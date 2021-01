Sähkönkulutus nousi perjantaiaamuna talven ennätystasolle – Miten kova pakkanen on vaikuttanut sinun päivääsi? Lähetä kuva!

Alkuviikosta riehunut Toini-myrsky vaihtui loppuviikon koviin pakkasiin, mikä nosti Suomen sähkönkulutuksen perjantaiaamuna kuluvan talven ennätystasolle.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi perjantaiaamuna kello 8–9 noin 14 230 megawattiin. Suomessa sähköä tuotettiin 9 620 megawatin teholla, ja loput tuotiin Ruotsista, Venäjältä ja Virosta.

Fingrid arvioi sähkönkulutuksen pysyvän korkeana vielä perjantain ajan, mutta pakkasten lauhtuessa palataan normaaliin kulutustasoon, joka Suomessa talvella on keskimäärin 10 000–12 000 megawatin luokkaa.

Tavalliset talvilukemat

Fingridin johtajan Reima Päivisen mukaan yli 14 000 megawatin kulutus on pakkaspäivinä varsin tavallista.

– Talvella kyllä yleensä käydään tällaisissa lukemissa. Viime vuoden leuto talvi oli poikkeus, silloin ei menty kertaakaan yli 14 000 megawatin, Päivinen sanoo.

Päivisen mukaan kotimaan sähköntuotantokyky tehoreserveineen on noin 11 400 megawattia, loput tulevat tuonnista. Kotimaan tuotannon ja tuontisähkön suhde riippuu täysin markkinatilanteesta.

– Käytännössä Pohjoismaat ja Länsi-Eurooppa ovat yhteistä tukkumarkkina-aluetta. Tuotanto vaihtelee tunti tunnilta kulutuksen, siirtotilanteen ja kysynnän mukaan. Jos ulkomailta on saatavilla kotimaata halvempaa sähköä, tuonti on suurta, Päivinen sanoo.

Sähköä olisi riittänyt kovempiinkin pakkasiin

Sähkön riittävyys ei huippukulutuksen hetkelläkään ollut vaarassa: voimalaitokset toimivat ilman isoja häiriöitä, ja tuontisähköä riitti. Joulukuussa Fingrid arvioi (siirryt toiseen palveluun), että talven sähkön huippukulutus voi yltää hieman yli 15 000 megawattiin.

Kaikkien aikojen sähkönkulutuksen ennätys on talvelta 2016, jolloin kulutus oli korkeimmillaan 15 105 MWh/h.

Sähkönkulutusta voi seurata reaaliajassa Fingridin sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Lähetä oma pakkaskuvasi!

Etelä-Suomessa pakkasta on perjantaina 20–25 astetta, Lapissa pakkaset sen sijaan alkavat jo helpottaa. Koko maan lauhin ilma on Pohjois-Lapissa, missä pakkanen on heikentynyt alle kymmeneen asteeseen.

Hyytävimmät pakkaset osuvat perjantaina Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroitukset maan etelä- ja keskiosiin Ahvenanmaata lukuunottamatta.

