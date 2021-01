Huhut syrjinnästä poikivat perussuomalaisten nuorisojärjestön kampanjan – Tampereella on varauduttu opettajien maalittamiseen

Perussuomalaisten nuorisojärjestö on alkanut kerätä koulujen oppilailta kokemuksia mahdollisesta syrjinnästä tai kiusaamisesta sen vuoksi, että kannattavat perussuomalaisia.

Kampanja herättää kahdensuuntaisia ajatuksia Tampereen kaupungin perusopetuksen johdossa.

– Keskustelun avaus on siinä mielessä hyvä, että kaikilla ihmisillä on poliittinen ja ajattelun vapaus, eikä ketään saa siinä mielessä syrjiä. Toimintatapa ilmiantoineen on kuitenkin sellainen, jolla en ainakaan itse olisi lähtenyt asiaa perkaamaan, sanoo Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä.

Järvelän mielestä tuore kampanja on jatkumoa parin vuoden takaiselle episodille.

– Jo silloin todettiin, että opettajat toimivat oikein ja aatevapaasti. Oppilailla tulee kuitenkin olla oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Sitäkään ei saa uhata.

Reilu pari vuotta sitten syksyllä 2018 perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja silloinen kansanedustaja Laura Huhtasaari ottivat kantaa tamperelaisen koulun oppilastyöhön.

Heidän huolensa oli, että kouluissa lietsottaisiin pelkoa ja inhoa demokraattisesti toimivaa puoluetta kohtaan ja että kouluissa kannustetaan vihaan demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan.

Tamperelaisesta koulusta kanneltiin oikeuskanslerille sen jälkeen, kun Huhtasaari sanoi koulun kannustavan oppilaita vihaamaan poliitikkoja. Huhtasaari julkaisi kuvan oppilaiden tekemästä julisteesta Twitterissä.

"Rekistereitä ei ole tarkoitus kerätä"

Tampereen kaupunginvaltuuston Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva on huomioinut puolueensa nuorisojärjestön kampanjan.

Hän muistuttaa, että perusopetus ja toinen aste ovat julkisrahoitteisia opinahjoja, joissa jokaisen tulisi saada opiskella turvallisesti ideologisesti ja poliittisesti vapaassa ympäristössä. Kaleva tahtoo oikoa väärinkäsityksiä, joita kampanjasta on syntynyt.

– Minkäänlaisia rekistereitä ei ole tarkoitus kerätä, eikä minkäänlaista ilmiantokanavaa ole tarkoitus perustaa. Tarkoituksena on selvittää, onko perussuomalaisia syrjitty kouluissa.

Huhuja syrjinnästä eri puolilta Suomea

Lassi Kalevan mukaan selvitykselle on ollut hyvät perusteet, sillä jo nyt tullut esiin lukuisia esimerkkejä eri puolilta Suomea, jossa käy ilmi, että opetuksessa sekä oppilaiden keskuudessa perussuomalaisia puolueena ja puoluetta kannattavia oppilaita olisi syrjitty. Tampereen Perussuomalaisten kunnallispomolle ei kampanjasta huolimatta ole oltu asian tiimoilta yhteyksissä.

– Suoraan ei ole oltu yhteydessä, mutta olen kuullut huhuja, että eri puolilla Suomea tällaista olisi ollut. En sijoittaisi sitä mihinkään paikallisesti, mutta on koettu, että tällaista ongelmaa saattaa olla yleisesti kouluissa.

Lassi Kaleva ei ole henkilökohtaisesti saanut yhteydenottoja perussuomalaisia kannattavien nuorten kiusaamisesta Kai Pohjanen / Yle

Ilmaisu- ja sananvapaus ovat oppilaiden oikeuksia

Vuonna 2018 kiistelty juliste oli osa Tampereen kaupungin Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmaa. Julisteen oli tarkoitus kommentoida perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa. Tampereen kaupunki teki lopulta oikeuskanslerille selvityksen kohun keskelle joutuneen oppilastyön taustoista.

Sen mukaan oppilailla oli oikeus taiteelliseen vapauteen ja oppilas sai ottaa kantaa taiteen keinoin yhteiskunnassa vallitseviin ilmiöihin.

– Ilmaisu- ja sananvapaus ovat myös lapselle ja oppilaalle kuuluvia oikeuksia, joita opettaja ei voi perusteettomasti rajoittaa, sanottiin apulaispormestari Johanna Loukaskorven (sd.) allekirjoittamassa oikeuskanslerille toimitetussa tekstissä.

9.-luokkalaisten oppilaiden tekemä juliste laitettiin esille koulun aulaan ja julkaistiin oppilaiden luvalla Taidekaaren Instagram-tilillä. Oppilaiden julisteessa oli teksti ”Suomeen vai kuoleen”. Suomeen-tekstin alla oli kuvat Sauli Niinistöstä ja Pekka Haavistosta ja kuoleen-tekstin alla Laura Huhtasaaren ja Jussi Halla-ahon kuvat.

Maalittamiseen on varauduttu

Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) otti perussuomalaisten nuorisojärjestön kampanjaan voimakkaasti kantaa keskiviikkona. Opetusalan ammattijärjestö totesi, ettei se hyväksy minkäänlaista poliittista ilmiantokampanjaa, jonka kohteena ovat muun muassa opettajat.

– Jos opettaja kohtaa työssään maalittamista tai muuta uhkaa, asiasta on heti syytä ilmoittaa esimiehelle ja työturvallisuudesta vastaaville tahoille, OAJ kirjoitti niin ikään Twitter-tilillään.

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo, että Tampereella on varauduttu, ettei opettajille synny tällaisia ongelmia.

– Kaikessa opetuksessa tulee kunnioittaa yksilön perustuslaillisia oikeuksia ja meidän tulee työnantajana varmistaa, että kaikilla on turvalliset olosuhteet tehdä töitä. Itse pidän tärkeänä, että opettaja noudattaa opetussuunnitelmaa ja heidän työrauhansa ylläpitämiseksi meillä on olemassa valmius- ja kriisisuunnitelmat.

