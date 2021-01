"En jaksaisi kokopäivätyötä", sanoo 30 vuotta osa-aikatöitä tehnyt sairaanhoitaja – Pietarsaaressa alle puolet tekee täyttä viikkoa sote-alalla

Kaupungin henkilöstöpäällikön mukaan mahdollisuus osa-aikaisuuteen on helpottanut rekrytointia.

Pietarsaarelaisessa Malmin sairaalassa työskentelevät sairaanhoitaja Carina Hanhisuanto ja perushoitaja Annika Isomäki tekevät osa-aikatyötä oman hyvinvoinnin vuoksi. Hanhisuanto on ollut osa-aikaisena jo 30 vuotta, Isomäki 5 vuotta.

– Olin ensin kotona lasten kanssa, kun he olivat pieniä ja sen jälkeen olen jatkanut osa-aikatyötä oman hyvinvoinnin takia. En jaksaisi kokopäivätyötä sairaanhoitajana, Hanhisuanto toteaa.

Hanhisuanto tekee 80-prosenttista työaikaa. Tämä tarkoittaa yhdeksää vapaapäivää kolmessa viikossa.

Isomäki tekee 50-prosenttista työaikaa. Hän on töissä 2-3 päivää viikossa.

– Teen kolmivuorotyötä aamuisin, iltaisin ja öisin. Työ on perushoitamista eli pesen, suihkutan ja syötän potilaita, Isomäki kertoo.

Yli puolet tekee osa-aikatyötä Pietarsaaressa

Pietarsaaren seudulla jopa yli puolet sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä tekee osa-aikatyötä. Tämä on poikkeuksellista, sillä Tehyn vuoden 2019 tilastojen mukaan alalla osa-aikaisia on keskimäärin noin 12 prosenttia työntekijöistä.

Pietarsaaren seudun osa-aikaisten suurta määrää selittää se, että alueella on perheitä, joissa on paljon lapsia. Lisäksi työtä pidetään raskaana etenkin vanhustenhuollossa ja lyhyempi työviikko auttaa jaksamisessa. Osa-aikaisuuteen on myös suhtauduttu kannustavasti.

Pietarsaaren kaupungin henkilöstöpäällikön Päivi Stenmanin mukaan osa-aikatyön tekeminen on lisääntynyt alueella vuosi vuodelta. Joustavuus työajoissa on helpottanut rekrytointia, mutta lisännyt työtä henkilöstöhallinnossa.

Yli 800 osa-aikaisen työvuorojen tekeminen ei ole helppoa, joten osa-aikatyön ehtoja kiristettiin vuoden 2021 alusta.

– Aikaisemmin työntekijät ovat voineet valita, kuinka paljon he haluavat työskennellä. Työntekijä on myös halutessaan voinut ottaa lisää vuoroja, Stenman sanoo.

– Nyt vaihtoehtoina ovat puolipäiväisyys tai 80-prosenttinen työaika. Osa-aikaisuutta voi hakea kerrallaan puoleksi vuodeksi tai vuodeksi, kun sitä on aiemmin voinut ottaa myös lyhyemmäksi aikaa.

Osa-aikaisten suuren määrän seurauksena Pietarsaaren seudulla on vakinaistettu sijaistoimia, kertoo henkilöstöpäällikkö Päivi Stenman. Anssi Leppänen

Tavallista Ruotsissa ja Norjassa

Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakosken mukaan Ruotsissa ja Norjassa osa-aikatyön tekeminen sosiaali- ja terveysalalla on tavallista. Syy on kulttuurissa ja ansiotasossa.

– Heillä on erityyppinen perheajattelu kuin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa hoitohenkilöstön työtä arvostetaan paljon. Siellä nähdään työssä jaksamisen edellytykseksi se, ettei heitä kuormiteta liikaa. Myös palkka ja mitoitukset ovat kunnossa, Honkakoski painottaa.

Suomessa osa-aikatyötä myönnetään pääasiassa vain lakisääteisin tai terveyteen liittyvin perustein. Pietarsaaren seutu on poikkeus: harkinnanvaraista osa-aikaisuutta tekee vajaa kolmannes eli 250 alan-ammattilaista.

– Uskon, että aika moni työntekijä haluaisi tehdä hakea sitä [osa-aikaisuutta]. Henkilöstöä on kuitenkin monesti liian vähän, joten harkinnanvaraista osa-aikaisuutta ei pystytä antamaan, vaikka se tukisikin jaksamista, Honkakoski jatkaa.

Toinen tekijä on raha.

– Sote-henkilöstön palkat ovat pieniä ja varsinkin Etelä-Suomessa asumiskulut ovat niin suuret, ettei esimerkiksi yksinhuoltaja pysty hakemaan osa-aikaista työtä. Ihminen joutuu enemminkin tekemään säännöllistä työaikaa enemmän töitä ja jopa useammalle työnantajalle, Honkakoski toteaa.

Moni Carola Hanhisuannon työkaveri tekee osa-aikatyötä. Anssi Leppänen

Perushoitaja Annika Isomäen mukaan osa-aikatyö ei kannata taloudellisesti, mutta vaakakupissa painaa enemmän perhe ja oma jaksaminen. Tarvittaessa voi myös tehdä lisävuoroja.

Sekä Carina Hanhisuanto että Isomäki aikovat jatkaa osa-aikaisina mahdollisimman kauan.

– Olen saanut lisää vapaa-aikaa. Olen saanut huilata kunnolla ja teen työn paremmin, kun olen pirteänä töissä, Isomäki sanoo.