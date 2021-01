YTHS:llä jopa kolmen päivän puhelinjonot – miksi ja milloin tilanne helpottaa? YTHS vastaa

YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä yli tuplaantui vuodenvaihteessa. Tämä on aiheuttanut ruuhkia YTHS:n puhelinpalvelussa.

YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä yli tuplaantui vuodenvaihteessa. Tämä on aiheuttanut ruuhkia YTHS:n puhelinpalvelussa. Toni Pitkänen / Yle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:llä on ollut ruuhkia puhelinpalvelussa vuodenvaihteen jälkeen. Vuoden alussa YTHS:n palvelut laajenivat myös ammatikorkeakouluopiskelijoille.

Nyt kaikki ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa tekevät, yhteensä 270 000 opiskelijaa, ovat yhdenvertaisen terveydenhoidon piirissä.

YTHS:n puhelinpalvelu on kuitenkin ruuhkautunut, ja takaisinsoitossa on saattanut kestää yhdestä kolmeen vuorokautta.

Mistä ruuhkautuminen johtuu, YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi?

– Tämä johtuu vuodenvaihteen uudistuksesta, jossa meillä yhtenä yönä tuli uusia opiskelijoita yli tuplamäärä entiseen verrattuna ja samana päivä meillä aloitti melkein 400 uutta työntekijää. Tässä on käynnistysvaiheen ennakoitua ruuhkaa. On paljon opiskelijoita, jotka mahdollisesti ovat odottaneet pitkään, että pääsisivät meille oman asiansa kanssa. Meillä ei ole vielä täysi miehitys puhelimen päässä, kun uudet työntekijät ovat vasta aloittaneet ja ovat olleet perehdytyksessä.

Kuinka kauan jonojen purkaminen kestää?

– Olemme ennakoineet, että ainakin tammikuun se näkyy puhelimessa lisääntyneenä kysyntänä verrattuna tavalliseen.

Lain puitteissa on mahdollisuus siihen, että kolmen päivän kuluessa opiskelijaan ollaan yhteydessä sen jälkeen, kun hän on meille soittopyynnön jättänyt. Se on pystytty pitämään ja varmaan pystytäänkin, koska alkaa olla se tilanne, että uudet työntekijät pystyvät ottamaan puheluita.

Myös YTHS:n Selfchat-palvelu on toistaiseksi poissa käytöstä. Milloin se on tarkoitus avata?

– Toivotaan, että lähiviikkojen aikana päästäisiin avaamaan – ei uskalleta tarkkaan vielä sanoa.

Laki edellyttää meiltä puhelimella yhteyden saantia. Kun meillä on ruuhkaa, meidän on pakko pitää puhelinta ensisijaisesti toiminnassa ja Chattia vasta sitten, kun on puhelinruuhkasta selvitty.

Voi siis mennä kolme päivää, että saa yhteyttä YTHS:ään. Mistä opiskelijan kannattaa hakea apua, jos tilanne on kiireellinen?

– YTHS ei ole päivystysyksikkö, eikä siihen ole mahdollisuuksia tai velvollisuuksia. Jos on päivystysasiasta kyse, pitää ottaa yhteys sen kunnan päivystykseen, minkä alueella on. On kuitenkin myös kiireellisiä asioita, jotka eivät ole päivystysasioita, mutta joiden kanssa ei voi päiväkausia odottaa ja nämä ovat hankalimpia.

Onneksi on se tilanne, että lähinnä suun terveyden asioissa voi mennä yli kaksi vuorokautta, mutta muun terveyden puolella soitetaan nyt sellaisia puheluita, jotka ovat tulleet eilen iltapäivällä. Jos tähän pystytään, että yli vuorokautta eivät nämä myöhästyisi, silloin pitäisi hoidon kiireellisyys tulla huomioitua.

Meillä on uusi digilääkäripalvelu, jolle ohjataan suoraan hoidon tarpeen arvioinnista sellaiset opiskelijat, joiden asioiden arvioidaan hoituvan nopeasti etänä. Tämä on sellainen, että avun voi saada nopeasti.

Vuoden vaihteen uudistuksessa jokaiselle opiskelijalle nimetään oppilaitoksen mukaan oma vastuutiimi, joka koostuu lääkäristä, terveydenhoitajasta, mielenterveystyöhön suuntautuneesta hoitajasta ja fysioterapeutista, kertoo johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi. Henrietta Hassinen / Yle

Millaiset jonot ovat tällä hetkellä lääkärille, psykologille tai hammashoidon vastaanotolle?

– Riippuu asiasta. Meillä on vuoden alussa aloittaneet vastuutiimit, jotka koostuvat lääkäristä, terveydenhoitajasta, psykiatrisesta sairaanhoitajasta ja fysioterapeutista. Pyritään, että kun opiskelijaan on saatu yhteys hoidon tarpeen arvioinnista, vastuutiimi olisi samana tai viimeistään seuraavaan päivänä yhteydessä opiskelijaan ja hoito alkaa heti. Uudella toimintatavalla yritetään päästä siihen, että matalan kynnyksen palveluissa ei jonoja varsinaisesti olisi.

Suunterveyden puolella tapaukset ovat kiireettömämpiä. Joillain paikkakunnilla on ollut rekrytointihaasteita, mutta niitä on saatu ratkottua. Missään ei ole katastrofaalinen tilanne. Kun puhelimella pääsee läpi, hoitoa kyllä järjestyy normaaliin tapaan.

Uudistuksen myötä opiskelijoiden tulee maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu itsenäisesti tammikuun loppuun mennessä. Entä jos tätä maksua ei pysty maksamaan?

– Kaikki maksuliikenteeseen liittyvä on siirtynyt meiltä Kelalle. Kelaan voi olla yhteydessä, ja uskoisin, että kaikki järjestyy.

Kun opiskelija soittaa meille, emme tiedä opiskelijan maksun vaihetta, vaan se on opiskelijan ja Kelan asia. Me palvelemme kaikkia, jotka ovat läsnäolevia tutkinto-opiskelijoita, emmekä edes saa tietoa siitä, onko maksu kulkenut vai ei.

Maksu pitää maksaa, vaikka opiskelija ei olisikaan täysipäiväinen opiskelija tai ei nostaisikaan opintotukea. Mihin tämä perustuu?

– Tätä pohdttiin silloin, kun lakia opiskelijoiden terveydenhuollosta valmisteltiin. Lain säätäjä päätyi tähän lopputulokseen, että tällainen ikään kuin veroluontoinen maksu tähän tulee, tai muuten palveluita ei saada järjestettyä. Maksussa on lainsäädännöllinen peruste.

Opiskelijoilta jää näkemättä se, että vaikka hän ei henkilökohtaisesti palvelua käyttäisikään, YTHS tekee paljon yhteistyötä korkeakoulujen kanssa niiden terveellisyyden, turvallisuuden ja opiskelukyvyn eteen. Voi ajatella, että osa siitä maksusta maksetaan sellaisesta työtä, joka ei välttämättä yksittäiselle opiskelijalle näy, mutta on siellä kuitenkin olemassa.

Lue myös:

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on nyt yhden maksun takana: moni asia muuttuu, tässä lyhyet vastaukset askarruttaviin kysymyksiin

“Hoitaja nauroi uupumukselleni”, kuvaa Roosa Rahkonen – YTHS:ltä on hankala saada apua mielenterveysongelmiin, vuodenvaihteessa helpottaa, lupaa johtajaylilääkäri

Onko sinulla ollut ongelmia opiskelijaterveydenhuollon kanssa tai askarruttaako asiassa jokin? Kommentoi alle, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen meeri.niinisto@yle.fi