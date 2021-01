Kun korona iski, moni lopetti meikkaamisen – yksi heistä on Noora Kyllönen: "Suhtaudun nykyään suotuisammin meikittömiin kasvoihini"

Tässä kuvassa Noora Kyllösellä on kevyt arkimeikki, jollaista hän nykyään käyttää.

Tässä kuvassa Noora Kyllösellä on kevyt arkimeikki, jollaista hän nykyään käyttää. Timo Sihvonen / Yle

Noora Kyllönen,28, kasaa sohvapöydän toiselle puoliskolle erilaisia meikkejä. Luomiväripaletteja, huulipunaa, kajaali ja tekoripsiä. Toiselle puolelle hän nostaa kolme tuotetta: ripsivärin, kulmakynän ja meikkivoiteen.

Asetelman nimi voisi olla ennen koronaa ja nyt.

Pöydän oikeassa ylälaidassa näkyvät tuotteet, joita Noora Kyllönen käytti ennen arjessaan. Pöydän oikeassa alalaidassa ovat meikit, joita hän käyttää, mikäli meikkaa. Timo Sihvonen / Yle

Viime vuonna kajaanilaisen Kyllösen arki muuttui niin, että työt 50 hengen avokonttorista siirtyivät kotitoimistoon. Samalla yksi oleellinen arkirutiini jäi kokonaan pois: meikkaaminen.

Myös moni muu on korona-aikana jättänyt meikkisiveltimet kaappiin. Esimerkiksi Lumenelta ja Sokokselta kerrotaan, että ihonhoitotuotteiden myynti on kasvanut ja meikkituotteiden myynti vähentynyt.

Syitä siihen on monia. Ilmeisin on tietenkin se, että kun ihmiset viettävät koronan vuoksi enemmän aikaa kotona myös meikkien käyttö ja sitä kautta hankkiminen on vähentynyt.

Meikittömyys paransi itsetuntoa

Noora Kyllöselle meikkaamisen poisjäänti aamurutiineista on ollut mieluinen muutos. Ajan säästämisen lisäksi hän katsoo asiaa myös kemikaalikuorman kautta. Ilman jokapäiväistä meikkaamista se on pienempi kuin aikaisemmin.

Merkittävin muutos on kuitenkin ollut suhtautuminen itseensä.

– Suhtaudun nykyään suotuisammin meikittömiin kasvoihini. Olen enemmän sinut kasvojeni kanssa.

Noora Kyllönen aikoo jatkossa laittaa enemmän meikkiä lähinnä juhliin. Timo Sihvonen / Yle

Aikaisemmin Kyllönen ei olisi lähtenyt julkisille paikoille ilman meikkiä. Nykyään hän saattaa kipaista kauppaan tai hakemaan lapsen hoidosta ilman meikkiä tai ainakin vähemmällä määrällä kuin aiemmin.

Kyllösen itsetunnon parantumiseen on vaikuttanut muun muassa se, että meikkaamattomuuden seurauksena kasvojen ihon kunto on parantunut. Se on innostanut häntä myös panostamaan eri tavalla ihon hoitoon ja hankkimaan laadukkaampia tuotteita.

– Kuten esimerkiksi 30 euroa maksavan kasvojenpuhdistussaippuan, jollaista en aikaisemmin luultavasti olisi ostanut.

Maski voi aiheuttaa iho-ongelmia

Noora Kyllönen ei ole ainoa, joka on alkanut panostamaan ihon hoitoon meikkaamisen sijasta.

Tämä voi johtua siitä, että ihmiset haluavat hemmotella itseään, kun aikaa vietetään enemmän kotona. Voi myös olla, että omien meikittömien kasvojen katselu on herättänyt halun panostaa ihoon enemmän.

Helsinkiläinen meikkaaja-maskeeraaja Hanna Angelvuo nostaa esiin myös maskien vaikutuksen ihoon. Monille ne aiheuttavat erilaisia iho-ongelmia, kuten kuivuutta ja näppyjä. Sen vuoksi maskeja tulisi vaihtaa riittävän usein ja ihonhoidon olla yhä isommassa roolissa.

– Etenkin kosteutusta tulisi näin talvi- ja maskiaikaan lisätä. Hellävaraiset ja kosteuttavat pesuaineet ovat parhaita.

Sen lisäksi kasvovettä kannattaa käyttää runsaasti ja erilaiset seerumit voivat suojata ihoa sekä auttaa muita ihonhoitotuotteita imeytymään paremmin.

Maskien käyttösuositus on vaikuttanut esimerkiksi Sokoksilla huulipunien ja muiden huulituotteiden myyntiin. Vastaavasti kynsilakkojen ja silmämeikkien myynti on kasvanut.

Luonnollisuus näkyy kauneustrendeissä

Kun maski peittää puolet kasvoista, on korona-aikana moni siirtänyt fokuksen silmiin ja etenkin kulmiin. Sen on huomannut käytännössä Hanna Angelvuo, jonka asiakaskunta on kasvanut räjähdysmäisesti lähikuukausina. Hän tekee luonnollisia microblading-kulmia. Kulmantrendeissä näkyvät nyt luonnolliset, jopa rönsyilevät kulmat.

Luonnollisuus näkyy Angelvuon mukaan myös meikkaustrendeissä. Hyvänä esimerkkinä tästä on meikitön meikki, eli hyvin kevyt meikki, johon käytetään vain muutamia tuotteita.

– Minusta on ihanaa, että ihmiset uskaltavat nykyään olla enemmän ilman meikkiä. Kaikkea ei tarvitse meikata piiloon vaan meikillä voi enemmänkin korostaa niitä hyviä puolia.

Nainen esiintyy itse omissa somesisällöissään pääasiassa ilman meikkiä, eikä hän ole ainoa. Yhä useampi somevaikuttaja julkaisee kuvia ja videoita omista meikittömistä kasvoistaan ilman, että se on julkaisun pointti.

Angelvuon mielestä se on tervetullut ilmiö. Hänestä on hienoa, että somessa näkee vaikuttajia ilman meikkiä, vaikka kasvoilla olisi finnejä tai arpia niistä.

– Mielestäni kaikille olisi tärkeää nähdä, että meillä kaikilla saattaa olla epäpuhtauksia tai tummat silmänaluset. Se ei tarkoita ettei kasvot olisi täydelliset juuri niin.

Sokoksen kosmetiikkaneuvoja Virpi Anttonen allekirjoittaa luonnollisuuden lisääntymisen meikkitrendeissä. Hänen mukaansa se näkyy esimerkiksi meikkivoiteissa. Niiden halutaan olevan kevyitä ja heleyttävän ihoa, niin että iho näyttää kuitenkin luonnolliselta. Myös luonnonkosmetiikan suosio on kasvanut – se ei tosin Anttosen mukaan johdu pelkästään koronasta.

Etätyöt loppuvat, meikkaus jatkuu

Vaikka meikkaamattomuus on ollut mukava muutos entiseen, Kyllönen kuitenkin uskoo, että hän alkaa meikata taas, kun etätyöt loppuvat ja hän palaa työpaikalleen. Määrät tosin tulevat olemaan hillitymmät.

– Työpaikalle laitan luultavasti jatkossa pelkästään kevyen arkimeikin entisen raskaan meikin sijaan.

Onko korona muuttanut sinun meikkaamistottumuksiasi? Keskustele aiheesta torstaihin kello 23:een saakka!

