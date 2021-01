Sovellusten ehtoja hyväksytään, sillä niitä on vaikea löytää ja ymmärtää – näin Whatsappin käyttäjät kommentoivat käyttöehtokohua katugallupissa

Viestintäpalvelu Whatsappin tuore päivitys on herättänyt hämmennystä. Näin asiaa kommentoitiin gallupissa. Kuvassa Matleena Kallio (oikealla) ja Katariina Rissa.

Viestintäpalvelu Whatsappin päivitys on herättänyt närää maailmalla, mutta katugallupissa asiaan suhtaudutaan rauhallisesti.

Whatsapp-viestipalvelun käyttöehtojen muuttumisesta noussut keskustelu on rantautunut myös Suomeen. Perjantaina Whatsapp ilmoitti, että se lykkää käyttöehtojen hyväksymisvaatimusta palvelussaan toukokuulle.

Vaikka eurooppalaisiin käyttöehtojen muutos ei suoranaisesti vaikuta (siirryt toiseen palveluun), vaan muutokset siellä koskevat vain Whatsapp Business -palvelua, on myös moni heistä päättänyt sanoa hyvästit huippusuositulle pikaviestipalvelulle.

Taustalla on muun muassa halu vähentää riippuvuutta Whatsappin emoyhtiöstä, Facebookista.

Euroopan ulkopuolella asuville käyttäjille muutos tarkoittaa sitä, että Whatsappin käyttäjä suostuu siihen, että hänen käyttäjätilinsä tietoja jaetaan Facebookille ja sen omistamille yhtiöille mainostarkoituksiin.

Näitä tietoja ovat muun muassa puhelinnumero, käytetty puhelinlaite ja puhelinoperaattori, Whatsappin käytön aktiivisuus ja tilin ip-osoite.

Jos ehtoja ei hyväksy, sovelluksen käyttö loppuu siihen.

Anni Laiholle (oikealla) ja Mikaela Lindbergille Telegram on jo tutuksi tullut viestintäalusta. Benjamin Suomela / Yle

Whatsappin ilmoituksen jälkeen muun muassa viestipalvelu Signalin ja Telegramin latausmäärät ovat lähteneet räjähdysmäiseen nousuun.

– Käytän Whatsappia edelleen, mutta olen ladannut myös Telegramin, jota on tullut nyt käytettyä paljon, kertoo helsinkiläinen Anni Laiho.

Niin ikään Mikaela Lindberg käyttää yhä Whatsappia, mutta puhelimesta löytyy myös Telegram.

– Ainejärjestön jutut ovat jo Telegramin puolella, hän kertoo.

Keskustelu massamuutosta pois Whatsappista eri viestintäalustoille oli nuorille naisille jo entuudestaan tuttu. Anni Laihon mielestä nyt pinnalle pulpahtanut aihe ei kuitenkaan ole niin yllättävä, kuin jotkut ovat antaneet ymmärtää.

– Ongelmathan johtuvat siitä, että moni ei halua käyttää Whatsappia, sillä se on Facebookin alainen. Se on ollut sitä kuitenkin jo pitkään, ja niin on moni muukin sovellus, hän huomauttaa.

Whatsapp julkaistiin vuonna 2009, ja siirtyi Facebookin omistukseen vuonna 2014. Facebook omistaa myös toisen viestipalvelun, Messengerin, sekä kuvien jakopaikkana tunnetun Instagramin.

Marko Grents näkee myös hyviä puolia siinä, että sovellukset keräävät käyttäjistään tietoa. Silloin hänelle ehdotetaan esimerkiksi työpaikkoja kohdennetusti. Benjamin Suomela / Yle

"Minua ei pelota"

Espoolainen Antto Terras ei ollut käyttöehtomuutoksesta kuullutkaan, mutta muodosti nopeasti kantansa asiaan.

– Aion ilman muuta jatkaa niin Whatsappin kuin muidenkin kanavien käyttöä. Turvallisuudesta digikanavissa ei ole muutenkaan mitään takeita. Suhtaudun luottavaisesti kansainvälisiin jätteihin, jotka niitä pyörittävät, hän toteaa.

Samoilla linjoilla on myös Marko Grents.

– Olen aina käyttänyt Whatsappia enkä ole sen suuremmin miettinyt, myykö joku tietojani eteenpäin vai ei. Minua ei pelota, sillä minulla ei ole mitään salattavaa, hän sanoo naurahtaen.

Eikä Grents koe, että kohdennettu markkinointi olisi vain huono juttu.

– Pari kertaa olen huomannut, että jos olen viestitellyt kaverini kanssa jostakin kiinnostavasta asiasta, sitä mainostetaan seuraavaksi Facebookissa. Ei se minua haittaa – se jopa auttaa esimerkiksi töiden etsimisessä.

Antto Terras ei käytä aikaa sovellusten käyttöehtojen lukemiseen. Hän luottaa digijättien toimintaan. Benjamin Suomela / Yle

Odottavalla kannalla

Whatsappista eivät ole pois ryhtäämässä myöskään Matleena Kallio tai Katariina Rissa – ainakaan näillä näkymin.

– Ajattelin katsella vielä, mitä tulee tapahtumaan. Tämä vaikuttaa aika isolta jutulta, mutta haluan uskoa että täällä Euroopassa, jossa on esimerkiksi EU-lakeja voimassa, tilanne ei ole aivan yhtä paha, Rissa sanoo.

Matleena Kallio kertoo juuri käyneensä yliopistolla kurssin, jossa tietoturva-asioita käsiteltiin.

– Mietin aika paljon sitä, mitä sovellukset todella tietävät minusta ja millaista dataa ne keräävät.

Katariina Rissasta puolestaan tuntuu, että ihmiset hänen ympärillään ovat kiinnostuneempia tietoturva-asioista kuin hän itse.

– Nämä ovat tietenkin tärkeitä asioita, mutta ehkä se on jonkin tason luottamista siihen, että yritykset tietävät mitä tekevät ja noudattavat lakeja.

Lotta Kupiaisen mielestä käyttöehtojen löytäminen ja ymmärtäminen on tehty varsin hankalaksi. Benjamin Suomela / Yle

Ehdot halutaan selkeämmin esille

Mutta onko vastausten löytäminen tietoturvakysymyksiin helppoa eri sovellusten syövereistä?

Katugalluppiin vastanneiden ihmisten vastaus on yksimielinen: ei.

Helsinkiläinen Lotta Kupiainen on sitä mieltä, että selkeiden valintojen tekeminen on tehty todella hankalaksi.

– On aivan selvää, että erilaiset päivitykset ja valinnat vievät paljon aikaa, mikä takia ihmiset eivät haluaisi tehdä niitä. Se taas johtaa siihen, että valintoja tehdään automaatiolla. Aivan ensimmäisenä pitäisi olla sellainen kohta, jossa voisi valita, että haluaa pitää kaikki tietonsa salassa.

Syy kinkkisyyteen on Kupiaisen mielestä yksinkertainen.

– Palvelut haluavat tehdä bisnestä, ja haluavat tiedot itselleen.

Samaa mieltä on Mikaela Lindberg.

– Ei riitä että saadaan evästeviesti, jossa voi valita että hyväksyykö ehdot vai ei, jotka ovat pikkutekstinä jossakin. Niiden pitäisi olla selkeästi esillä.

Myös Antto Terras on havainnut, että maailmassa riittää käyttöehtoja ja pikkupränttejä. Hän toteaa, ettei lukisi niitä kuitenkaan ja klikkaa siksi tavallisesti tekstit saman tien pois.

Terras uskoo, että jos joku hänen tietonsa haluaa anastaa, se tapahtuu joka tapauksessa – hyväksyi hän käyttöehdot tai ei.

– Oma elämäni tavallisena kansalaisena on niin merkityksetöntä, että aion jatkaa näiden sovellusten käyttöä. Ne helpottavat elämää. Kukaan ei kuitenkaan ole minulta maitotölkkiä viemässä jääkaapista, Terras summaa.

