Kunnan virkamies keksi halvan keinon lisätä liikenneturvallisuutta – katuvalot käännettiin toiseen suuntaan

Pyöräilijä ajaa selkä kyyryssä Lappeenrannan Lentokentäntiellä. Sää on mitä surkein, sillä taivaalta tuiskuaa lunta ja tuuli käy vasten kasvoja.

Tasainen tie pitkin lentokentän reunaa on monelle jalankulkijalle ja pyöräilijälle oiva oikotie keskustan ja läntisen kaupunginosan välillä, olosuhteista huolimatta. Myös koiran ulkoiluttajat ja lenkkeilijät reippailevat siellä.

Lentokentäntiellä on lähdetty kokeilemaan uudenlaista katuvalojen kohdentamista. Ajoradan sijaan valot on suunnattu kevyen liikenteen väylälle, joka kulkee ajoradan vieressä. Nyt Lentokentäntien kulkijat näkevät entistä paremmin eteensä ja autoilijat huomaavat paremmin jalkakäytävällä liikkujat.

Tieosuus soveltuu hyvin kokeiluun

Alueella on paljon teollisuuskiinteistöjä, joista suurin osa sijaitsee pyörätien puolella. Myös katuvalot ovat samalla puolella.

Lappeenranta halusi kokeilla miten katuvaloja kääntämällä kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuutta ja näkyvyyttä voitaisiin lisätä pienin kustannuksin.

Pimeät syksyt ja lumettomat talvet ovat lisänneet näkymisen tarvetta.

Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas odottaa palautetta myös autoilijoilta. Mikko Savolainen / Yle

Nyt Lentokentäntien kahdeksan katuvalon lamppua on käännetty niin, että ne osoittavat jalkakäytävälle, jolloin ajotie jää ilman valaistusta.

Kokeilun tarkoituksena on lisätä kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Ajoradalla moottoriajoneuvoilla on 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Tie soveltuu hyvin kokeiluun, koska siellä ei myöskään ole risteyksiä tai suojateitä.

– Autoilija havaitsee pyörätien yli tontille kääntyessään helpommin valoisassa kulkevan liikkujan kuin sen, että auton valokeilan eteen pomppaisi joku pimeästä, sanoo idean isä, Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas.

Markus Siivola käyttää tietä lähes päivittäin pyöräillessään kaupungin keskustaan. Hän ei ole huomannut, että osa katuvaloista on käännetty.

Hänen mielestään valojen suunnalla ei ole hänelle suurta merkitystä, koska omassa pyörässä kuitenkin on valot.

– Onhan tämä pätkä kuitenkin kivempi ajaa, kun tässä näkee hyvin ilman erillisiä valoja. Tykkään ajatuksesta, että loputkin valopylväät käännetään pyörätielle päin, Markus Siivola toteaa ennen kuin jatkaa matkaansa.

Lappeenrantalainen Markus Siivola pyöräilee ympäri vuoden. Mikko Savolainen / Yle

Myös Marjut Pekkola kulkee tietä pitkin päivittäin. Hän on tyytyväinen kokeiluun.

– Tämä on pyöräilijälle ja kävelijälle aivan erinomainen ratkaisu. En tiedä, mitä autoilijat siitä tykkäävät, sanoo Pekkola ja jatkaa matkaansa reippain askelin.

Vajaa pari kuukautta sitten alkanut kokeilu on saanut jo kovasti huomiota.

– Kerroimme asiasta kaupungin Twitter-tilillä ja olemme saaneet kokeilusta runsaasti positiivista palautetta ympäri Suomen. Huomio on ollut yllättävän suurta, myhäilee tyytyväinen Topi Kangas.

Topi Kankaan omaan sähköpostiin on myös tullut paljon viestejä kokeilusta.

– Käytännössä kommentointi on ollut pelkästään hyvää. Tarkoitus on kerätä kokemuksia edelleen kaikilta käyttäjiltä, myös autoilijoilta.

Tähän mennessä autoilijoilta ei ole tullut vielä yhtään palautetta.

Helppo toteuttaa

Katuvalopylväs on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo kääntää toiseen suuntaan ilman huomattavia lisäkustannuksia. Pylvään yläosa on kiinni muutamalla pultilla ja siksi se on vaivattomasti käännettävissä haluttuun suuntaan.

Marjut Pekkola käyttää Lentokentäntietä lähes päivittäin. Mikko Savolainen / Yle

– Nämä kahdeksan katuvaloa käännettiin muutamassa tunnissa, kertoo Kangas

Jo nyt saatujen kokemusten perusteella kokeilua tullaan laajentamaan. Lentokentäntiellä käännetään noin 30 valaisinpylvästä lisää jalkakäytävän suuntaan lähiviikkojen aikana.

– Haemme pienillä tehokkailla teoilla pientä muutosta kaupunkirakentamiseen. Näin säästetään myös energiakustannuksissa ja uusien valaisimien hankinnassa, sanoo Topi Kangas.

Kaikkialle kyseinen malli ei kuitenkaan sovellu, korostaa Kangas.

– Esimerkiksi tiet, joilla on paljon risteyksiä ja suojateitä, eivät sovellu tähän tarkoitukseen.

Lappeenrannan kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas työskenteli aiemmin verkostourakoinnissa ja hoiti sieltä käsin paljon kaupungin valaistusprojekteja. Hän ammensi ideansa niiltä ajoilta.

– Silloin tehtiin muutama pieni kokeilu, mutta nyt päätettiin kokeilla vähän isommassa mittakaavassa tätä mahdollisuutta, kuvailee Topi Kangas ideansa alkua.

Topi Kankaan mukaan kokeilu on ainutlaatuinen Suomessa.

– Sitä en osaa sanoa, miksi tällaista ei ole muualla kokeiltu. Voihan se olla, että minä ole täysin hullu, toteaa hymyssä suin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas.