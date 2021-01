Lihasvoiman treenaaminen kuntosalilla on asiantuntijan mielestä ikäihmiselle sauvakävelyä tärkeämpää – 90-vuotiaskin voi vielä lisätä lihasmassaa

Turkulaisen sisätautien erikoislääkärin ja fitnessurheilijan Jan Sundellin mielestä lihasvoimaharjoittelu on seniorin tärkein liikuntamuoto.

Nuorelle ja vetreälle tuolista ylös nouseminen ei ole temppu eikä mikään. Sisätautiopin dosentti, erikoislääkäri ja fitnessurheilussa kilpaillut Jan Sundell kutsuu liikettä kuitenkin "elämän liikkeeksi" sekä pakaroita ja reisilihaksia "elämän lihaksiksi".

– Se on liike, joka erottaa kävelevät ihmiset ja sänkypotilaat. Kun me nousemme tuolista tai istumme alas, reisilihasvoimasta on käytössä ehkä noin puolet. Seniorilla jo 80 prosenttia. Jos tulee jokin sairaus, joka vie petipotilaaksi, lihasvoimatasot laskevat eikä hän ehkä pääsekään enää ylös. Ei riitä enää voimat, Sundell kuvailee.

Sundellin mukaan on siksi ensiarvoisen tärkeää, että ikäihmisellä on niin sanottua lihasvoimareserviä. Lihasvoimaa pakaraan ja reisiin kannattaisi treenata siis hyvissä ajoin etukäteen. Eikä koskaan ole liian myöhäistä.

Moni ikäihminen suuntaa sauvakävelylenkeille, joka toki sekin tekee hyvää, mutta iän myötä vielä tärkeämpää olisi Sundellin mielestä käydä kuntosalillla.

Pari harjoituskertaa viikossa voi saada ihmeitä aikaan, vaikkei aiempaa kokemusta lihaskuntoharjoittelusta olisikaan. Siitä löytyy hänen mukaansa myös tutkimusnäyttöä.

– Maailmalla on treenattu yhdeksänkymppisiäkin naisia, jotka ovat saaneet neljänneksen lisää lihasmassaa muutamassa kuukaudessa, Sundell kertoo.

