Koronan saaneen vanhuksen hoitajat määrättiin testien jälkeen takaisin töihin – pian selvisi, että virus oli tarttunut molempiin

Hovinsaaren hoivakodissa Kotkassa on todettu kuusi koronavirustartuntaa. Yksi koronatartunnan saanut asiakas on menehtynyt. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Kotkassa sijaitsevan hoivakodin hoitajien ei katsottu altistuneen koronavirukselle, koska he olivat käyttäneet kirurgisia suu-nenäsuojuksia.

Hovinsaaren hoivakodissa Kotkassa todettiin vastikään useita koronatartuntoja asukkailla ja henkilökunnalla. Yksi koronatartunnan saanut asukas on menehtynyt.

Kun ensimmäinen tartunta tuli ilmi, kaikki osaston hoitajat ja asukkaat päätettiin testata mahdollisen koronaviruksen varalta.

Ylen saamien tietojen mukaan ainakin kaksi hoitajaa oli määrätty töihin koronatestin ottamisen jälkeen, vaikka he olivat hoitaneet koronatartunnan saanutta asukasta. Molemmilla hoitajilla todettiin myöhemmin koronatartunta.

Kolmas hoitajista oli Ylen tietojen mukaan saanut tiedon positiivisesta testituloksestaan aamulla Omakanta-verkkopalvelusta, joten hän oli sillä perusteella jäänyt pois töistä. Kaksi muuta hoitajaa sai tietää koronatartunnastaan kesken työpäivän.

Osaston hoitajia ei määrätty karanteeniin, koska heidän ei katsottu altistuneen koronatartunnalle. Terveysviranomaisten mukaan altistumista ei ollut tapahtunut, koska hoitajat olivat käyttäneet kirurgisia suu-nenäsuojuksia.

Kirurginen maski tyypillinen hoitajilla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hoitohenkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta yleensä suojaamaan potilasta, jotta he välttyisivät hoitajien ulosilmahengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Kirurginen suu-nenäsuojus ei kuitenkaan täysin suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta.

Esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivuilla (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että se vähentää tartunnan todennäköisyyttä, mutta ei suojaa käyttäjäänsä ilmassa leijuvilta aerosolinesteiltä tai hyvin pieniltä hiukkasilta. Kirurginen suu-nenäsuojus on tyypillinen suoja hoivakotien työntekijöillä.

THL:n karanteeniohjeissa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että työntekijän tulee jäädä pois työtehtävistä 10 vuorokauden ajaksi, jos hän on hoitanut koronavirusinfektioon sairastunutta potilasta ilman asiaankuuluvia varotoimia ja suojaimia eli kirurgista suu-nenäsuojusta, kasvot peittävää visiiriä tai FFP2- tai FFP3-luokan hengityksensuojainta.

Esimerkiksi Tampereella hoitajia edustava Superliitto on arvostellut Rauhaniemen sairaalaa ja THL:ää siitä, ettei hoitajille ole annettu kunnon maskeja. Rauhaniemen sairaalassa on menehtynyt 13 tartunnan saanutta potilasta. Maanantaihin mennessä koronatartuntoja oli todettu yhteensä 113. Tartuntoja on todettu sekä potilailla että henkilökunnalla.

Yle on tavoitellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kommentoimaan karanteeniohjeistusta useiden päivien ajan, mutta vastauksia kysymyksiin ei ole saatu.

Kirurginen suu-nenäsuojus on tyypillinen hoitajilla. Arkistokuva. Simo Pitkänen / Yle

Kaikki testattiin varmuuden vuoksi

Kymsotessa karanteeneista päättävät Kymsoten tartuntatautiviranomaiset. Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen sanoo, että hoitajien ei katsota altistuneen koronatartunnalle, jos he ovat käyttäneet kirurgista suu-nenäsuojusta.

– Luotamme kirurgiseen suu-nenäsuojukseen. Jos suojautumisohjeita on noudatettu, silloin hoitohenkilökuntaa ei katsota altistuneeksi, Pietikäinen Kymsotesta toteaa.

Pietikäisen mukaan Hovinsaaren hoivakoti 1:n osaston työntekijät haluttiin testata varmuuden vuoksi, vaikka heidän ei oletettu altistuneen tartunnalle. Tällöin henkilökunta voi Pietikäisen mukaan mennä töihin, vaikka testitulos ei olisi valmis.

– Silloin, kun tartuntoja seulotaan, voi mennä takaisin töihin. Muutenhan potilaat olisivat ominensa. Toiminta jatkuu normaalina, kunnes saadaan vastaus.

Kyseisessä Hovinsaaren hoivakodissa on tähän mennessä todettu tartunta neljällä asukkaalla ja kolmella työntekijällä. Yksi sairastuneista asukkaista on kuollut.

"Varmuutta alkuperästä ei voida tietää"

Attendon valmiusryhmän puheenjohtaja Tuija Haatainen sanoo, että kun yksikössä vasta epäillään tartuntaa, on periaatteessa mahdollista, että kaikki ovat altistuneet.

– Samat työntekijät, jotka ovat jo olleet töissä, työskentelevät vain sen porukan kanssa, joka on mahdollisesti altistunut. Ja sitten menemme sen mukaan, mitä tuloksia testeistä tulee.

Tampereen yliopistollisen sairaalan nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että kirurgisia suu-nenäsuojuksia on kolmea tyyppiä. THL:n verkkosivujen karanteeniohjeistuksessa vaatimuksia ei esimerkiksi hoivakotien osalta täsmennetä.

Attendolla käytetään Tuija Haataisen mukaan ohjeistuksen mukaisia kirurgisia suu-nenäsuojia. Haatainen myös sanoo, ettei varmuutta tartunnan alkuperästä tai altistumisista voida ikinä tietää.

– On hyvin vaikea mennä arvioimaan, mistä ja missä vaiheessa altistuminen tai tartunta on kellekin tullut. Sehän voi olla ihan mistä tahansa.

Kaikki positiiviset tulokset jäljitetään

Viruksen alkuperästä ei Hovinsaarella ole tietoa. Infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen muistuttaa, että hoitohenkilökunnan tulisi noudattaa tauoilla ollessaan turvavälejä.

– Hoitohenkilökunnan altistumiset tapahtuvat yleensä kahvihuoneissa, missä ei ole voitu maskia käyttää.

Tartuntataudin jäljittäjät käyvät läpi jokaisen positiivisen koronatapauksen testituloksen valmistumisen jälkeen. Hovinsaaren koronatartunnoista kerrottiin julkisuuteen 13. tammikuuta.

Risto Pietikäinen sanoo, ettei muista sitä, milloin sai ensimmäisen tiedon Hovinsaaren hoivakodissa todetusta tartunnasta. Hän kertoo saavansa taudinjäljittäjiltä jatkuvasti soittoja, joissa he kysyvät ohjeita karanteenimääräyksiin.

– Minä unohdan sen välittömästi.

