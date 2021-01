"Pelkään joka päivä, mitä Donald Trump voi vielä tehdä", sanoo pitkän linjan republikaani Raymond Jallow

Raymond Jallow tuki demokraattien Joe Bidenin valintaa presidentiksi. Hän sanoo äänestävänsä aina sitä puoluetta, jolla on parempi taloussuunnitelma.

Republikaanien on palattava juurilleen, vaatii puoli vuosisataa puolueeseen kuulunut taloustieteilijä.

Los AngelesYhdysvalloissa jatkuu viime viikon kongressihyökkäyksen jälkipyykki. Viisi ihmistä kuoli, kun presidentti Donald Trumpin kannattajat rynnistivät loppiaisena kongressiin Washingtonissa.

Valta vaihtuu ensi viikon keskiviikkona, kun Joe Biden vannoo virkavalansa. Useille presidenteille talousennusteita ja -arvioita tehnyt Raymond Jallow on huolissaan siitä, mitä sitä ennen ehtii tapahtua.

– Pelkään joka päivä, mitä Trump voi vielä tehdä horjuttaakseen maatamme ja maailmaa, Jallow sanoo.

Los Angelesissa asuva Jallow on taloustieteilijä, Lähi-idän politiikan asiantuntija ja kansainvälinen luennoitsija, jota on kuultu muun talouden keskuksissa niin Euroopassa kuin Lähi- ja Kaukoidässä. Lukuisat presidentit Richard Nixonista Ronald Reaganiin ja Barack Obamaan ovat käyttäneet häntä konsulttina talouspoliittisissa asioissa. Syntyjään Jallow on irakilainen, mutta suoritti MBA- ja tohtorintutkinnot Yhdysvalloissa.

Jallow sanoo pelkäävänsä ennen kaikkea Iranin pommittamista.

– Trump on usein sanonut haluavansa pyyhkiä Iranin pois kartalta. Trump tietää, mitä hänellä on käytössään, Jallow sanoo Ylelle videohaastattelussa.

Jallow tarkoittaa ydinaseiden laukaisukoodeja, jotka Trumpilla on edelleen hallussaan asevoimien ylipäällikkönä.

– Niiden käyttäminen olisi suurin katastrofi ihmisoikeuksia ajatellen.

Ulkoministeri Mike Pompeo väitti päivää ennen kongressihyökkäystä, että Iran on terroristijärjestö al-Qaidan uusi tukikohta ja että järjestö on Iranin hallinnon suojeluksessa. Hän ei esittänyt todisteita väitteiden tueksi.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi esitteli 13. tammikuuta edustajainhuoneen äänestämää virkasyytettä presidentti Donald Trumpia koskien.

Jallow pitää välttämättömänä, että Trumpin mahdollisuudet vaikuttaa politiikassa ja kerätä varoja uuteen poliittiseen virkaan tullaan estämään osana virkarikossyytettä. Siihen vaaditaan senaatin yksinkertainen enemmistö toisin kuin virkarikostuomioon, johon tarvitaan kahden kolmasosan hyväksyntä.

– Päättäjiltä vaaditaan nyt suoraselkäisyyttä, jotta he toimivat oikein maamme historian ja demokratian pelastamiseksi. Meidän on tehtävä korjausliike, Jallow sanoo.

– Se ei tarkoita, että Trump pitäisi laittaa vankilaan, mutta hänen vaikutusvaltansa on poistettava. Muuten hän voi jatkaa kaaoksen kylvämistä ja aiheuttaa ongelmia kenen hallinnolle hyvänsä.

Trumpin on arvioitu yrittävän paluuta vuoden 2024 vaaleissa. Hän on kerännyt tukijoiltaan 250 miljoonaa dollaria oikeustaisteluun haastaakseen vaalituloksen ja mahdollisesti uutta vaalikampanjaansa varten.

"Republikaanipuolueen on palattava juurilleen"

Jallow pitää republikaanipuolueen lähitulevaisuuden näkymiä heikkoina. Hän huomauttaa, että moni on jättänyt puolueen viime viikon tapahtumien takia.

Jallow on itse republikaanipuolueen jäsen. Hän sanoo varoittaneensa republikaaneja jo kahdeksan vuotta ääriryhmistä, jotka ovat hajottaneet puoluetta.

– Niihin kuuluvat Teekutsuliike ja monet kansallismieliset ryhmät. Demokraateilla ei ole näitä ongelmia, vaikka puolueessa on sosialisteja ja muiden suuntausten edustajia, Jallow sanoo.

– Republikaanien pitää palata puolueen perinteisiin aatteisiin ja olla suoraselkäisiä. Puolueella ei ole varaa pirstaloitua enempää.

Jallow harmittelee, että puolue on laistanut ihmis- ja kansalaisoikeuksien kunnioittamisesta. Sekin on verottanut kannattajamäärää.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät loppiaisena kongressiin kesken presidentinvaalien tuloksen vahvistamisistunnon.

Hän toivoo, että puolue keskittyisi painottamaan työn merkitystä ja että nuoret uskaltaisivat ottaa harkittuja taloudellisia riskejä.

– Republikaaneilla on muitakin minun kaltaisiani kannattajia, jotka ajattelevat maamme parasta puolueen etujen sijaan. He tulevat pelastamaan maan.

Jallow'n mukaan puolueen superrikkaat jäsenet ovat avainasemassa puolueen maineen ja uskottavuuden palauttamisessa, sillä uusien jäsenten hankintaan tarvitaan varoja.

Kuuntele Raymond Jallow'n haastattelu Maailmanpolitiikan arkipäivää -podcastista:

Talous elpyy, mutta yritysten tultava apuun

Jallow on pitkällä urallaan ehtinyt paljon. Hän on toiminut muun muassa presidentti Ferdinand Marcosin henkilökohtaisena neuvonantajana Filippiineillä. Marcos hallitsi Filippiinejä diktaattorina vuosina 1965–1986, kunnes hänet syrjäytettiin.

Jallow kieltäytyi pysyvämmästä yhteistyöstä Marcosin kanssa, vaikka mittavasta korruptiosta tunnettu hallitsija oli luvannut Jallowille oman saaren, jos tämä olisi jäänyt maahan 1970-luvun alussa.

Demokraattipresidentti Barack Obaman hallinnolle Jallow oli mukana suunnittelemassa talouden elvyttämisohjelmaa finanssi- ja talouskriisin iskettyä 2008.

Kesällä 1970 Jallow tapasi luentokiertueensa aikana Helsingissä Suomen Pankin silloisen pääjohtajan Mauno Koiviston.

– Hän puhui kokemuksistaan jatkosodassa. Olin hyvin yllättynyt, että hän oli ollut rintamalla, muistelee Jallow.

Hän kertoo, että Koiviston silloinen olemus ei tuonut hänelle mieleen poterossa makaavaa sotilasta.

Äänestänyt viime vuosina demokraatteja talouden takia

Republikaanipuolueen jäsen Jallow on ollut jo 50 vuotta. Hän sanoo, ettei äänestä puoluetta vaan sen mukaan, kummalla puolueella on parempi taloussuunnitelma.

Neljissä viime vaaleissa hänen äänensä on mennyt demokraateille. Jallow luottaa Bidenin julkistavan tehokkaan taloussuunnitelman ja palauttavan järjestyksen eli rauhan ja maan turvallisuuden. Hän odottaa myös, että Biden järjestää koronarokotteiden tehokkaan jakelun, jotta virus saadaan selätettyä.

– Aina kun ohjaksiin valitaan oikeat henkilöt, menestys on taattu. Biden on jo nimittänyt tärkeisiin tehtäviin kokeneita ammattilaisia, joista tunnen suurimman osan, Jallow sanoo.

Hän mainitsee esimerkkeinä oikeusministeriksi nousevan Merrick Garlandin ja valtionvarainministeriksi nimitetyn Janet Yellenin, joka toimi Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana ennen kuin Trump erotti hänet 2017.

Jallow uskoo, että talous elpyy, kunhan raha lähtee taas kiertämään. Koronarajoitusten takia kotona jo lähes vuoden kotona kyyhöttäneillä amerikkalaisilla on valtava ostohalu, mutta monella on raha tiukassa.

Eniten ovat kärsineet pienituloiset, usein mustat ja latinot, ja ennen kaikkea naiset. Heidän työllisyytensä on laskenut pandemian takia eniten: joko työ on mennyt alta tai he ovat joutuneet jättämään sen, kun lapset ovat kotona etäopetuksessa.

– Yritysten pitäisi auttaa pienituloisia, jotta talous saadaan palautettua raiteilleen. Työnsä menettäneet on saatava takaisin työelämään, jotta he voivat taas alkaa ostaa hyödykkeitä ja palveluita, Jallow sanoo.

