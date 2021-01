Sairastettu koronatartunta voi tuoda kuukausien suojan uutta tartuntaa vastaan, kertoo tuore tutkimus

Koronaviruksen sairastaneet ovat hyvin todennäköisesti immuuneja uudelle tartunnalle ainakin viiden kuukauden ajan, kertoo tuore brittitutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Englannin Public Health England -terveysviranomaisen mukaan kyse on noin 83-prosenttisesta suojasta.

Britanniassa on testattu viime kesästä alkaen tuhansia terveydenhuollon työntekijöitä. SIREN-tutkimuksessa kartoitetaan paitsi havaittuja tartuntoja myös vasta-aineita.

Tutkimukseen osallistuneista 6 614:llä oli vasta-aineita aiemmasta tartunnasta. Heistä vain 44 sai tartunnan uudelleen. Tämä tarkoittaa tutkijoiden mukaan sitä, että uuden tartunnan saaminen on harvinainen silloin kun kehossa on vasta-aineita.

– Vaikutus on samankaltainen kuin Pfizerin rokotteella ja paljon parempi kuin AstraZenecan rokotteella, arvioi tutkija Susan Hopkins brittilehti The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Vakavat tautimuodot harvinaisia

Tutkimuksen mukaan vakavat tautimuodot ovat hyvin epätodennäköisiä niille, jotka ovat jo kertaalleen sairastaneet koronan.

Hopkins korostaa, että myös mahdollista, että virusjäämiä jää koronan sairastaneiden nenään ja kurkkuun – ja tätä kautta koronasta toipuneet voisivat tartuttaa muita ihmisiä tietämättään.

Vaikka tutkimuksessa on nyt selvitetty tilannetta viiden kuukauden ajalta, tällä hetkellä ei vielä tiedetä, kuinka kauan suoja voi kestää.

– Tiedämme nyt, että valtaosalle viruksen saaneista kehittynyt tartunnalta suojaavia vasta-aineita, mutta emme vielä tiedä, kuinka kauan tämä suoja kestää, sanoo Hopkins uutistoimisto Reutersille.

Lontoon kuninkaalliseen sairaalaan tuotiin potilasta 7. tammikuuta. Andy Rain / EPA

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimukseen osallistuneet jaettiin kahteen ryhmään: tartunnan saaneisiin ja saamattomiin.

He antoivat PCR-testin kahden viikon välein ja vasta-aineita testattiin verikokeella kerran kuukaudessa. Tutkimus suoritettiin kesä–marraskuussa ja arvoja seurattiin viiden kuukauden ajan, kertoo The Guardian.

Seurantaa on tarkoitus jatkaa yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan. Tarkoituksena on selvittää, kuinka kauan sairastamalla saatu suoja koronaa vastaan kestää. Samalla on tarkoitus kartoittaa myös uuden, helposti leviävän koronavariantin ja koronarokotteiden vaikutusta tilanteeseen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimukseen osallistuneet työikäisiä

Vaikka tutkimustulokset ovat lupaavia, vielä ei tiedetä, onko tartunnan antama suoja samankaltainen vanhemmalla väestöllä. Tutkimukseen osallistuneet olivat 35–54-vuotiaita.

Leicesterin yliopiston virusasiantuntija Julian Tangin mukaan tutkimustulos on silti hyvä uutinen terveydenhuollon työntekijöille.

– Rokotteen ottaminen koronatartunnan jälkeen ei ole ongelma, se todennäköisesti tehostaa luonnollista immuniteettia, Tang sanoo BBC:lle.

Tangin mukaan sama ilmiö on nähtävissä kausi-influenssarokotteiden kanssa.

Osalle tulos voi olla pettymys

– Monelle tulos voi olla pettymys. Yli yhdestä kymmenellä on riski saada tartunta uudelleen jopa vain viiden kuukauden kuluttua, sanoo Imperial College -yliopiston immunologian professori Danny Altmann The Guardianille.

Hän muistuttaa, että osa terveydenhuollon työntekijöistä sai tartunnan jo liki yhdeksän kuukautta sitten.

Tutkimukseen osallistui liki 21 000 ihmistä. Heistä noin 14 000:lla ei havaittu merkkejä aiemmasta tartunnasta, ja seurantajaksolla koronatartunnan sai 318.

Lähteet: Reuters, AFP