Riittääkö, että koululainen saa vaihtaa maskin kerran päivässä? Näin on laskettu joissain kunnissa

Lasten ja nuorten maskikäytännöt vaihtelevat kunnissa. Esimerkiksi Kainuussa Kajaanissa on jaettu viisi kangasmaskia jokaiselle oppilaalle päivää kohti, Kuhmossa puolestaan neljä ja Sotkamossa kangasmaskeja annetaan kaksi per oppilas.

Sotkamon kunnan kasvatusjohtaja Ville Manninen myöntää, että osalla oppilaista päivä on pitkä vain kahdella maskilla. Koulusta saa kertakäyttömaskin tilalle, jos kangasmaski kostuu.

Opetushallitus ei ole antanut maskien käytöstä suositusta, vaan on välittänyt kouluille tietoa THL:n maskisuosituksesta. Se toteaa, että maski pitää vaihtaa uuteen, jos sen poistaa tai jos se kostuu tai likaantuu. Käyttöön tulee varata niin monta maskia kuin päivän aikana todennäköisesti tarvitsee.

Samanlaiset maskit eivät sovi kaikille

Lapset ovat maskien määrän ja laadun suhteen vaihtelevissa asemissa eri puolilla Suomea, arvioi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

– Tämä on väistämätöntä, kun paikallisviranomaisille annetaan päätösvalta. Se on toki viisasta, koska opetuksesta päättävillä viranomaisilla on tieto, millaiset ovat koulujen tilat ja kuinka turvavälit pystytään pitämään.

Maskien riittämätön määrä ei ole ainoa asia, mikä voi ärsyttää lapsia tai heidän vanhempiaan.

Kajaanissa osa oppilaiden vanhemmista on kritisoinut sitä, että maskit ovat lapsille liian isoja ja paksuja.

Pekkarinen näkee tässä ristiriidan viralliseen ohjeistukseen.

– On hiukan hankalaa, että kaikki jaettavat maskit ovat samanlaisia, kun samaan aikaan THL:n ohjeissa korostetaan, että maskien on oltava sopivia omille kasvoille.

Yleisestikin maskien käyttö kouluissa tuntuu olevan nyt aihe, joka puhuttaa monessa perheessä. Siihen liittyy monenlaisia ajatuksia.

– Meillekin tulee soittoja, joissa vaaditaan että lasten pitää käyttää maskeja, koska he altistavat riskiryhmään kuuluvia. Samalla tulee kannanottoja, että maskit estävät lapsia kommunikoimasta ja hengittämästä.

Pekkarinen kaipaisi lisää lapsille suunnattua viestintää.

– Kaikki ohjeet tulisi tehdä niin, että lasten oikeus tietoon toteutuu. Kasvomaskeissa on kyseessä päätös, joka vaikuttaa suoraan heidän elämäänsä ja arkeensa.

Pekkarinen uskoo, että mitä enemmän tietoa lapsilla on, sitä paremmin he myös sitoutuvat käyttämään maskeja oikein.

THL ei halunnut kommentoida lapsiasiavaltuutetun näkemyksiä Ylelle.

