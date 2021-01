Syyttäjä valittaa kohutuomiosta – käräjäoikeus vapautti ex-jengipomon murhasyytteestä, mutta tuomitsi Jari Aarnion elinkautiseen

Syyttäjä katsoo, että Keijo Vilhusen osallisuus palkkamurhassa on syytä selvittää kokonaisuudessaan hovioikeudessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä valittaa tuomiosta, jolla Helsingin käräjäoikeus vapautti ex-jengipomo Keijo Vilhusen syytteestä 17 vuoden takaisesta palkkamurhasta.

Käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhasta elinkautiseen, mutta hylkäsi Vilhusen syytteen.

Käräjäoikeuden mukaan jäi näyttämättä, että Vilhunen olisi yhdessä Volkan Ünsalin murhasta aikaisemmin tuomittujen kanssa osallistunut murhaan tai suunnitellut ja järjestänyt palkkiota murhasta.

Näyttö oli käräjäoikeuden mukaan osittain riittämätön ja Vilhusen esittämä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku oli mahdollinen. Hänen syyllisyydestään jäi käräjäoikeudelle varteenotettava epäily.

Käräjäoikeuden tuomiossa kuitenkin katsottiin Vilhusen edistäneen murhaa osallistumalla eräiltä osin henkirikossuunnitelman järjestelyistä sopimiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän näkemyksen mukaan jo tällainen menettely on henkirikokseen osallistumisena rangaistavaa. Lisäksi asiassa on uskottavaa näyttöä siitä, Vilhusen osallisuus oli tätäkin olennaisempi. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan asia on Vilhusen osalta syytä saattaa kokonaisuudessaan hovioikeuden arvioitavaksi.

Helsingin Vuosaaressa 16. lokakuuta 2003 tapahtuneesta palkkamurhasta on jo aiemmin tuomittu elinkautisiin vankeusrangaistuksiin neljä miestä.

Aarnio valittaa murhatuomiosta

Aarnio osalta kyseessä oli niin sanottu epävarsinainen laiminlyöntirikos. Aarnio ei oikeuden mukaan osallistunut henkirikokseen tai sen suunnitteluun, mutta ei tehnyt mitään murhan estämiseksi.

Aarnion osalta käräjäoikeuden tuomiossa katsottiin, että eräiltä osin syytteessä esitetyt yksittäiset oikeudelliset seikat olisivat sellaisia, etteivät ne sovellu Aarniota koskevan epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen perustaksi. Koska asia on ennakkotapauksena merkittävä, myös nämä seikat on apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä syytä saattaa hovioikeuden uudelleen arvioitavaksi.

Myös elinkautiseen vankeuteen tuomittu Jari Aarnio valittaa käräjäoikeuden tuomiosta määräaikaan mennessä, kertoo asianajaja Riitta Leppiniemi.

Aarnio kiistää syytteen ja katsoo, että hänellä ei ollut sellaista tietoa, jonka perusteella olisi voinut estää henkirikoksen.

Keijo Vilhunen kertoi oikeudessa, että hän antoi Aarniolle tietoja murhasuunnitelmasta. Aarnio kiisti saaneensa tietoja Vilhuselta.

Vastaavalaista murhatuomiota ei Suomessa ole aiemmin annettu.

Poliisi avasi ruotsin-turkkilaisen Ünsalin murhatutkinnan uudelleen vuonna 2015, jolloin rikoksesta alettiin epäillä aiemmin tuomittujen lisäksi Aarniota ja Vilhusta.

Ünsalin murhan motiivina on pidetty Tukholman Arlandassa tapahtuneesta arvokuljetusryöstöstä alkanutta tapahtumaketjua.

Ünsalin isän mukaan hänen poikansa kertoi ottaneensa yli kaksi miljoonaa kruunua kätketystä ryöstösaaliista.

