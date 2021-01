Bild-lehti: Merkel suunnittelee yhteiskunnan ”megasulkua” Saksan synkkenevän koronatilanteen vuoksi

Saksan liittokansleri Angela Merkel haluaa ottaa kovemmat koronarajoitukset käyttöön, koska tautitilanne on pahentunut maassa merkittävästi.

Laajalevikkinen Bild-lehti (siirryt toiseen palveluun) kuvailee Merkelin suunnittelevan yhteiskunnan ”megasulkua”. Se tarkoittaisi lehden mukaan muun muassa sitä, että julkinen liikenne pysäytettäisiin kokonaan. Päätös koskisi sekä paikallis- että kaukoliikennettä.

Osavaltioiden viranomaiset ovat vastustaneet suunnitelmia, kertoo uutistoimisto Reuters. Kuitenkin esimerkiksi itäisessä Thüringenin osavaltiossa valtapuolueet ovat sopineet siirtävänsä huhtikuun paikallisvaalit syyskuuhun pahenevan tautitilanteen vuoksi.

Saksassa raportoitiin torstaina 1 244 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Robert Koch -instituutti. Luku on korkein sitten pandemian alkamisen. Kaikkiaan koronavirus on vaatinut Saksassa lähes 44 000 ihmisen hengen.

Huolta maassa on aiheuttanut viime aikoina erityisesti koronaviruksen ärhäkkäästi tarttuva brittimuunnos, näitä tapauksia on vahvistettu tähän mennessä 18 kappaletta. Myös muutamasta eteläafrikkalaisesta virusmuunnostapauksesta on raportoitu.

”Koronaa ei oteta yhtä vakavasti kuin keväällä”

Saksa sai koronaepidemian keväällä kuriin naapurimaitaan paremmin, koska maassa otettiin käyttöön erittäin tiukat rajoitukset. Kuitenkin viime kuukausien aikana koronatartuntojen ja virukseen liittyvien kuolemien määrä on kääntynyt jyrkkään nousuun.

Joulukuun puolivälissä rajoituksia tiukennettiin ja esimerkiksi lapset eivät ole joululomien jälkeen palanneet kouluihin.

Robert Koch -instituutin johtajan Lothar Wielerin mukaan tautitapausten nopean lisääntymisen taustalla on se, etteivät ihmiset enää ota koronaa yhtä vakavasti kuin kevään ensimmäisen aallon aikana. Hän kannattaa tiukempia rajoituksia yhteiskuntaan.

Tähän mennessä prosentti Saksan väestöstä eli reilut 842 500 ihmistä on saanut rokotuksen.

Lue myös:

Kirjeenvaihtajalta: Saksassa EU:n rokotehankintoja kutsutaan jo katastrofiksi, mutta onko väitteessä perää?

Päivittyvä koronaseuranta.