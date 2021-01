Voimisteluvalmentaja esitti juutalaisvastaisia mielipiteitä televisiossa, ja nyt puheiden selvittely jatkuu – Urheiluliitto pohtii, soveltuuko hän valmentajaksi

Linda Karlström on tullut tunneksi rokotekriittisyydestään.

Kohun aiheuttaneen kruunupyyläisvalmentajan tapausta käsitellään nyt ylemmällä tasolla.

Ruotsinkielinen Urheiluliitto pohtii ylimääräisessä kokouksessaan 26. päivä tammikuuta, onko juutalaisvastaisia kommentteja esittänyt Linda Karlström sopiva valmentajaksi, kertoo Ylelle Finlands Svenska Idrottin pääsihteeri Henrika Baclund.

Myös Suomen Voimisteluliitto on pyytänyt Karlströmin seuralta, kruunupyyläiseltä IK Kronanilta selvitystä asiasta. Valmentajalta itseltään on saatu jo kirjallinen selvitys.

Asiaa käsiteltiin jo kertaalleen Ruotsinkielisen Urheiluliiton kuukausikokouksessa, nyt liitto kaipaa vielä tarkentavia lisätietoja.

– Haluamme varmistaa, että jäsenseurallamme on samat arvot kuin meillä eli muun muassa yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja rasismin vastaisuus. Haluamme myös tietää, onko Karlström tietoinen näistä arvoista ja allekirjoittaako hän ne, sanoo pääsihteeri Henrika Backlund.

Backlundin mukaan liiton tehtävä on myös tukea jäsenseuraa sekä varmistaa, että toiminta on sellaisella tasolla, että siellä on mukava harrastaa.

Karlström esitti kohua herättäneitä mielipiteitään Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n dokumentissa joulukuussa. Hän sanoi muun muassa, että juutalaisten kansanmurha tapahtui paljon pienemmässä mittakaavassa kuin historiassa on kerrottu.

Urheiluseura ja kunta irtisanoutuivat niistä heti.

Karlströmin jatkosta valmentajana IK Kronanissa päätetään liiton lausunnon jälkeen. Voimisteluliitolla on valta päättää hänen valmentajalisenssinsä jatkosta.

Linda Karlström on valmentanut nuoria telinevoimistelijoita IK Kronanissa yli 10 vuotta. Seura on ollut tietoinen valmentajansa rokotekriittisyydestä, mutta Ruotsin television dokumentissa esille nousseet mielipiteet tulivat yllätyksenä.

