Vanhusten kotiutusyksikössä uusia kuolemantapauksia Kouvolassa – yhteensä viisi menehtynyt, 40 on saanut tartunnan

Tartuntoja on varmistunut työntekijöillä ja asukkailla.

Lauttarannan kotiutusyksikön koronavirusrypäs on levinnyt edelleen Kouvolassa.

Tähän mennessä vanhusten kotiutusyksikössä on todettu yhteensä 40 koronatartuntaa. Tartunnoista on todettu 13 työntekijällä ja 27 asiakkaalla. Viimeisin tartunta on varmistunut tänään torstaina.

Lauttarannan kotiutusyksikössä on tullut kaksi uutta kuolemantapausta. Tartuntaryppääseen liittyy nyt yhteensä viisi kuolemantapausta.

– Tilanne on vakaa, mutta herkkä, koska hoidettavien terveydentila on hauras, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo Kymsoten tiedotteessa.

