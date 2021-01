Myitkö tavaraa nettikirpputorilla eikä sitä tultukaan hakemaan? Sinulla on oikeus korvaukseen

Vanha tavara ja sille jatkoelämän löytäminen on aina kiehtonut Kristiina Capparellia.

Nettikirpputoreilla ei untuvikko välttämättä pärjää. Yv, Av ja muu netikettisanasto on hyvä hallita, mutta myös kaupanteon oikeudellinen puoli tulisi tuntea.

Sopimisen alkeet tunnetaan heikosti verkon vertaiskaupassa.

Kuluttajansuojalaki on monilla melko hyvin hallussa, mutta se koskee yritysten kanssa käytävää kauppaa. Yksityishenkilöiden välisen kaupankäynnin lait ovat heikommissa kantimissa.

Erityisesti niiden hallitseminen tulee tarpeen Facebook-kirpputoreilla operoidessa sekä myynti-ilmoituksia Toriin ja Huuto.netiin tehtaillessa.

Pidä kaupankäynti julkisena

Yli 30 vuotta kirpputoreja paikan päällä ja verkossa kiertänyt kankaanpääläinen Kristiina Capparelli vertaa harrastustaan pelihimon tyydyttämiseen.

– Toiset pelaavat hedelmäpelejä, minä metsästän tavaraa kirpputoreilta.

Innostus on peräisin 1980-luvun Englannista, jossa Portobello Roadin valikoima lumosi nuoren au pairin. Tuohon aikaan Suomessa ei vielä edes tunnettu vastaavanlaisia kirpputoreja.

Facebook-ryhmien erilaiset säännöt ja tiukkapipoiset ylläpitäjät ovat tuttu ilmiö tälle kokeneelle kirpputoriharrastajalle.

– Älä ajattele, että ryhmissä on ansoja, huijareita tai trokareita, vaan mene avoimin mielin mukaan, Capparelli ohjeistaa.

Hankaluuksia syntyy, kun kaupanteko siirretään keskinäiseksi viestien vaihteluksi, vaikka Facebookin kirpputoreilla kaupanteon tulisi olla julkista kaikille.

Capparelli kertoo, että kärkkäästi ja epäolennaisesti myynti-ilmoituksia kommentoivat henkilöt pilaavat nettikirpputorien tarkoitusperiä.

Vaikka Facebook-kirpputoreilla saattaa olla omat sääntönsä kaupankäyntiin, pätevät niissä samat oikeudet kuin muussa kaupanteossa.

– Jos ilmaiset halukkuutesi ostaa tavaran, olet sitoutunut kauppaan. Paljon näkee ihmisiä, jotka innokkaasti ilmoittavat ostavansa kaikki kiinnostavat tuotteet, mutta kuinka ollakaan kauppa ei etene, jolloin ostajaehdokas rikkoo sääntöjä. Varsinkin paikalliskirpputoreilla tätä näkee paljon, Capparelli täydentää.

Kauppalaki haltuun

Mitä tavallisen ihmisen tulisi ymmärtää sopimisen perusteista, kun tavaraa ostaa tai myy verkossa?

Lähtökohtana oikeustoimilaissa on, että yhden osapuolen vastatessa toisen tekemään tarjoukseen myöntyvästi, syntyy tarjous-vastaus -mekanismin mukainen sopimus, kertoo Turun yliopiston yksityisoikeuden apulaisprofessori Mika Viljanen.

– Siitä lähtien sopimus on lähtökohtaisesti pitävä, jolloin sopimuksen edellyttämät toimet, eli tavaran myyminen tai luovutus, tulisi toteuttaa.

Kuluttajansuojalaki ei siis päde tämänkaltaisissa kauppatilanteissa, koska kyse ei ole yritysten kanssa tehtävästä kaupanteosta. Keskeisin, ja ainut laki yksityisten välisissä, irtaimistoa koskevissa kauppatilanteissa on kauppalaki.

Viljanen uskoo ihmisten tietämättömyyden oikeudellisista toimista selittyvän pitkälti sillä, ettei verkon vertaiskauppaan suhtauduta sen edellyttämällä vakavuudella.

Kauppalain perusteella voidaan selvittää, millaisia ehtoja kauppasopimukseen sovelletaan, jos osapuolet eivät sovi sille hintaa, tai missä tai milloin tavara on luovutettava.

Vertaiskauppa netissä on vilkastunut koronapandemian myötä. Kasper Heimolehto / Yle

Mikäli tehtyä sopimusta rikotaan, on myyjä tai ostaja oikeutettu saamaan korvauksia kauppalain nojalla.

– Jos sopimusta ei noudata, tavaraa ei luovuta ajoissa, tai tavara ei ole sopimuksen mukaista, kauppalaki antaa tietyt oikeussuojakeinot, joista yksi on vahingonkorvaus, jota ostaja voi myyjältä vaatia. Helppoa se ei ole, Viljanen selventää.

Puhutaan kahdenlaisista vahinkotyypeistä: välillisistä ja välittömistä vahingoista.

Välittömät vahingot korvataan helpommin. Korvausperusteena on kontrollivastuu, josta ei vähällä pääse eroon. Tulee pystyä osoittamaan sopimusrikkomuksen olleen seurausta sopimusta rikkoneen osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ulkoisesta esteestä, jota ei osattu välttää tai ennakoida sopimuksen tekohetkellä.

Välillisten vahinkojen korvausvastuusta pääsee helpommin eroon. Perusteena on huolimattomuus, eli jos on aiheuttanut sopimusrikkomuksen huolimattomalla menettelyllä.

Esimerkiksi tuotteessa olevan virheen perusteella vahingonkorvausvastuusta on hyvin vaikea vapautua. Jos virheellisen tavaran onnistuu toimittamaan, välittömät vahingot, kuten esineen korjauskustannukset, joutuu lähes poikkeuksetta suorittamaan.

Omien oikeuksiensa puolustaminen voi olla kuitenkin kivikkoinen taival. Suomessa on oikeudenkäyntikuluja koskevat säännöt, joiden mukaan häviäjä maksaa.

– Jaksaako sitä lähteä jonkun kymmenen euron tavaran kanssa tappelemaan käräjäoikeutta myöten siitä, onko sopimus syntynyt vai ei. Käräjöiminen ei ole halpaa, ja jos toiselle puolelle sattuu ihminen, joka haluaa heittäytyä hankalaksi niin lasku voi olla aika isokin, sanoo Mika Viljanen.

Kolme esimerkkiä elävästä elämästä

Seuraavat kolme esimerkkiä ovat todellisia tilanteita verkon vertaiskaupasta. Yksityisoikeuden apulaisprofessori Mika Viljanen selittää, kuinka näissä tilanteissa olisi tullut toimia oikeudellisesti.

Esimerkki 1

Henkilö oli varannut Facebook-ryhmästä kaapin, joka piti hakea miltei 50 kilometrin päästä. Myyjän kanssa oli sovittu ajankohta, ja hakua varten oli vuokrattu koukullinen auto sekä peräkärry. Perillä myyjä ei kuitenkaan avannut ovea eikä vastannut yhteydenottoihin. Ostaja turhautui odottelemaan 15 minuutin jälkeen ja poistui paikalta. Myyjä vastasi tuntia myöhemmin unohtaneensa tapaamisen.

MV: Onko sopimusta syntynyt? Entä mitä osapuolet ovat sopineet kaapin noutamisesta? Jos kertojan tarina pitää paikkaansa, myyjän olisi pitänyt tavara tuolloin luovuttaa. Tässä tapauksessa luovutukseen valmistautumisesta syntyi sopimusrikkomuksen takia turhia kustannuksia, kuten auton ja peräkärryn vuokra sekä bensakulut.

Tämä on malliesimerkki välittömistä vahingoista kauppalain perusteella. Kustannukset tulevat korvattaviksi, ellei myyjä pysty osoittamaan, että hänellä on ollut kontrollivastuun mukainen ulkopuolinen este, joka esti häntä tulemasta paikalle sillä hetkellä tavaraa luovuttamaan.

Kirjallinen sopiminen on suositeltavaa, koska se on helpompi todistaa. Toisaalta mikään ei estä esittämästä vastaavaa näyttöä suullisista sopimuksista. Kuvituskuva. Yle / Taneli Kärki

Esimerkki 2

Henkilö myi vaatteita Facebook-kirpputorilla. Ostaja laittoi viestiä ja kertoi olevansa kiinnostunut ostamaan tuotteet. Osapuolet sopivat tapaavansa myyjän töiden jälkeen keskustassa useampana päivänä, mutta ostajalle tuli aina este viime hetkillä.

MV: Vähän sama tilanne tässäkin; onko sopimusta syntynyt? Mitä siinä on sovittu, milloin tullaan hakemaan, ja onko menetelty sovitusti? Jos sopimus on syntynyt, on se myös tässä rikottu.

Sitten päästään vahingonkorvausta vähän vaikeammalle alueelle: syntyykö korvattavaa vahinkoa siitä, että tavaraa ei tulla hakemaan. Tällaisesta sopimusrikkomuksesta aiheutuvaa harmitusta ei korvata, vaan sen joutuu kätkemään sydämeensä ja kärsimään itsekseen.

Esimerkki 3

Myyjä myi astiastoa 40 euron hintaan. Ostajaehdokas ilmoitti ottavansa astiaston 35 eurolla, johon myyjä suostui. Kun hakuajankohtaa ryhdyttiin sopimaan, myyjä ilmoitti, ettei myykään kyseistä astiastoa tälle henkilölle. Hän kertoi saaneensa paremman tarjouksen toisaalta. Kaupat oli jo lyöty lukkoon hintaa myöten.

MV: Jos sopimus on sitova 35 euron kauppahinnasta, myyjällä on velvollisuus luovuttaa astiasto tälle ostajalle. Meillä on potentiaalisesti käsillä tilanne, jossa ostajalle syntyy oikeus hankkia vastaava astiasto muualta, mikäli myyjä ei tavaraa luovuta sovitusti. Myyjä voi joutua korvaamaan hinnan erotuksen näiden kahden eri transaktion välillä. Jos joutuukin maksamaan 50 euroa, väliinjäävä 15 euroa tulisi myyjän maksettavaksi. Myös mahdolliset muut selvityskulut voivat päätyä myyjän maksettavaksi kauppalain nojalla.

Ostohalu tulee ilmaista selkeästi

Vertaiskauppa netissä on vilkastunut ennennäkemättömästi koronapandemian myötä. Esimerkiksi Toriin tehtiin vuonna 2020 miltei 14 miljoonaa ilmoitusta, joka on yli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän (siirryt toiseen palveluun). Myös palvelussa asiointi kasvoi reilut 30 prosenttia aiemmasta.

Kirpputorimyyjät ja -ostajat toivovat ennen kaikkea mahdollisimman sujuvaa kaupankäyntiä.

Siksi ostamishalun selkeä ilmaiseminen on tärkeää. Vasta sitten voi siirtyä keskinäiseen keskusteluun ja hoitaa kaupankäynnin yksityisesti loppuun.

– Jos haluaa varata jotain, olisi fiksua tehdä ensin alustava varaus, jolloin saa hieman lisäaikaa pohdinnalle. Se ei kuitenkaan tarkoita päivä- tai viikkokaupalla odottelua, huomauttaa kirpparikonkari Kristiina Capparelli.

