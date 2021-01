13 vanhusta kuollut, hoitajat kertovat pelosta mennä töihin: Super syyttää, ettei hoitajille anneta kunnon maskeja, työnantaja kiistää

Rauhaniemen sairaalassa on todettu yhteensä 112 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 60 on löytynyt potilailta ja 52 henkilökunnan jäseniltä

Koronaepidemia on jatkunut yli kuukauden vanhuksia hoitavassa Rauhaniemen sairaalassa Tampereella. Hoitajia edustava Superliitto arvostelee sairaalaa ja THL:ää siitä, ettei hoitajien hyväksi ole tehty kaikkea voitavaa.

Rauhaniemen sairaalassa on joulukuun alussa alkaneen epidemian aikana menehtynyt 13 tartunnan saanutta potilasta. Tartuntoja on todettu potilailla ja henkilökunnalla yhteensä 112. Yli 50 henkilökunnan jäsentä on saanut tartunnan, mikä on suuri määrä.

Rokotukset alkoivat vuoden lopussa, minkä jälkeen kaksi rokotettua ehti vielä saada tartunnan.

Superin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen ihmettelee, kun työnantaja on kertonut, että kaikki ennalta ehkäisevät toimet on viritetty huippuunsa.

– Tätä en uskonut ja lähdin selvittämään asiaa. Työntekijöiltä saamani tiedon mukaan puutteita siellä on ollut todella paljon, Kemppainen kertoo Ylelle.

Kemppaisen mukaan suurin puute koskee sitä, että kunnon maskeja on ollut vaikea saada. Hänen mukaansa koronapotilaita hoitavat hoitajat ovat joutuneet käyttämään kirurgisia hengityssuojaimia.

– Meille on kerrottu, että FFP-hengityksensuojaimia on vähän ja niitä pitää käyttää harvoin. Hoitajat sanovat, että FFP-suojaimet ovat kiven alla.

Kemppainen kirjoitti asiasta myös blogikirjoituksen Superin sivuille (siirryt toiseen palveluun).

– Koronapotilaita hoitavissa vanhustenhoidon yksiköissä pitää saada käyttää vastaavanlaisia henkilönsuojaimia kuin sairaalamaailmassakin. Kirurgisten hengityssuojaimien käyttö koronapotilaita hoidettaessa ei ole riittävä, vaan tarvitaan tarkoitukseen sopiva FFP-hengityksensuojain.

Työnantaja kiistää

Hallintoylilääkäri Lauri Seinelä kiistää syytökset. Hänen mukaansa FFP-suojaimia käytetään aina ohjeiden mukaisesti esimerkiksi kun kyse on pisaratartunnan vaarasta. Hänen mukaansa Rauhaniemessä on käytetty eristyksen asteeseen soveltuvia maskeja ja visiirejä.

– Hoitajilla on ohjeen mukaiset suojaimet, joita käytetään koronapotilaiden hoidossa erikoissairaanhoidossa ja Rauhaniemessä. Nyt ei ole ollut suojaimista kiinni. Keväällä olisi ollut hankalampaa, Seinelä sanoo.

Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen sanoo, että FFP-suojainta tarvitaan vain tietyissä, esimerkiksi aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä. Asiaa on Räsäsen mukaan pohdittu sairaanhoitopiirin kanssa.

– Infektiolääkärien kanssa olemme päätyneet siihen, että FFP-suojainten käyttö ei sitä tilannetta ratkaise, Räsänen kommentoi.

Ainakin osa hoitajista pelkää

Hoitajat ovat kirjelmöineet asiasta ammattiliitolle.

– Hoitajat pelkäävät ja he ovat harmistuneita. Heitä myös syyllistetään, että he eivät ole toimineet oikealla tavalla, Kemppainen kertoo viesteistä.

Hallintoylilääkäri Seinelän mukaan pelko on ymmärrettävää, koska henkilökunnassa on paljon tartunnan saaneita. Jonkun pitää kuitenkin hoitaa myös koronapotilaat, Seinelä sanoo.

– Minulle tulleen palautteen mukaan osa henkilökunnasta on tehnyt töitä myös tyytyväisinä. Tilanne on totta kai fyysisesti ja henkisesti raskas. Hattua pitää nostaa henkilökunnalle, joka on tehnyt töitä.

Torstaina ei tullut uusia tartuntoja.

– Pääosa potilaiden eristyksistä on päästy purkamaan. Näyttäisi siltä, että tilanne on rauhoittumaan päin.

Super pyytänyt ohjeiden päivitystä

Superin Kemppaisen mukaan ongelman ydin on, että THL:n ohjeistuksissa (siirryt toiseen palveluun) nettisivuilla kirurginen suusuojain on riittävä jopa koronapositiivisen hoidossa. Yle on pyytänyt THL:ltä kommenttia ohjeista, mutta ei ole vielä saanut sitä. Super on ollut yhteydessä THL:ään asiasta.

Superliiton Kemppaisen mukaan vanhusten hoitopaikkojen tilat ovat usein huonokuntoisia. Hänen tietojensa mukaan tämä on vaikeuttanut työtä myös Rauhaniemen sairaalassa.

Kemppainen arvostelee myös sovellettua karanteenia, joka oli ainakin alkuun käytössä Rauhaniemen sairaalassa. Altistuneet hoitajat ovat olleet töissä, koska työntekijöitä ei saatu tarpeeksi. Sovellettua karanteenia ei ole käytetty Tampereen kaupungin mukaan aikoihin.

