppumista – pitkittynyt poikkeustila väsyttää: "Monella yrittäjällä on henkinen konkurssi päällä"

Ravintoloiden rajoitukset päättyvät, mutta alan epävarmuus jatkuu – ravintolayrittäjä: Työntekijät ovat olleet liikuttavan joustavia

Vaikka ravintolat avautuvat hiljalleen, ei kaikille työntekijöille riitä töitä – kolme baarimikkoa kertoo, miltä tuntuu elää jatkuvassa epävarmuudessa

Keskustele aiheesta sunnuntaihin 17.1.2021 klo 23 asti.