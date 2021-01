Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika

Airiston Helmi- yhtiöltä on tavaravarikossa noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus pitää Airiston Helmen miljoonatakavarikon edelleen voimassa.

Keskusrikospoliisi on takavarikoinut Airiston Helmen rikostutkinnassa käteistä rahaa kaikkiaaan noin 3,5 miljoonaa euroa.

Takavarikon jatkamisen lisäksi käräjäoikeus myös siirsi poliisin vaatimuksen mukaisesti syytteiden noston määräpäivää vuodella, 17. tammikuuta 2022 asti.

Syytteet olisi pitänyt nostaa viimeistään tämän viikon lopussa, mutta poliisitutkinta on yhä kesken

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkintaa yhtiöön liittyvien epäiltyjen talousrikosten vuoksi yli kaksi vuotta sen jälkeen kun Airiston Helmen kiinteistöihin tehtiin laaja isku syyskuussa 2018.

Airiston Helmen omistaja, venäläinen liikemies Pavel Melnikov on kiistänyt rikossyytteet.

Poliisitutkinnassa on kaksi linjaa, Suomen haara ja kansainvälinen haara.

Suomen haarassa poliisi epäilee, että Paraisilla toiminut yhtiö on maksanut ulkomaalaisille työntekijöilleen palkkoja ohi kirjanpidon.

Tutkinnan mukaan verovahingon määrä on ollut yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Se pitää sisällään verot, jotka on jätetty maksamatta ja myös yhtiölle määrätyt veronkorotukset.

Rikosepäilyn mukaan työeläkemaksuja on jätetty maksamatta noin 760 000 euroa. Tutkinnan aikana yhtiö on maksanut ulosoton kautta työeläkemaksuja noin 35 000 euroa.

Kansainvälisessä linjassa tutkitaan rahanpesua. Poliisi epäilee, että yhtiöön on piilotettu rikoksella saatuja varoja. Poliisilla on selkeä käsitys siitä, millaista toimintaa on kansainvälisesti harjoitettu ja missä esirikos olisi tapahtunut.

Yhtiö myy saariaan. Melnikov on aikonut myydä kaikki kiinteistönsä Suomessa.

Lue myös:

Seiska: Airiston Helmen huviloita myyty näyttelijä Jasper Pääkköselle, Krista Kososelle ja ohjaaja Antti Jokiselle

Airiston Helmeen iskettiin kaksi vuotta sitten: "Onnistuttiin täyden kympin arvoisesti" – Miksi tutkinta venyy, vieläkö miljoonat takavarikossa?

Airiston Helmen takana olevalta venäläismieheltä vakuustakavarikkoon yli 2 miljoonaa euroa – käräjäoikeuden mukaan miestä epäillään muun muassa törkeästä veropetoksesta

Hovioikeus piti Airiston Helmi -miljoonatakavarikon edelleen voimassa

Mitä kuuluu Airiston Helmelle? Talousrikoksista epäilty yhtiö myy saariaan ja saa niin tehdä, koska takavarikossa on tarpeeksi käteistä