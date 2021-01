Tor-verkon suomenkieliset huumefoorumit pimenivät – villit huhut lähtivät heti rönsyilemään

Iso osa Tor-verkon suomenkielisestä huumekaupasta on joutunut lähes lamaannuksiin.

Kaksi keskeistä huumekaupan ympärille syntynyttä sivustoa poistui kartalta loppuvuonna 2020. Ensin lopetti toimintansa Torilauta, sitten Tulli sulki Sipulimarket-nimisen kauppapaikan.

Kumpikin sivusto sai nopeasti seuraajia, mutta tällä hetkellä myös moneen niistä kohdistuu epätavallisen pahoja häiriöitä. Esimerkiksi Torilaudan seuraajiksi syntyneet Keskustori ja Suomilauta ovat olleet tammikuussa poissa toiminnasta lähes kokonaan.

– Tällä hetkellä ei ole toiminnassa yhtään merkittävää, luotettavaa suomenkielistä kauppapaikkaa, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo.

Villit huhut lähtivät heti liikkeelle

Huumeiden käyttö ja hallussapito on laitonta. Huumekaupan kannalta Tor-verkossa toimivat kauppapaikat ja keskustelufoorumit ovat tärkeitä.

Osa niistä käsittelee rahaa ja toimii ikään kuin huumeiden verkkokauppoina. Osan kautta myyjät ja ostajat löytävät toisensa ja sopivat keskenään kaupoista.

Jälkimmäiseen ryhmään kuului esimerkiksi Torilauta, jonka kautta huomattava osa Suomen huumekaupoista sovittiin. Keskustori ja Suomilauta ovat sen seuraajia.

Keskustorin ja Suomilaudan yhteysongelmat alkoivat ilmeisesti tammikuun 2. päivä. Katkosten syyksi on veikkailtu vahinkoa, kilpailijoiden tekemää palvelunestohyökkäystä ja villeissä huhuissa myös viranomaisten operaatiota.

Tor-verkon asiantuntija Juha Nurmen mukaan katkokset ovat foorumeilla tavallisia ja niihin voi olla myös viattomat syyt. Tällä kertaa häiriöt ovat kuitenkin kestäneet poikkeuksellisen pitkään.

– En muista, että vastaavaa olisi tapahtunut moneen vuoteen, Cyber Intelligence House -yhtiössä tutkimusjohtajana työskentelevä Nurmi sanoo.

Suuri vaikutus Suomen huumemarkkinoihin

Aihepiiriin erikoistunut toimittaja Aarno Malin sanoo, että tilanteella on suuri vaikutus huumemarkkinoihin Suomessa. Hänen mukaansa pimeän verkon keskustelupalstat ovat suomalaisille käyttäjille keskeisin tapa hankkia aineita. Tällä hetkellä tuo kanava on käytännössä poissa pelistä.

– Se on johtanut siihen, että käyttäjät joutuvat hankkimaan aineita old school -periaatteella. He etsivät fyysisen maailman kontakteja tai lähettelevät viestejä myyjille, joilta he ovat joskus ennen ostaneet.

Viimeaikaiset palveluhäiriöt eivät ole pelkästään kotimainen ilmiö. Ulkomaisista kauppapaikoista esimerkiksi Coronamarket ja DarkWeb Market ilmoittavat etusivuillaan, että niihin kohdistuu palvelunestohyökkäyksiä.

– Sen vuoksi osa epäilee, että kyse voisi olla myös maailmanlaajuisesta operaatiosta huumekauppasivustoja vastaan tai jostakin Tor-verkkoon liittyvästä häiriöstä, Malin kertoo.

Tulli sulkenut useita kauppapaikkoja

Aikaisempia huumekaupan ympärille syntyneitä keskustelupalstoja ovat olleet Suomessa muun muassa Sipulikanava ja Torilauta.

Sipulikanavan perustaja jäi kiinni (siirryt toiseen palveluun) ja sivusto suljettiin. Perustaja tuomittiin marraskuussa neljän vuoden vankeusrangaistukseen avunannosta törkeisiin huumerikoksiin. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Torilauta puolestaan lopetti toimintansa ennalta suunnitellusti marraskuussa 2020.

Huumemarketeista tärkeimpiin ovat puolestaan kuuluneet Silkkitie ja Sipulimarket, joista kummankin Tulli on sulkenut. Niiden toiminnan jatkajaksi on ilmoittautunut tällä hetkellä lähinnä Spurdomarket-niminen kauppapaikka.

– Silkkitie oli ylivoimaisesti merkittävin, Tullin Sinkkonen sanoo.

– Kun se suljettiin, pienet huumelähetykset Suomeen vähenivät radikaalisti alkuvuoden 2020 aikana.

