Nato-maiden sotilaat pudotetaan reppu selässä ja sukset jalassa hyiseen avantoon Sodankylässä – Esikuntapäällikkö: "Jos avannosta ei pääse ensimmäisellä kerralla ylös, homma otetaan uusiksi"

Sodankylässä on parhaillaan viiden maan sotilaita harjoittelemassa talvisodankäyntiä. Kurssin alkupuolella pakkasta oli jopa 33-34 astetta.

Sodankylän Jääkäriprikaatissa koulutetaan parhaillaan usean Nato-maan sotilaita talvisiin taisteluolosuhteisiin.

Mukana on kaikkiaan 17 sotilasta, suomalaisten lisäksi kurssille osallistuu yhdysvaltalaisia, virolaisia, ranskalaisia ja isobritannialaisia. Ulkomaalaisten sotilaiden osallistuminen talvisodankäynnin kurssille on osa maavoimien kahdenvälistä koulutusyhteistyötä. Maavoimien mukaan mukana olevat ulkomaalaiset on testattu ennen kurssin alkua eikä heiltä löytynyt koronavirustartuntaa.

Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö Mikko-Petteri Monola kertoo, että kurssilla sotilaat opettelevat selviytymistä talvella, kuten muun muassa kerrospukeutumista ja tulentekoa. Kurssin alkupäiville on sattunut varsin arktinen sää, pakkasta on ollut Sodankylässä jopa 33-34 astetta.

– Ei ole tarvinnut motivointia, miksi ja miten kerrospukeudutaan, Monola sanoo.

Monolan mukaan lisäksi kaikki harjoitukseen osallistujat laitetaan täydessä varustuksessa ja sukset jalassa avantoon, josta on päästävä ylös omin avuin.

– Jos avannosta ei pääse ensimmäisellä kerralla ylös, homma otetaan uusiksi lämmittelytauon jälkeen, Monola kertoo.

Amerikkalaiskenraali kävi Sodankylässä ja Ivalossa

Kurssin aloitusta seurasi Yhdysvaltain Euroopan ja Afrikan maavoimajoukkojen komentaja, kenraali Christopher G. Cavoli. Kyse on arvovieraasta, sillä hän on maan korkea-arvoisin sotilas Euroopassa.

Yhdysvaltain Euroopan ja Afrikan maavoimajoukkojen komentaja, kenraali Christopher G. Cavolin (vasemmalla) vierailua isännöi Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko Sodankylässä. Maavoimat

– Hän ehti ensimmäiselle päivälle ja tapasi maanmiehiään, Monola lisää.

Maavoimien mukaan kolmipäiväisen Suomen-vierailunsa aikana Cavoli kävi myös seuraamassa taisteluammuntoja Rovajärven harjoitusalueella, vieraili Ivalossa Lapin rajavartiostossa ja tapasi Puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen. Cavoli kävi Suomessa 10.–12. tammikuuta.

Talvisodankäynnin kurssi Sodankylässä alkoi maanantaina 11. tammikuuta ja päättyy ensi viikon perjantaina 22. tammikuuta. Kurssi on järjestetty vuosittain jo pitkään.