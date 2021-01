Korruptiokohun keskelle joutunut Viron keskustapuolue teki kiinteistöbisneksiä Nuorisosäätiö-tutkinnan pääepäillyn kanssa

Virossa pitkään asunut suomalainen liikemies Arto Autio on yksi pääepäillyistä Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyvässä rikostutkinnassa.

Viron poliittinen elämä ajautui tiistaina kaaokseen, kun maan pääministeri Jüri Ratas jätti eronpyyntönsä.

Hieman aiemmin Viron valtionsyyttäjä oli kertonut epäilevänsä ainakin viittä henkilöä lahjusvyyhdissä. Pääministeripuolue keskustan epäillään järjestelleen virolaiselle liikemiehelle valtion lainoja ja saaneen vastineeksi lupauksen vaalirahoituksesta.

Pääministeri Ratasta ei epäillä rikoksista.

Viron keskustapuolueen viime vuosien toiminnassa on yhteyksiä myös toiseen valtavaan korruptioskandaaliin eli Suomen poliisin tutkimaan Nuorisosäätiö-vyyhtiin.

Viron keskusta myy rahapulassa puoluetoimistonsa

Rahapulaan ajautunut Viron keskustapuolue myi loppukesällä 2017 toimitilansa Tallinnan vanhassa kaupungissa.

Ostajaksi ilmaantui vasta perustettu virolainen yhtiö, jonka omistaa Virossa pitkään asunut suomalainen liikemies Arto Autio.

Aution firmat olivat tehneet suuria kiinteistökauppoja Tallinnassa Nuorisosäätiön kanssa. Ne takasivat miljoonavoitot Aution yhtiöille. Nuorisosäätiöllä oli kaupoissa maksajan rooli.

MOT kysyi Autiolta loppukesällä 2017 kiinteistökaupoista, jotka hän oli tehnyt Viron keskustapuolueen kanssa.

Hänestä oli yhdentekevää, kenen kanssa kaupat tehtiin.

– Sillä ei ole mitään väliä, onko myyjä keskustapuolue tai Matti Möttönen. Minuun oltiin yhteydessä. Jollakin oli tarve myydä ja keskusteluja käytiin. Esitin tarjouksen, ja se hyväksyttiin, Autio sanoi haastattelussa, jota ei ole aiemmin julkaistu.

Yle ei tavoittanut Autiota tuoretta haastattelua varten.

Viron pääministeri Jüri Ratas pyysi hallituksensa eroa tällä viikolla. Eropyynnön taustalla on pääministeripuolue keskustaa koskeva korruptioskandaali. Olivier Hoslet / EPA

Ylihintainen kiinteistökauppa

Keskustapuolue on ollut Viron valtapuolue viime vuosikymmenet. Puolue on ollut myös aiemmin keskellä korruptioskandaalia. Tallinnan keskustalainen pormestari Edgar Savisaar joutui jättämään paikkansa vuonna 2015 korruptio- ja rahanpesuepäilyjen takia.

Laaja poliisitutkinta käynnissä Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyviä rikosepäilyjä tutkivat Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi.

Rikoksesta epäiltynä on jopa parikymmentä ihmistä.

Tutkinta käynnistyi Nuorisosäätiön ex-johtajien lahjusepäilystä, mutta on sittemmin laajentunut koskemaan muun muassa laajaa joukkoa säätiön kanssa liiketoimia tehneitä liikemiehiä.

Poliisin tutkintaa hidastaa se, että epäiltyjä on ainakin kolmesta eri maasta.

Epäillyllä rikoksella hankittuja varoja on myös kierrätetty useiden maiden, kuten veroparatiisina pidettyjen Maltan ja Marshallinsaarten kautta.

Vuonna 2017 käynnistynyt poliisitutkinta kestää todennäköisesti vielä vähintään vuoden.

Arto Aution ostama keskustan puoluetoimisto sijaitsi paraatipaikalla Tallinnan vanhassa kaupungissa. Samassa yhteydessä myös Tallinnan kaupunki myi kohteesta pienemmän kiinteistön. Kauppahinta oli yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Viron yleisradioyhtiön tutkivan journalismin ohjelman Pealtnägijan pyytämien arvioiden mukaan kiinteistön käypä hinta oli noin 2,6 miljoonaa euroa.

Aution yhtiö näyttää siis maksaneen siitä 300 000 euroa ylihintaa. Viron keskustapuolue ja Autio ovat kiistäneet tämän. Pienimuotoinen mediakohu ei johtanut lopulta viranomaisten tutkintaan.

Kun kauppa oli toteutettu, Viron keskustapuolue muutti uusiin toimitiloihin Tallinnan länsipuolelle. Tilat omisti liikemies Arto Autio. Aiemmin samoissa tiloissa oli vuokralaisena Nuorisosäätiö.

Poliisi alkaa tutkia lahjusvyyhtiä

Keväällä 2018 Yle ja Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoivat, että Nuorisosäätiön kahta entistä johtajaa eli Aki Haaroa ja Perttu Nousiaista epäillään lahjusten ottamisesta ja useista muista talousrikoksista.

Tutkinnan yksi pääepäillyistä on Arto Autio, jonka yhtiöt olivat tehneet miljoonien eurojen voittoja Nuorisosäätiön kanssa solmituissa kiinteistökaupoissa. Osa rahoista oli taas siirretty edelleen Haarolle ja Nousiaiselle.

Suomen poliisi epäilee Autiota ainakin törkeästä rahanpesusta, avunannosta törkeään kavallukseen ja avunannosta törkeään lahjomiseen elinkeinotoiminnassa. Elokuussa 2020 Yle kertoi, että Autiota epäillään rikoksista myös Virossa.

Haaro, Nousiainen ja Autio ovat aiemmin kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisi uskoo, että Nuorisosäätiön johtajat ja heitä lähellä olevat liikemiehet pyörittivät lahjusrinkiä. Nuorisosäätiö junaili miljoonien eurojen voittoja liikemiehille, jotka taas maksoivat lahjuksia säätiön johtajille.

Esitutkinta on paisunut. Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi epäilevät rikoksista jo yli 15:sta ihmistä kolmesta eri maasta. Poliisi on kuvaillut tutkintaa poikkeuksellisen laajaksi.

Nuorisosäätiön ex-johtajia Perttu Nousiaista (vas.) ja Aki Haaroa koskeva rikostutkinta alkoi vuonna 2017. Nyt rikoksesta epäiltynä on enimmillään jopa parikymmentä henkilöä. Yle MOT ja Markku Ulander / Lehtikuva

Vaalitukea ja valtion lainaa

Viron korruptioskandaalin keskiössä on Tallinnaan rakennettava kauppakeskus Porto Franco (siirryt toiseen palveluun). Hankkeen takana oleva liikemies on luvannut järjestää yli miljoona euroa vaalitukea Viron keskustapuolueelle. Liikemies on rahoittanut jo aiemmin suurilla summilla virolaisia puolueita.

Syyttäjän mukaan keskusta taas oli järjestämässä 39 miljoonan euron investointilainan Viron hallitukselta Porto Francon hankkeeseen.

Yksi rikoksista epäiltynä olevista henkilöistä on Viron valtiovarainministerin Martin Helmen avustaja Kersti Kracht, joka pidätettiin torstaina.Viron yleisradioyhtiön (siirryt toiseen palveluun) mukaan syyttäjä uskoo Krachtin pyrkineen varmistamaan, että liikemies saa lainan ja että sen ehdot ovat liikemiehelle mieluisia.

Sukunimi Kracht on tuttu muistakin yhteyksistä kuin Nuorisosäätiö-vyyhdistä. Kersti Kracht oli yli kahden vuosikymmenen ajan naimisissa virolaisen liikemiehen Argos Krachtin kanssa. Kaksikon avioliitto päättyi muutama vuosi sitten myrskyisästi ja erosta uutisoitiin laajasti Viron mediassa (siirryt toiseen palveluun).

Ennen eroaan pariskuntaa pidettiin eräänlaisena Viron voimakaksikkona. Virolaislehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ”missä oli rahaa ja Krachtit, oli aina skandaali lähellä”.

Argos Kracht on perustanut 1990-luvun jälkeen tuhansia valmisyhtiöitä asiakkailleen Viroon (siirryt toiseen palveluun). Palveluun kuuluu myös muun muassa veroneuvontaa ja hallinnollisten asioiden hoitoa.

Argos Krachtilla on taas oma sivuroolinsa Nuorisosäätiön lahjusvyyhdissä.

Nuorisosäätiö alkoi edellisten johtajien tehdä kiinteistöbisnestä Virossa. Kyseisen talon Nuorisosäätiö hankki Tallinnnasta. Viron-toiminnoista aiheutui lopulta Nuorisosäätiölle jopa kymmenien miljoonien eurojen tappiot. Jyri Hänninen / Yle

Epäillyt miljoonalahjukset

Poliisi epäilee, että Aki Haaron ja Perttu Nousiaisen yhtiöiden tai henkilökohtaisille tileille maksettiin lahjuksia vähintään yli kolme miljoonaa euroa.

Rahat tulivat pääosin Arto Aution tai lahtelaisen rakennusliikkeen SSR:n hallinnoimista yhtiöistä. Rahojen alkuperää pyrittiin kuitenkin häivyttämään siirtelemällä varoja maasta ja yhtiöstä toiseen.

Operaatiossa käytettiin myös veroparatiisiyhtiöitä. Yksi näistä oli Marshallsaarille rekisteröity Aggregate Value Ltd, joka lähetti 445 000 euroa Nuorisosäätiön ex-puheenjohtajan Perttu Nousiaisen tilille vuonna 2015.

Tilisiirrossa viitataan Nuorisosäätiön rakennushankkeeseen Lahden Aleksanterinkadulla. Poliisi epäilee, että hankkeen yhteydessä maksettiin mittavia lahjuksia.

Veroparatiisiyhtiön, josta rahat lähetettiin Nousiaisen tilille, on ainakin aiemmin omistanut Argos Kracht. Viron poliisi on tutkinut yhtiötä aiemminkin, (siirryt toiseen palveluun) kun se selvitti Krachtin perheeseen liittyviä epäiltyjä talousrikoksia.

Argos Krach ei antanut Ylelle haastattelua. Ylelle lähettämässään sähköpostissa hän sanoo olleensa jo pitkään entisen vaimonsa ajojahdin ja väärien tietojen levittämisen kohteena.

Yle kysyi Krachtilta, omistaako hän kyseisen veroparatiisiyhtiön vai onko se myyty eteenpäin. Kracht ei vastannut kysymykseen.

– Olen lähes 30 vuoden ajan rekisteröinyt yhtiöitä asiakkailleni. Pääosin olen tehnyt sitä menestyksellisesti, mutta joukossa on myös asiakkaita jotka “haisevat”.

– Koska olemme usein tarjonneet palveluita asiakkaille, joiden maine on paljastunut huonoksi, olen päättänyt lopettaa yhtiöiden perustamisen, Kracht kirjoitti viestissään.

Ylen MOT:n tietojen mukaan Argos Krachtia ei epäillä rikoksista Nuorisosäätiö-tutkinnassa.

Ylen MOT:n hallussa olevan sähköpostin mukaan myös Kersti Kracht on tiennyt veroparatiisiyhtiön olemassaolosta.

Mitään todisteita siitä, että Kersti Kracht olisi tiennyt tai liittyisi jollain tavalla Nuorisosäätiön johtajille maksettuihin epäiltyihin lahjuksiin, ei kuitenkaan ole.

Yle ei tavoittanut Kersti Krachtia haastattelua varten.